Rozmáhá se tu "protievropský narativ", varuje šéf vnitráckého centra proti dezinformacím. Po otravě Skripala se prý šíří vyložené nesmysly

Benedikt Vangeli vede Centrum pro boj proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). Serveru Aktuálně.cz prozradil, že veřejný prostor zaplavuje velké množství dezinformací. Není však v silách CTHH vyvrátit je všechny. Není to prý ani hlavním cílem CTHH. Vangeli zdůraznil, že neřídí nějaké „ministerstvo pravdy“. Přesto považoval za důležité upozornit na to, co se děje kolem kauzy Sergeje Skripala. Došlo i na generálního ředitele TV Barrandov Jaromíra Soukupa a jeho pořady.

Za rok 2017 vyvrátilo CTHH celkem 22 lživých zpráv. Není to příliš málo? Podle Vangeliho nikoliv. Považuje za důležité vyvracet ty nejnebezpečnější lži, nikoli všechny lži, které se šíří po internetu. Nemá také smysl vyvracet po sté opakovanou lež, která byla vyvracena již dříve. To se týká především lží o uprchlících. A pokud už tolik nezabírají lži o uprchlících, vracejí se lži o Romech.

„Jestli budete považovat za jediný cíl CTHH vyvracení všech dezinformací, tak to tak můžete vnímat. Když si ale uvědomíte, co všechno je naším skutečným úkolem, pak ne. My nejsme ministerstvem pravdy. Naším úkolem je boj proti hybridním hrozbám, a to v oblasti vnitřní bezpečnosti. Počet dezinformací si neurčujeme. Reagujeme a vyvracíme pouze ty závažné, které navíc spadají do ranku ministerstva vnitra. Když pohlédnete na témata, narativy dezinformací, zjistíte, že 70 procent z nich je z oblasti zahraničí, druhé v pořadí bude ministerstvo obrany. Většina dezinformací tak nejde za ministerstvem vnitra,“ podotkl.

To platí také o lžích z předvolební kampaně v souboji o post hlavy státu. Na jednotlivé lži by měli reagovat sami kandidáti a vyvrátit je. Úřad nechce vstupovat do politického boje. Podle Vangeliho to nelze požadovat po ministerstvu vnitra, pod které CTHH spadá. Pokud mělo ministerstvo nějakou lež vyvracet, byla to lež o tom, že stávající prezident postupuje automaticky do kola druhého. Vangeli si byl dobře vědom, že informace byla původně jen pokusem o vtip, bohužel ho ale až příliš mnoho lidí mohlo vzít vážně.

Obecně lze podle Vangeliho říci, že před sněmovními a prezidentskými volbami významně narostla produkce dezinformací, ale ředitel CTHH nechtěl prozradit, které servery šířily nepravdy nejčastěji. „Nezaznamenali jsme, že by se prokazatelně objevily skupiny trollů, na které bychom mohli ukázat. Takhle to nejde říct. Došlo ale k plošnému zintenzivnění snah různých účtů. To je ale vzhledem k volbám přirozené,“ uvedl pouze.

Každá dezinformace nemusí být nutně proruská

Závazek nevstupovat do politického boje se prý týká informací o jedu známém pod označením novičok. Pokud se politici přou o to, zda prezident měl úkolovat BIS, aby zjistila, zda byl novičok někdy k dispozici i v Česku, jde o politický boj, do něhož úřad vstupovat nebude.

Opět pouze v obecně rovině však Vangeli dodal, že v souvislosti s otravou ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, se šíří spousta výmyslů.

„Je to ten model, který byl používán u letu MH17, sprška různých výkladů, jak to mohlo být. Ty jsou po Evropě hojně šířeny a česká scéna se v tom nevymyká. Víme, že před pár dny bylo britským stratcomem identifikováno 21 takových narativů, jejich kreativita stoupá. Je to technika rozmělnění tématu a tady je hezky ukázána,“ podotkl šéf Centra.

Nejen v případě sestřelení letounu MH17 a v kauze Sergeje Skripala se šířily a šíří dezinformace, které nelze vnímat jako čistě proruské. Dají se popsat spíš jako protizápadní, nebo protievropské. Dezinformace se často týkají referenda o odchodu z EU či z NATO, jakož i nové azylové politiky EU prosazované v rámci tzv. Dublinu IV.

„Když někdo striktně nesouhlasí s demokracií a chce tady zavést anarchii, komunismus nebo fašismus, tak nevím, jestli je o tom skutečně přesvědčený, nebo je to jeden z tisíce narativů, který má pomáhat kremelskému úhlu pohledu. Ale ano, určitě v těch narativech neslyšíme třeba o Bolívii,“ podotkl.

Televize Barrandov a pořady Jaromíra Soukupa

Pár slov padlo i k práci novinářů. V Česku zatím nedošlo k podobně hrůznému činu, jakým byla vražda slovenského novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, ale Centrum stejně uvažuje nad riziky, která s sebou přináší práce novinářů. Pracovníci úřadu se prý mimo jiné zajímají i o některé pořady některých televizí, protože i tady se mohou objevovat dezinformace. Ani tady ale nechtěl být Vangeli konkrétnější. Opatrně hodnotil kupříkladu pořady TV Barrandov, které moderuje její majitel a generální ředitel Jaromír Soukup.

„Vnímáme to zatím tak, že problém televize Barrandov je spíše v kvalitě jejich práce, formátu, jejich provedení – zda to vyhovuje pravidlům, která se na televizní vysílání vztahují. Je to tedy přesně problém pro ty orgány, které to mají řešit. Zatím jsme nevyhodnotili, že je tam závažná dezinformace, na kterou musíme reagovat,“ zdůraznil.

Může být pravda, že si Soukup do publika zve proruské aktivisty, ale podle Vangeliho to ještě není důvod, aby CTHH zasahovalo. „Z jakého hlediska je to problém? Když s nimi nesouhlasíte, tak vám to samozřejmě dělá problém. Mají právo se tam dostavovat,“ podotkl Vangeli.

