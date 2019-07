Rozesmátý Babiš po odchodu od prezidenta: Pane Kundra, na vaše nesmysly nebudu odpovídat

Předseda vlády zamířil na Hrad s cílem vyřešit odblokování situace na Ministerstvu kultury diplomaticky. Prezidentu Miloši Zemanovi připomněl, že hodlá postupovat podle koaliční smlouvy. „Pan prezident má na roli Antonína Staňka svůj názor. I na pana Michala Šmardu, kterého nepovažuje za ideálního kandidáta na tento post,“ sdělil po schůzce premiér Babiš prezidentův neměnný postoj.

Babiš se setká s Hamáčkem ještě před schůzkou se Zemanem, která se koná v pátek od 15:00 v Lánech a které se zúčastní i ministr kultury Antonín Staněk . „Budeme se snažit najít řešení, abychom tento problém vyřešili nejpozději příští týden,“ doufá ministerský předseda, který problém hodlá řešit diplomaticky. „Pan prezident si je vědom Ústavy, na druhé straně neřekl žádné stanovisko,“ dodal Babiš s tím, že Zeman zopakoval, že v Ústavě není uvedena žádná lhůta.

Babiš se pak rozesmál nad dotazem novináře Ondřeje Kundry, zda na něj měl Zeman nějaké další požadavky, týkající se například výměny ředitele BIS či jaderné elektrárny Temelín. „Pane Kundra, na vaše nesmyslné otázky nebudu odpovídat,“ smál se premiér. Kundra se ohradil, že jeho otázka je legitimní. „A já vám říkám, že vaše otázka je nesmyslná,“ vypálil Babiš.

Premiér na dotaz, zda je vědom, že může padnout vláda, nechtěl reagovat. „Nechal bych to na jednání prezidenta s panem Hamáčkem, to s vámi řešit nebudu,“ řekl jasně přítomným novinářům.

Novinář Kundra se pak opět přihlásil o slovo s tím, že Babiš je v podivném klinči a optal se jej, zda je možné, že nechce jít se Zemanem do konfliktu proto, že si uvědomuje, že ho bude v budoucnu potřebovat, pokud bude obžalován, či teoreticky odsouzen a bude od něj potřebovat milost. „Pane Kundra, na ty vaše nesmysly nebudu reagovat! Já nejsem v žádném klinči! Problém řešíme, přeji si pokračování vlády s ČSSD,“ dodal rozčíleně Babiš.

„Východisko je v tom, že zítra proběhne další jednání. Závěrem dnešní schůzky je to, že jsem poprvé s prezidentem jednal mezi čtyřma očima o situaci, která vznikla a požádal jsme ho písemně o odvolání Staňka, jednání bude pokračovat,“ uvedl Babiš, jenž věří, že společně dospějí k takovému závěru, aby vláda mohla dále pokračovat.

Za odvolání Staňka premiér Zemanovi prý nic nenabízel. „Nevidím důvod, proč bych mu něco nabízel,“ sdělil s tím, že na stole není řešení, že by kandidát na ministra kultury byl někdo jiný než Šmarda. „Takové řešení nemohu projednávat, není to v mé kompetenci,“ dodal premiér s tím, že by to rád nechal na ČSSD. „Určitě si poradí,“ podotkl.

Následně se novinář Kundra nahlas podivoval nad tím, že Babiš umožňuje Zemanovi porušovat Ústavu. „Pane Kundra, nastudujte si tu Ústavu. Prezident se definitivně nevyjádřil, je to jeho právo. Nevidím že by postupoval proti Ústavě, řekl stanovisko a nemá lhůtu,“ zamračil se ministerský předseda.

Závěrem premiér zopakoval, že žaloba na Zemana by v tomto případě absolutně nic neřešila. „Žalobu podávat chtít nebudu, chci to řešit kompromisem,“ zopakoval na závěr předseda vlády.

autor: nab