Režisér Adamec se rozpálil: Senátoři řeší, zda sportovci pojedou na olympiádu v Číně? Do toho jim opravdu, ale opravdu nic není!

Hostem v pořadu XTV Podtrženo sečteno u Luboše Xavera Veselého byl režisér Jiří Adamec. A to proto, aby okomentoval několik zpráv uplynulého týdne. Do olympiády v Číně českému Senátu prý nic není. Britská královská rodina je byznys. Spolek Milion chvilek a jeho neustálé demonstrování je prý k ničemu. A Zeman vlastizrádce? Za nedostatek vakcín podle Adamce nemohl Babiš, ale EU. On sám už jednu dávku dostal a chtěl by covid pas. Kritiky nechápe.

Co říká Adamec na to, že princ Charles odstranil ze své pracovny fotku svého syna Harryho a „vyšoupl“ ho tak z rodinného kruhu? „Já si myslím, že to asi Harry nemůže usnout. Je to rodina, a v rodinách bývají všelijaké konflikty. Tohle je královská rodina, a tam ty konflikty sice také bývají, ale netahají se ven, pokud možno. Mohlo by to ohrozit existenci královských rodů a rodin, a to je přece obrovský byznys,“ řekl režisér. Xaver následně zažertoval, že manželka prince Harryho Meghan by mohla od Adamce dostat roli v nějakém televizním seriálu. Na otázku, komu v tomto královském sporu Adamec fandí, řekl: „Nikomu, je mi to úplně jedno, to se děje v Anglii, nejsou vůbec v EU, pochop to, mně je jedno, jak si to tam kluci rozdávaj mezi sebou,“ usmíval se režisér.

A u tématu britské královské rodiny se ještě zůstalo. Další zpráva se totiž týkala toho, že britská televize BBC se omluvila za to, jak získala průlomový rozhovor s princeznou Dianou, matkou princů Harryho a Williama. Její novinář údajně podváděl. „Já o tom nevím vůbec nic. O průlomovém rozhovoru s princeznou. Mně je líto, co se princezně Dianě stalo. To mně bylo líto vždycky,“ řekl Adamec. Dianu označil za pohlednou a zajímavou ženu, která se rozhodla vzít svůj osud do vlastních rukou.

Spolek Milion chvilek opět demonstroval v Praze, a to kvůli odchodu nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který údajně rezignoval po tlaku ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Co na to Adamec? „To neustálé demonstrování podle mého názoru není k ničemu. Co se týká Miloše Zemana, tak není ani vlastizrádce, ani velezrádce. Mohu s jeho názorem nesouhlasit, ale nemohu v žádném případě tvrdit, že je kvůli tomu vlastizrádce, když říká svůj názor,“ řekl.

Další vybraná zpráva přišla s tím, že od pondělí se mohou očkovat již všichni lidé nad 35 let a od středy všichni nad 30. Pro Adamce je to pozitivní zpráva. „A pak že u nás nefunguje Babišovi očkování. Na začátku to nebylo tím, že bychom neměli injekce nebo očkovací místa. To bylo tím, že jsme neměli vakcíny. To přece nebyla vina Babiše nebo vlády. To se nepovedlo Evropské unii.“ Režisér se také pochlubil, že i on již dostal první dávku vakcíny a za pár dní si půjde pro druhou. Prý se také těší, až bude moci letecky cestovat. „Kdybych měl ten covid pas, to by se mi líbilo.“ Výtky proti covid pasům, že z neočkovaných lidí dělají občany druhé kategorie, režisér prý nechápe.

