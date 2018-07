Rozhlasová zpravodajka bez obalu: Trumpova vyjádření jsou postavená na hlavu

Zpravodajka Českého rozhlasu v Rusku a Spojených státech Lenka Kabrhelová poskytla rozhovor internetové televizi DVTV. Popsala, jak jedná prezident USA Donald Trump. Prý ho vůbec nikdo nekontroluje a to, co dělá, bývá postavené na hlavu. Na druhé straně mu podle Kabrhelové nelze upřít, že je to mistr komunikace.

Hned na úvod konstatovala, že 45. prezident USA Donald Trump se nikdy netajil tím, že by se rád sblížil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Odpovídalo tomu i Trumpovo vystoupení na tiskové konferenci po jednání v Helsinkách. Podle Kabrhelové bylo mnoho lidí Putinovým vystoupením zděšeno. Platilo to i o některých Trumpových republikánech, kteří by k prezidentovi měli mít nejblíže. Podle zpravodajky mu ale nelze upřít jednu věc – ve svých názorech je Trump konzistentní.

„Prezidenta Donalda Trumpa nekontroluje nikdo. Ví se to, i to proběhlo těmi americkými médii, že vlastně přicházel na to dvouhodinové jednání s Vladimirem Putinem se stohem papírů. Měl stostránkový brief, který mu připravil jeho tým, ve kterém rozhodně nebylo řečeno to, že by měl nějakým způsobem ustupovat Rusku, byly tam jasně specifikované ty pozice, které Spojené státy mají,“ poznamenala Kabrhelová.

„Je příznačné pro tuhle administrativu, že kroky prezidenta Trumpa neodpovídají tomu, co se děje v jiných částech té administrativy. Když se podíváme na ministerstvo zahraničí, když se podíváme na nově zavedené sankce proti některým dalším Rusům, tak ty úplně neodpovídají tomu, co říká prezident Trump. Na druhou stranu, on tyhle věci používá k tomu, že je schopný potom říct: ‚Já jsem nejtvrdší vůči Rusku, nejtvrdší prezident, který vůbec kdy nějakou pozici vůči Rusku zastával‘, což vzhledem i k těm jeho výrokům je vlastně celé postavené na hlavu,“ pokračovala s trochu nevěřícným úsměvem na tváři Kabrhelová. „Já bych řekla, že prezident Trump je mistr komunikace a je mistr toho, jak je schopný tyhle věci otočit,“ doplnila ještě. Velmi často nějakou zprávu označí za fake news, předkládá alternativní fakta a v relativně krátkých časových úsecích předvádí názorové otočky.

Trump prý v prvé řadě volí takové kroky, které prospějí jemu osobně, byť říká, že mu leží na srdci blaho Spojených států. Podle Kabrhelové to tak není. Z postupu Donalda Trumpa jsou prý znepokojeni i američtí senátoři. Ti si prý nebyli jisti ani tím, zda má Trumpova administrativa nějaké dlouhodobé plány, nebo operativně mění cíle podle toho, co prezident Trump zrovna napíše na twitter.

Podle Kabrhelové jsou podobně šokováni i někteří nižší úředníci administrativy. Mnoho z nich prý raději opustilo státní sféru, přešlo do soukromého sektoru a mají pocit, že to, co teď administrativa předvádí, je absolutně nečitelné. V tomto smyslu popisují politiku Trumpa i média, a prezident je na oplátku označuje za své nepřátele.

Stačí si vzpomenout, jak Trump před pár dny říkal, že Evropská unie je nepřítelem USA, ale teď se vroucně objímal s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. To jen ukazuje, že nic neplatí a vše se dá relativizovat, což je podle Kabrhelové Trumpovou strategií a je otázka, jestli touto cestou udělá „Ameriku opět mocnou“, jak sliboval už v předvolebních heslech a slibuje to dodnes. Kabrhelové se ale zdá, že Spojené státy jsou „díky“ kontroverzním krokům svého prezidenta rozpolcenější, než byly dříve. Nedá se prý říci, že jsou Spojené státy v lepší kondici, než byly dříve.

„Ty (Trumpovy) obchodní války postihují Američany, třeba americké zemědělce, kterým teď Donald Trump přislíbil 12 miliard dolarů na subvence, přičemž subvence v EU kritizuje,“ dala zpravodajka další příklad rozporů mezi jednotlivými kroky prezidenta Trumpa. Ale američtí zemědělci prý zatím prezidentovi věří a doufají, že se za těmito kroky skrývá nějaký plán, který jim nakonec pomůže.

autor: mp