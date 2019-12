Roboti jako pracovní síla? Už i v hampejzech v Praze. Ale také samota a deprese, ekonom Pikora vyslal varování

Ekonom Vladimír Pikora přijal pozvání českého youtubera Stanislava Hrušky do jeho StandaShow, kde se podíval dál do budoucnosti a promluvil o tom, jak roboti nahradí lidskou pracovní sílu i naše partnery. „Pro lidi to může být zajímavý. Nastaví si svou androidku podle přání. S ní se nepohádáte a nebudete mít tchýni,“ dává ekonom za příklad, co s sebou „alternativní partner“ nese; rodinný život se bude pomalu rozpadat a časem podle něj skončíme jako Japonci. A mnoho profesí zanikne. Nevidí to však nijak katastrofálně.

Na úvod Pikora moderátorovi představil své knižní dílo S androidkou v posteli, které napsal společně se svou manželkou, ekonomkou Markétou Šichtařovou. V podstatě pojednává o tom, jak roboti budou nahrazovat lidi na trhu práce. A nejen tam. „Roboti budou nejen v automobilkách a u pásové výroby, ale robot bude i moderátor," řekl. V Číně už to běžně funguje, čímž se předchází tomu, že by moderátor náhodou říkal hlouposti.

Vedle toho existuje už i první první androidka Sofie, má dokonce státní občanství Saúdské Arábie. Moderátor Hruška ale namítl, že příliš libivě nevypadá. „Ale není to tak hrozné...“ odvětil Pikora. „Ale do postele byste s ní nešel...“ pousmál se Hruška. „Zatím ne. Zatím. Ale i v Praze už vznikly první hampejzy s dívkama-robotkama. Je to jen vývoj a otázka času,“ konstatoval ekonom.

Poté se ještě Pikora vrátil k androidce Sofii, které se prý ptali, jak vidí svou budoucnost. Uvedla, že by chtěla mít děti. „Člověk si říká, jak chce mít děti? Ale naše společnost je dnes tak zvrácená... Spousta lidí se vyhýbá manželství a jakýmkoli svazkům, nemají stálého partnera. Pak takovýto alternativní partner může být pro takové lidi zajímavý. Nastaví si, že dnes bude submisivní, nebo dominantní, a nikdy se ní nepohádáte. Androidka bude taková, jakou jí budete chtít,“ myslí si ekonom. A za úžasné považuje i to, že s takovou androidkou nebudete mít ani tchýni.

Nebude to však ve výsledku spíše nuda? „Pro mně by to nuda byla, ale pro spoustu lidí to bude dobrý,“ říká Pikora. A dodává: „Dnes spousta Japonců nemá žádného partnera, ve třiceti jsou panici. Pro ně je to řešení. Androidka bude pro spoustu lidi úžasné řešení v posteli. Bude to pro ně klid, pohoda, nebudou se o nic starat,“ zmínil vizi, co vše lze očekávat ve společnosti a jak se pomalu bude rozpadat rodinný život.

Moderní společnost prý stále víc vede k tomu, že jsme zkrátka víc a víc sami, máme více smutku a depresí. „Lidé víc času tráví raději v práci, nejsou schopni si najít partnera a ani ho nechtějí hledat. To je klasické Japonsko – a my půjdeme přesně tímto směrem,“ poukázal na to, že čím víc bude naše společnost bohatší, tím víc se tomuto modelu budeme přibližovat.

Moderátor se zděsil a komentoval to slovy, že taková představa se mu nelíbí. Pikora namítl, že kdyby se člověk zamyslel v 80. letech, jak žijeme dnes my, také by se mu to zřejmě nelíbilo. „Říkali by si – cože oni dávají své fotky na nějakej instagram? Sbírají tisíce palců a srdíček, píšou statusy na facebook... proč to dělají?“ uvedl Pikora. Jde o technologický vývoj. My nechápeme naši budoucí generaci, stejně jako nás nechápala zase ta předchozí.

Existuje také web Will Robots Take My Job? Zde si člověk může napsat zaměstnání a podle oxfordské studie se mu zobrazí, jaká je šance, že tato pozice bude v následujících dvacet letech nahrazena roboty. Moderátor Hruška Pikoru postrašil, že mu vyšlo, že robot nahradí ekonoma s pravděpodobností 44 procent. „Umělá inteligence se bude vyvíjet a o práci budou přicházet nejen dělníci, ale i inženýři a vysokoškoláci,“ řekl smířeně s tím, že to bude velmi sofistikované.

Je však přesvědčen, že pokud bude v práci potřeba jistá kreativita, tak tu robot nikdy nenahradí. „I když se začalo ukazovat, jak robot kreativně dokončí symfonii. Umělá inteligence dokáže podle studie v roce 2036 napsat nejspíše i knihu, ze které se stane bestseller,“ dodal Pikora. Je zajímavé, jak rychlý pokrok se od umělé inteligence očekává.

Pak shrnul, že to celé povede k tomu, že mnoho profesí zanikne, ale objeví se profese nové. „Představa, že nebudeme mít co dělat, je dost naivní. My budeme chtít být více často v kontaktu s člověkem. Například koučování bude ohromný byznys do budoucna. Robot nahradí lékaře, ale těžko zdravotní sestru, lidi budou chtít lidské chování, a ne plechovou ruku. Takové věci robot nikdy dělat nebude,“ uzavřel. O práci přijde podle nejnovějších studií 10 procent lidi, např. prodavačky, řidiči a další profese podobného typu.

