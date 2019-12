Rok Ondřeje Koláře: Koněv pryč, válka s Rusy, kritika vlády i potyčka s Ovčáčkem – věci, které jsou za raketovým vzestupem starosty

Rok 2019 dal vyrůst několika politikům a jedním z těch nejvýraznějších je právě starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Kolář je na Praze 6 starostou již druhé volební období, tento rok se nesmazatelně zapsal do povědomí sporem o pomník Koněva. Tato událost na Praze 6 však přerostla až do oblasti mezinárodní politiky. Co se stalo? Pojďme si shrnout uplynulý rok se starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem.

Rok 2019 byl pro mnohé rokem komunálních politiků. Po Pavlovi Novotném se jedním z nejvýraznějších starostů v České republice stal starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, syn dlouholetého diplomata Petra Koláře. Ondřej Kolář je politikem TOP 09, po nedávném kongresu této strany je i členem předsednictva. Ondřej Kolář je starostou již podruhé v řadě, tedy již od komunálních voleb v roce 2014, kdy TOP 09 získala na městské části Praha 6 přes 20 % hlasů a s velkým odstupem nad ostatními stranami zvítězila. V roce 2018 Ondřej Kolář kandidoval jako lídr koalice „KLID. Koalice TOP 09 a KDU-ČSL“. I zde se mu podařilo volby vyhrát, kdy tato koalice získala necelých 20 % hlasů a o čtyři desetiny procenta obdržela více hlasů než ODS.

Co se týče práce starosty Koláře, ta může být pro mnohé kontroverzní, protože se v létě proslavil primárně kauzou Koněv. Pomník ve formě sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva byl odhalen 9. května 1980 u příležitosti 35. výročí osvobození Československa. Byla zde umístěna i pamětní deska s textem: „Významný vojevůdce maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv, dvojnásobný Hrdina Sovětského svazu a Hrdina Československé socialistické republiky, velitel vojsk 1. ukrajinského frontu, která zachránila 9. května 1945 Prahu před zničením.“ V roce 2018 byla pamětní deska na popud starosty Koláře nahrazena následujícím textem: „Maršál Ivan Stěpanovič Koněv velel 1. ukrajinskému frontu, jehož jednotky byly nasazeny k závěrečnému útoku na Berlín a osvobodily severní, střední a východní Čechy a jako první vstoupily 9. května 1945 do Prahy. Na podzim 1956 řídil potlačení maďarského povstání sovětskou armádou a jako velitel skupiny sovětských vojsk v Berlíně se v roce 1961 podílel na řešení tzv. druhé berlínské krize výstavbou Berlínské zdi. V roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa.“ Proti tomu se však ozvali v dopise velvyslanci Ruska, Běloruska, Arménie a dalších postsovětských zemí. Ruské velvyslanectví dokonce vzkázalo, že Koněv se na okupaci Československa nijak nepodílel.

Ještě ke konci roku 2018 reagoval v rozhovoru pro Aktuálně představitel ministerstva obrany pro ruské válečné hroby v Česku Valerij Konnov na kauzu tak, že vyjádřil obavu o pomníky československých legionářů. „Kvůli té tabulce, kterou jste přidali k soše maršála Koněva v Praze, se zde v Rusku mohou najít lidé, kteří připevní podobnou tabulku na právě odhalený pomník vašim legionářům zde v Bugulmě. Ptáte se, zda jsme s tabulkou u sochy maršála Koněva nespokojeni? To je slabě řečeno. My jsme velmi silně nespokojeni! A pokud to tak mohu říci silně, tak je nespokojeno celé Rusko. Svědčí o tom spousta dopisů, které na velvyslanectví v Praze dostáváme,“ prohlásil.

Avšak hlavní pozornost získal pomník Koněva a s ním i starosta Prahy 6 Ondřej Kolář tento rok. Právě pro kontroverzi, jakou pomník v lidech vyvolával, byl často cílem vandalů. Ti jej, často právě v den okupace Československa z roku 1968, tedy 21. srpna, polévali rudou barvou. Ondřej Kolář ovšem 23. srpna na svém Facebooku napsal: „Je vidět, že je srpen. Koněv je zase rudý. Jako každý rok. Za jeho čištění, opravy a renovace jsme utratili za poslední roky už statisíce z peněz Prahy 6. Ale Praha 6 nám každý rok jednoznačně říká, že tady Koněva nechce. Já tak říkám, že budeme znovu jednat s Rusy a znovu jim nabídneme, že si mohou sochu dát třeba k nim na ambasádu. A dodávám, že dokud nezačnou jednat konstruktivně a z jejich strany uslyším jen normalizační fráze o přepisování dějin, zůstane socha pomalovaná. Nakonec, rudý je rusky krásný....“ napsal Kolář.

Proti slovům Koláře se ohradila ruská strana. „Barbarský čin uráží památku tisíců vojáků a důstojníků Rudé armády padlých na území České republiky v bojích proti nacistickým okupantům za osvobození Prahy (přece právě kvůli tomu byl instalován pomník). Útoky na pomník jsou také znesvěcením památky obětí holokaustu, neboť zrovna vojska 1. ukrajinského frontu a jejich velitel I. S. Koněv se zapsali do dějin jako osvoboditelé (v roce 1945) neblaze proslulých nacistických ‚továren na smrt‘ Osvětim a Terezín. Jsme přesvědčeni, že takové činy nezapadají do elementárních norem civilizovaného chování. Vzhledem k datu incidentu je zřejmé, že byly vyprovokovány vedením městské části Praha 6, které umístilo u pomníku takzvané vysvětlující cedule, jež obsahují ničím nepotvrzené spekulace na téma účasti I. S. Koněva na přípravě vpádu vojsk zemí organizace Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968,“ uvedlo ruské velvyslanectví na svém Facebooku.

Dodali k tomu ještě rozhořčení z toho, že městská část Praha 6 nehodlá uvést pomník do náležitého stavu a navíc že to měla podmínit přesunem sochy na velvyslanectví Ruské federace. „Považujeme za nepřijatelné schovávat se přitom za názory Pražanů s odvoláním na zbabělé činy jednotlivých vandalů, kteří v noci útočí na mlčenlivý pomník,“ uvedli.

Postoj starosty Koláře, který prohlásil, že mu s neustálým čištěním sochy dochází trpělivost, odsoudili například dva politici ČSSD – Michal Hašek a Jaroslav Foldyna. Exhejtman Michal Hašek (ČSSD) se na starostu Prahy 6 obořil se slovy, že mu nemá co docházet trpělivost, spíše by si měl prý „dát mokrý hadr na hlavu“. Mimo jiné zmínil, že ve své veřejné funkci odpovídá za svěřený majetek a měl by on osobně i jím vedená městská část bránit jeho poškozování, nikoliv jen velebit a nechat policejně perlustrovat ty, kteří jej zbavují následků vandalského činu.

Ke kritice se připojil i poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna a servítky si rozhodně nebral. Kolářovo „hrdinství“ je podle jeho slov „stejné jako postoj Vasila Biľaka v roce 1970“. A nabídl i přirovnání starosty k rozporuplné postavě, jíž byl politik Komunistické strany Československa Drahomír Kolder, který byl v roce 1968 jedním z předních představitelů prosovětského kolaboračního křídla strany. Při oficiální posmrtné vzpomínce během zasedání Federálního shromáždění bylo konstatováno, že Kolder „v krizovém období let 1968 a 1969 se významně podílel na porážce pravicových sil“. „Je to prostě Kolder dneška a Kolder byl pěkná svině,“ udeřil Foldyna na Koláře.

Když se k očištění pomníku neměl starosta Kolář, tak se toho zhostili samotní občané. Podle televize Prima začala dvojice mužů čistit pomník dnes (24. srpna) kolem 10:00 a jejich práce neměla politický podtext. „Bylo to zašpiněné, nikdo to nechce vyčistit, tak by se to mělo vyčistit,“ řekl jeden z nich televizi. Odmítl, že by byl profesionálním odstraňovačem graffiti.

Mluvčí radnice Prahy 6 Ondřej Šrámek 24. srpna pro ČTK odmítl, že by očištění sochy maršála Koněva iniciovala radnice městské části. Podle něj šlo zřejmě o soukromou iniciativu. „Naše akce to určitě nebyla. Pan starosta (Ondřej Kolář, pozn. ČTK) jasně řekl, že dokud se s ruskou ambasádou nezačne konstruktivně jednat o tom, kam tu sochu přesunout, tak tam ta barva zůstane,“ řekl Šrámek ČTK.

Starosta Kolář nechal o týden později, 30. srpna, pomník překrýt plachtou a lešením. Navíc si prý musel pořídit policejní ochranu, jelikož měl obdržet několik výhrůžek fyzickou likvidací. Plachta však na pomníku dlouho nevydržela. Plachtu z lešení strhl 30. srpna aktivista Jiří Černohorský, radnice ji v podvečer nechala na místo vrátit. Ruské velvyslanectví označilo jednání radnice za „opakované zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa“.

Na místo podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka dorazí také firma, která pomník vyčistí od červené barvy, kterým ho někdo minulý týden polil. „Lešení kolem sochy Koněva není hurá akce, naopak má vícero účelů, všechny ji mají chránit. Socha i podstavec potřebují odbornou prohlídku. Na místo míří antigrafitti specialisté, kteří sochu ještě dnes prohlédnou. Jako jedno z dalších opatření zvažujeme i antigrafitti nátěr,“ uvedla radnice na Facebooku. Kvůli stržení plachty radnice požádala o zvýšenou ochranu strážníky. Večer mluvčí radnice uvedl, že starosta Kolář dostal kvůli eskalaci dění kolem sochy policejní ochranu. „Chodily mu nenávistné e-maily a zprávy na Facebook vyhrožující fyzickou likvidací,“ napsal Šrámek (mluvčí radnice) ČTK.

„Dnešní činy městských úřadů, jakož i jejich otevřené schválení nedávného aktu vandalismu názorně demonstruje, že pomník potřebuje ochranu především před samotným vedením Prahy 6,“ uvedlo na svém facebookovém profilu ruské velvyslanectví.

Na tento vývoj kolem Ondřeje Koláře a pomníku Koněva reagovala řada známých osobností. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček však nad rozhodnutím radnice Prahy 6, v jejímž čele stojí Ondřej Kolář z TOP 09, vypěnil. Přirovnal TOP 09 k nacistické straně (NSDAP). „NSDAP 09,“ napsal Ovčáček na sociální síti. Ale to nebylo zdaleka všechno, vyzval české politiky, aby ke sporu maršála Koněva nemlčeli, vyzval dokonce i státní zástupce, aby celou věc prověřili. A všechny slušné lidi vyzval, aby se postavili zlu, které podle jeho názoru představuje současné vedení pražské městské části.

Zdůraznil také, že takhle se mohou chovat jen noví příznivci totality, přičemž po bok politiků z řad TOP 09 zařadil i pražského primátora Zdeňka Hřiba, který nejednou vyjádřil výhrady ke znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v hlavním městě.

„Jeden srovnává Mariánský sloup se Stalinovým pomníkem, druhý nechává zakrýt pomník osvoboditele od nacismu. To jsou reálné tváře nové totality. Nenávistné, netolerantní, s mediálním potleskem,“ pravil hradní mluvčí. Nakonec přidal fotografii pomníku zakrytého plachtou s poznámkou, že to takto zařídila „jedna lidská zrůda“.

Nespokojenost nad zakrytím pomníku vyjádřil také komunistický poslanec Jiří Dolejš, k němuž se přidal také šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „S tím Koněvem to mladej Kolář nedělá dobře. Ale je fajn se ujistit, že po Tomášovi Chalupovi vládne šestce další kvalitní svazáček,“ poznamenal sarkasticky.

V pátek vznikla na Facebooku skupina Proti zakrytí sochy maršála Koněva, která chystala na pondělí na 16 hodin u sochy demonstraci. Starosta Ondřej Kolář plánovanou akci označil za sraz extremistů, které spojuje zaslepená láska k Rusku a kteří chtějí konfrontaci, chtějí konflikt, chtějí vyvolávat a mezi lidmi živit nenávist.

Na akci samotnou dorazilo odhadem kolem dvou stovek lidí. Střety, které během projevů mezi zástupci obou táborů probíhaly, neměly místy daleko do krve. Překvapivé bylo i to, že do sebe brutálně „šli“ i důchodci. Mezi řečníky akce patřil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, poslanec SPD Jiří Kobza, poslanec Lubomír Volný, senátor Jaroslav Doubrava a další. Největší potlesk sklidil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který zdůraznil, že se protestu účastní s posvěcením a souhlasem prezidenta Miloše Zemana.

„Já vás nepovažuji za extremisty, jak vás nazval pan starosta Prahy 6 Kolář, že se tady sejdou extremisti. Já viděl ty extremisty a vypadají úplně jinak. Mluví o úplně jiných věcech,“ započal svůj projev Foldyna. A pak se tvrdě opřel do starosty Ondřeje Koláře. „Novináři se ptají, proč jsem tady. Proč jdu k tomu pomníku maršála Koněva? Dámy a pánové, třicet let ten pomník téměř nikomu nevadil a najednou po třiceti letech přichází téměř bezvýznamná politická figura místního starosty pana Koláře, reprezentanta jakési TOP 09, a začíná manipulovat s tímto pomníkem. Já se domnívám, že v tuto chvíli nejde ani o toho maršála, ani teď nebudu mluvit a hájit maršála Koněva,“ řekl s tím, že maršál Koněv reprezentuje jakýsi symbol osvobození Československa a 140 tisíc mrtvých. A pak za souhlasného potlesku dodal, že bez sovětských vojáků „bychom tady nebyli“. „Žvanilové jako pan Kolář, ti by jistě dokázali jenom žvanit,“ pokračoval. „Bojovat s pomníkem“ je prý jednoduché a historie je černá i bílá. A závěrem varoval, že pokud prý nebudeme bránit podobné symboly, přijdeme podle něj i o národní identitu.

Poté však celá kauza s pomníkem Koněva dostala mezinárodní charakter. „Starosta jakéhosi obvodu řekl, že rada se bude zabývat demontáží památníku osvoboditeli a zachránci města. Je to takový místní gauleiter,“ řekl 6. září Medinskij (ruský ministr kultury) v severoruském Murmansku v rozhovoru s ruskými novináři s odkazem na post vůdce regionální pobočky německé nacistické strany NSDAP. Poděkoval naopak prezidentovi Miloši Zemanovi, že maršálův památník hájí.

„Tohle je skutečně nešťastný formát debaty. Mrzí mne, že diskuse o této soše překračuje racionální rámec, a doufám, že se podaří vyhrocenou rétoriku opustit a přejít k věcnému dialogu. Chtěl bych k tomu tímto všechny strany vyzvat. Vyjádření ministra kultury Ruské federace nepovažuji za vhodné. Myslím, že omluva by pomohla uklidnit situaci,“ uvedl český ministr zahraničí Petříček.

Kolář v SMS zprávě na dotaz ČTK napsal, že doufá, že se Ministerstvo zahraničních věcí proti Medinského vyjádření ohradí. Výrok označil za nehoráznost a sprostotu. Vyjádření odsoudil také předseda TOP 09 a klubu Spojených sil pro Prahu a europoslanec Jiří Pospíšil. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček naopak měl pro Medinského pochopení. „Ruský ministr kultury zřejmě naráží na fakt, že starosta Prahy 6 hodlá odstranit pomník osvoboditele vyhlazovacího tábora Osvětim. Jeho rozhořčení tedy plně chápu,“ napsal na Twitteru.

Aleš Chmelař, náměstek pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí České republiky, předvolal Alexandra Zmejevského, velvyslance Ruské federace, aby vznesl protest proti nepravdivým a urážlivým výrokům ruského ministra kultury na adresu starosty městské části Praha 6, a ministerstvo k tomu dne 13. září 2019 vydalo prohlášení, v němž mimo jiné zdůrazňuje, že „otázka sochy maršála Koněva v Praze 6 je vnitřní záležitostí České republiky.“

Dvanáctého září se na jednání zastupitelstva řešil i osud pomníku Koněva. Zatímco zastupitelé Prahy 6 jednali o tom, zda pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva ponechat na náměstí Interbrigády, nebo ho přesunout někam, kde nebude budit tolik vášní, před radnicí to vřelo. „Kdyby byli u moci pravdoláskaři, tak jsme normální lidi jako my perzekuovaní!“ zahřmělo z jednoho tábora. „To není pravda, já chci, abyste mohli říkat své názory!“ zaznělo z druhé strany.

Nakonec se však zastupitelé usnesli na tom, že pomník maršála Koněva by se měl přestěhovat na jiné místo. Sochu Koněva v pražské Bubenči by měl nahradit památník osvobození Prahy. Pro přemístění sochy hlasovalo 33 zastupitelů. Piráti navrhovali vyhlásit o soše referendum, to ale neprošlo. Zastupitelstvo má celkem 45 členů, radnici vede koalice TOP 09, KDU-ČSL, ODS a STAN. Starosta Ondřej Kolář a zastupitelstvo rozhodlo jasně a osud památníku Koněva se stal zpečetěným. Ačkoliv ruské ministerstvo zahraničí 13. září vydalo prohlášení, kde jednání zastupitelstva kritizovalo, na věci to již nic nezměnilo.

Šestnáctého prosince vnučka maršála Koněva Jelena Gelijevna přišla položit květiny na Prahu 6 k jeho pomníku. Doprovázeli ji ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij nebo místopředseda KSČM Petr Šimůnek. Jelena Gelijevna tím připomněla výročí narození maršála Koněva. Ten se sice narodil 28. prosince, ale jeho vnučka si ho přišla připomenout o dva týdny dříve.

Na místo však dorazili také odpůrci maršála Koněva, kteří připomněli, že kromě zásluh za druhé světové války má maršál na rukou krev tekoucí v ulicích Budapešti za maďarského protikomunistického povstání v roce 1956. Koněv tehdy poslal na protestující tanky a nechal jejich touhu po svobodě v krvi.

To však nebyla jediná činnost starosty Koláře. Kolář v červnu tohoto roku zkritizoval vládu, která měla podle Koláře starostům a starostkám poradit, aby zvýšili daň z nemovitosti. „Kdyby pan premiér s jeho ministry potřebovali nebo jen chtěli ukázat, jak odpovědně hospodařit a šetřit, aby pak nemuseli odírat lidi o jejich peníze, tak se mohou přijít přiučit k nám. U nás zdroje opravdu jsou, ale ne díky tomu, že bychom s úsměvem a nataženou rukou okrádali naše vlastní občany,“ prohlásil Kolář. „Odmítám praktiky, které připomínají chování gamblera – peníze došly, tak se podívám, co bych ještě mohl prodat, v případě státu zdanit. Tak se řádný hospodář opravdu nechová, to je neakceptovatelné,“ dodal.

