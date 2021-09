Rodičů, kteří nedali kvůli testování děti do škol, je jen minimum, pochvaluje si Plaga

Ministr školství Robert Plaga (ANO) je prý rád, že epidemiologická situace dovolila dětem návrat do škol. Nyní probíhají tři velká screeningová testování, a po nich by prý mohlo dokonce dojít ke zrušení testování a povinnosti nošení roušek ve veřejných prostorech škol. Bude ale záležet na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničky Jarmily Rážové.

„V současnosti proběhl první screening, takže máme předběžné náznaky, jak dopadlo testování ve školách v první den školy. Z těch informací by se neměly dělat předčasné závěry, ale ta situace rozhodně je dobrá; na druhou stranu, byly tam i některé pozitivní případy,“ řekl Plaga v Radiožurnálu s tím, že vypovídající schopnost budou mít data až po všech třech šetřeních. „V tuto chvíli počkejme na vyhodnocení, které proběhne po 10. září,“ dodal Plaga.

Plaga je také spokojen, že velká většina rodičů proti opatřením nijak nevystupovala a děti do škol poslala. „Potvrdilo se to, co jsme před startem školního roku říkali, že jsou naštěstí jen jednotlivé případy, kdy rodiče nedali děti do škol, protože mají nedůvěru k testům. Většina dětí do školy řádně nastoupila, a jsou to opravdu jednotlivé případy, které souvisejí s nastavením těch rodičů než s obavami z antigenního testování,“ řekl Plaga a zopakoval současná opatření, kdy děti, které se netestují, musejí nosit v rámci výuky roušky a musejí dodržovat rozestupy. „Pokud by screeningy ukázaly, že je situace dobrá, mohlo by se i toto opatření zrušit a ty roušky by zůstaly povinné jen ve společných prostorech,“ dodal Plaga.

Ten také ve stručnosti představil nové metodické pokyny, které Ministerstvo školství připravuje. „Přišli jsme s novými metodickými pokyny, v jejichž rámci by školy měly upravit své vzdělávací programy a trošku je provzdušnit. Pandemie ukázala, že se ve škole učí věci, které by se tam učit nemusely. Takže nastala třeba proměna informatiky, kde se učilo podle 17 let starého modelu. Obdobně by mělo dojít k proměně dalších vzdělávacích programů, podle kterých by školy mohly ty osnovy proměnit,“ vysvětloval ministr školství.

Ve škole by podle nových metodik mělo ubýt memorování a biflování. „Ale to neznamená, že děti budou méně vědět. Děti se musí místo toho naučit pracovat s informacemi, a nestačí, že budou vědět, že Zlatá bula sicilská byla roku 1212. Bude se to týkat všech oblastí, a rozhodně to nebude znamenat, že budou žáci hloupější, ale budou umět myslet v kontextu ostatních předmětů a pracovat s informacemi,“ představil plán Plaga, podle nějž bude program nabíhat postupně v příštích letech, takže se rodiče a učitelé nemusejí bát nějakých razantních změn.

