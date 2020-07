Reportér Kroupa neměl proti radnímu Slobodníkovi nic. Jako kauza Budišov. Starosta „osmičky“ v ráži

reklama

Server Seznam Zprávy přinesl reportáž o tom, že během koronavirové pandemie došlo k pokusu o uplácení při nákupu dezinfekce do státem zřizovaných prostor. Mimo jiné měl být do kauzy zapleten také radní Prahy 8 Josef Slobodník (ODS) a jeho známý Juraj Pavol. Radní však popírá, že by o Pavolově akci věděl, zastává se jej právě i starosta Prahy 8 Gros.

„Mohu klidně říct, že radní za ODS je můj osobní přítel. A proto mu věřím,“ poznamenal Gros s tím, že Slobodník se účastnil schůzky, kde si domlouvali jakýsi kšeft kolem dezinfekce, o čemž radní neměl ani tušení.

„Byli to dva hochštapleři, nebojím se je takhle nazvat, domlouvali si tento kšeft a jeden z nich si vzal jako záštitu jméno pana radního, což ho samozřejmě stálo v dnešní době funkci,“ poznamenal Gros k tomu, že Slobodník na post radního rezignoval. Sám starosta Prahy 8 je přesvědčen, že se Slobodník jednou dočká omluvy.

Domnívá se také, že jde o stejný model situace jako v kauze Budišov. To byla kauza týkající se současné eurokomisařky Věry Jourové (ANO), která tehdy skončila na 33 dní ve vazbě. „Nakonec nebyla ani souzena a vysoudila po státu, myslím, asi 3,6 milionu korun. A dneska je eurokomisařkou. Byla v tom naprosto nevinně,“ poznamenal Gros.

Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 40% Ne 60% hlasovalo: 2066 lidí

Závěrem se Gros vyjádřil k ODS, jíž je členem. Stranu považuje za dobrou partaj. S kým však není kamarád, je starosta Řeporyjí Pavel Novotný. „Já tenhleten styl vystupování nemám rád. Já to řeknu na rovinu. Myslím si, že takový trošku cirkusový přístup, který pan kolega předvádí třeba na sociálních sítích, mně je bytostně cizí a hlavně vytahování nějakých sporů zevnitř strany navenek a vyloženě nadávání někomu...,“ zdůvodnil Gros s tím, že mu vadil spor Novotného s europoslancem Janem Zahradilem (ODS). „Nemyslím si, že tohleto je okomentování věcí na úrovni. Používat slovo koště na kohokoliv na politické scéně mi přijde trošičku přestřelené. Já taková slova nepoužívám a myslím si, že nám to rozhodně nepomáhá,“ dodal. Pavel Novotný by měl podle něj ubrat a řešit si vnitostranické věci uvnitř, a ne navenek.

A koho ze strany by si dovedl Gros představit na postu prezidenta? „Na Hradě bych si dovedl představit silnější osobnost, než je paní Němcová,“ uvedl Gros na otázku, zda by si tam dovedl představit expředsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou. „Velkou ztrátu jsme utrpěli, když odešel v zimě Jaroslav Kubera, který by byl skutečně perfektním prezidentem, hlavně by s ním byla legrace a v současné chvíli ze všech těch lidí, kteří jsou ve vrcholných funkcích, dovedu si představit Miloše Vystrčila. Nedovedu si představit, že by paní Němcová byla teď nějakým kandidátem ODS,“ sdělil.

Psali jsme: Čaputová: Boj za klima? Jako Milada Horáková! Pedagogická komora: České školství zůstává nadále extrémně podfinancované Hejtman Vondrák: MUSEum+ pomůže zachránit vysoké pece 4 a 6 KDU-ČSL: Podpořme rodiče s dětmi, stabilizujme sociální služby a začněme s výstavbou bytů

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.