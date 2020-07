Řezník, který nesnáší Babiše, nestačil zírat. „Silnější pes souloží“. Velký trapas personalistky najaté firmou z holdingu

Co si dovolila personalistka, která hledá pracovníky do ´agofertího uzenářství´! Kde sháněla nové zaměstnance, to je celkem trapas. Ale ještě více budete kulit oči nad vysvětlením, proč se tohle údajně zcela běžně děje, když hledáte nové talenty. „Silnější pes souloží," podotkla při vysvětlování Babišova kritička, editorka, která reklamním praktikám zřejmě rozumí.

Hledačka talentů pro společnost z holdingu Agrofert bez skrupulí umístila pracovní inzerát na internetovém profilu jednoho z největších odpůrců Andreje Babiše. Jde o živnostníka a člena Trikolóry Pavla Havlíčka, který nejdříve odvážlivou personalistku ze svého facebookového profilu "vypakoval", pak se ji ale jal hledat.

Řezník se smál "jak kráva"

„Smál jsem se jak kráva. Letěla tak rychle, že si ani její jméno nepamatuju,“ znělo prvotní vyjádření masnáře Pavla Havlíčka, který je zhruba od roku 2015 mediálně známým kritikem Andreje Babiše. Některým se nezdálo pravděpodobné, že by někdo mohl zkoušet hledat - v podstatě přetahovat - řezníky pro Kostelecké uzeniny přímo na stránce jejich největšího konkurenta: „I ne! No tak to je gól!“ zní jeden z takových komentářů.

Řezníka z Klatov Pavla Havlíčka na "okupování" jeho profilové stránky opovážlivou personalistkou upozornilo iniciativně několik lidí. Například Pavel Bartoš, který dále lidem objasňoval, že „agenturní personalistka pověsila na zeď panu Pavlíkovi inzerát, že hledá řezníky do Kosteleckých uzenin.“

„Taky nehledám zaměstnance na nástěnce v podnikové prodejně Kosteleckých uzenin,“ kvitoval Bartošovo "donášení" s povděkem. Dokonce se nakonec rozhodl dohledat, koho že to za takovou drzost smazal.

Veřejnost poté informoval, že žena, která u něj „hledala talenty pro Bureše“, jak se vyjádřil, se jmenuje Tereza Talentino.

Chudák pan premiér...

Další, kdo ji Havlíčkovi „napráskal,“ byla editorka a korektorka Kateřina Dubnová. Ta věc komentovala slovy: „Sranda musí být, i kdyby fotra věšeli…Chudák pan premiér je v nouzi a hledá nadané řezníky, kteří třeba kvůli pandemii přišli o práci… a jestli by snad těch 50k jako stačilo… No, nahlodala mě, děvucha, ne že ne…“

Dubnová se následně snažila seriózně vysvětlit, že jde o běžnou taktiku personálních agentur. Někteří totiž spekulovali, že i tohle má možná politické pozadí: „Takže fejk od Pyjátů či podobné podivné sebranky a ty ses jí v rámci Trikolory hodil jako druhý na pošpinění,“ napsal Igor Tesařík.

Po obšírném vysvětlování (viz pod článkem) se spekulace nakonec ještě snažila rozptýlit svébytným komentářem: „U fejkového profilu je jedno, co má na profilu. Má tam to, co jí vygeneruje nejvíc reakcí. Proč by na falešném profilu, založeném s určitým cílem, mělo být něco jiného? A ano, tahle taktika je rozlezlá celým politickým spektrem, protože – silnější pes… souloží.“

"Rozeznáš hovězí maso od vepřového?"

Kostelecké uzeniny opravdu shánějí řezníky do několika svých provozoven, a to prý urgentně. Nové spolupracovníky hledají například v Kostelci u Jihlavy, v Plané nad Lužnicí a v Mostě. Kromě řezníků na jatka či do bourárny je poptávka po kuchařích na porcování masa, dělnících do výroby či na expedici, ale i po elektrikářích, strojnících a skladnících. Místa jsou také pro brigádníky od 16 let. Práce je prý vhodná „pro každého“.

Redakce dohledala i původní inzerát, který tolik rozhorlil a následně rozesmál klatovského řezníka, jehož lidi chtěla personalistka přetáhnout. Motto obrázku objasňuje i částku padesát tisíc, kterou zmiňovala editorka Dubnová. Skutečně se na motivačním inzerátu objevuje:

