Rozhodně nad koncem kvót nejásejte, vzkazuje Jiří Pehe. Merkelová se velmi hněvá, může to skončit vykopnutím ze Schengenu

„Německá kancléřka Angela Merkelová před několika dny prohlásila, že ve zpětném pohledu nepřispělo ke smíru v Evropské unii rozhodnutí z roku 2015, na jehož základě mělo být rozděleno podle kvót do jednotlivých zemí EU 120.000 žadatelů o azyl, nacházejících se v Řecku a Itálii. Problematická byla podle ní skutečnost, že rozhodnutí bylo přijato navzdory odporu několika zemí,“ začal úvodem Pehe a připomněl, jak Česká republika byla v této otázce v roce 2015 přehlasována. A od té doby, jak dodává, de facto přijímání uprchlíků sabotovala.

„Kritická slova Merkelové na adresu systému kvót z roku 2015 se tak u nás okamžitě stala příležitostí pro řadu politiků, aby s jistým sebeuspokojením konstatovali, že jsme zase jednou měli pravdu. Podle většiny je nyní systém kvót mrtvý,“ sdělil Pehe a přispěchal s varováním, že by si měli možná všichni nejprve prostudovat vyjádření Merkelové v kontextu jejích dalších prohlášení.

Například je faktem to, jak píše Pehe, že kancléřka nadále zůstává plna zloby vůči zemím, které neměly v době uprchlické krize dostatek solidarity. A její prst prý míří hlavně na země Visegrádské skupiny.

Původní text ZDE.

Následně pak pohovořil i o „flexibilní solidaritě“, kterou nyní Merkelová nově podpořila. „Německá kancléřka rozumí flexibilní solidaritou spíše opatření, které se objevilo v návrhu nové evropské azylové politiky, známém jako Dublin IV. Podle něj by se v případě, že o to požádá země, která je zaplavena migranty, měl spustit systém přerozdělování žadatelů o azyl. Země, které by i v tomto nouzovém systému odmítaly uprchlíky přijmout, by v rámci evropské solidarity finančně kompenzovaly ty země, které uprchlíky ze země postižené migrační vlnou přijmou. A to až částkou 200.000 eur za osobu,“ připomněl Pehe. A připomněl i to, že tento druh „flexibilní solidarity“ odmítl český premiér Andrej Babiš.

„Je tedy jasné, že spor o evropskou azylovou politiku není ani po kritických vyjádřeních Merkelové na adresu jednorázových kvót z roku 2015 zdaleka u konce. Její vize flexibilní solidarity je o dost jiná, než je vize visegrádských politiků,“ sdělil Pehe a zauvažoval o tom, že se konflikt může vyhrotit natolik, že společnou azylovou politiku přijme jen skupina zemí.

„Otázkou je, zda pak ale mohou země, které se projektu nebudou účastnit, a chtějí mít absolutní kontrolu nad tím, koho na své území vpustí, zůstat součástí schengenského prostoru, zaručujícího volný pohyb osob po EU. Netřeba dodávat, že obnovení hranic mezi Českou republikou a ostatními zeměmi EU by mělo na českou ekonomiku v důsledku mnohem větší dopady, než placení kompenzací za nepřijaté uprchlíky,“ uzavřel.

autor: vef