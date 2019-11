Rodina po zemřelém vojákovi převzala Bronzovou hvězdu USA

Bronzová hvězda patří mezi tři až čtyři nejdůležitější a uděluje se jen za odvahu v boji, řekl novinářům vojenský atašé velvyslanectví Bowman. Podle něj je to poprvé za poslední dva roky, co je v Praze, kdy byla někomu z Čechů udělena.

Ocenění dnes převzala rodina po zemřelém vojákovi v Centru vojenské kynologie v Grabštejně, kde Procházka před odjezdem do Afghánistánu sloužil. „Jsme na to vyznamenání hrdí, ale je to ztráta syna, je to moc těžké, pořád to bolí,“ řekla dnes novinářům matka zemřelého vojáka Krista Procházková.

Náčelník českého generálního štábu Aleš Opata vnímá předání vysokého ocenění jako signál dobré spolupráce s americkými jednotkami. „Už to, že v operaci spolupracujeme s americkými vojáky, potažmo s americkými speciálními silami, je důkazem toho, že mají o Armádě České republiky velmi významné mínění a věří naším schopnostem. A to udělení Bronzové hvězdy je dalším velmi silným signálem toho, že si vzájemně věříme a jsme spolu schopni spolupracovat,“ řekl dnes novinářům.

Není to první ocenění ze strany USA pro zástupce grabštejnské základny. Americká armáda před lety ocenila i jednoho psa, dostal od ní takzvanou „deku hrdinů“ jako symbol amerického válečného hrdiny. Athos, vycvičený k hledání výbušnin, před sedmi lety málem nepřežil v Afghánistánu výbuch rakety. Život mu zachránili američtí lékaři, kteří ho operovali.

Procházka je jedním ze 14 českých vojáků, kteří padli v Afghánistánu. Na základně Šindánd v provincii Herát ho zabil afghánský voják, který začal střílet na vozidlo s Čechy a kromě Procházky zasáhl i dva příslušníky speciálních sil, kteří utrpěli zranění. Procházka byl in memoriam povýšen do hodnosti štábního praporčíka, letos mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za hrdinství.

Rodiče po zemřelém Procházkovi oceňují, jak se k nim zástupci české armády chovají. Zvou je například na různé akce spojené s výcvikem psů. „Máme příjemnou vzpomínku na syna, když se můžeme zúčastnit nějakých akcí, které byly jeho zaměstnáním, kde psi cvičí. My na to rádi jezdíme, protože to patřilo k němu,“ uvedl otec zemřelého vojáka Pavel Procházka.

Památku jeho syna symbolicky letos uctili v Liberci i při Dnu veteránů. Čestná stráž držela při pietním aktu českou státní vlajku, která loni pokrývala rakev s Procházkovými ostatky.

