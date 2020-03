Rozmohl se nám tady takový nešvar. Sebestředný Hrušínský, žumpa Etzler, „PR chartistka“ Dáša Havlová. Méně chlastat a více myslet, doporučuje Tomáš Vyoral

reklama

Koronavirová pohroma přinesla tvrdý politický boj o roušky. Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na Facebooku napsal, že je vláda pokrytecká a impotentní a se zákazem vycházení bez roušek přišla až poté, co si lidé hromadně nedostatkové zboží šili doma. Podle Kalouska nařízení přišlo o týden pozdě, a navíc vláda měla nejprve roušky zajistit, když chce vymáhat jejich nošení. Uhodil hřebíček na hlavičku?

Po bitvě je každý generál a Kalousek třikrát takový. Na slova rouška, respirátor a koronavirus začínám být podobně alergický jako na politicky hyperkorektní termín výzva nebo na politicky nesmrtelné příjmení Kalousek. Mám ke krokům a komunikaci některých z nich ze strany Andreje Babiše a ústředního krizového štábu řadu výhrad, ale panu Kalouskovi, pro něhož musí být zavření hospod a náleven bez nadsázky frustrující, bych doporučil slova jednoho mého slovenského kamaráda: kdyby byly v řiti ryby, nebylo by rybníka, strčil by som prst do řiti a vytáhl kapříka. Nemám zapotřebí se zastávat vlády, ale pokud vím, vyžaduje po lidech zakrytí nosu a úst čímkoliv, nejenom onou bájnou rouškou. Mám za to, že ve srovnání s jinými zeměmi přišla opatření i jejich přísnost v relativně dobrém čase a přiměřeně situaci.

Do boje s koronavirem vyrazila i Česká televize. Asi každý rodič školou povinného dítěte řešil s nástupem pondělí stejný problém, a to jakým způsobem zajistit hlídání, potažmo výuku svých dětí. Tým ČT pod vedením Luboše Rosího v rekordním spustil projekt UčíTelka, který denně školáky na několik hodin zabaví. Na Kavčích horách také plánují oživit kanál ČT 3, který by se zaměřil na seniory. Co na to říkáte? Pro mnohé je toto argumentem, proč zachovat veřejnoprávní média ve stávající podobě.

Anketa Má prof. Roman Prymula, předseda krizového štábu, vaši důvěru? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 9235 lidí

Nerad hodnotím něco, co jsem neviděl, ale se vší neúctou k panu Rosímu jakožto vrchnímu úderníkovi z Newsroomu ČT24 mi v souvislosti s tímto pořadem začaly blikat kontrolky. Určitě na to mrknu, neboť mám v době koronavirového šílenství tak trochu nedostatek pravidelné dávky i jiné propagandy a demagogie od aktivistů z naší, vaší, a hlavně jejich EUropské ČT. Projektem pro seniory si zřejmě Kavky dělají zálusk na diváky pana Soukupa. Doufám, že brzy přijdou i s ČT 4, 5, 6 pro náctileté, LGBT parádníky, sociálním dávkám přizpůsobivé a podobně. Pak konečně bude mít Dvořákova ČT pokryta spektrum kompletně a opět a zas si budou manažeři moci rozdělit milionové bonusy placené z našich kapes za splnění probruselské a prowashingtonské agendy.

Jak nahlížet na ty spoluobčany, kteří navzdory varování jeli třeba začátkem března na lyžovačku do Itálie, či do Rakouska? Patří mezi ně i doktorka ze Strakonic, se kterou nyní muselo dalších takřka 60 lékařů, tedy celá poliklinika, skončit v karanténě? Jsou namístě tresty? A jaké?

Neohleduplnost, sobeckost, ignorance. Mám ke koronavirovému mediálně-politickému šílenství řadu výtek, ale respektuju veškerá opatření, doporučení a nařízení. Co se týká lyžování v Itálii a Alpách obecně, víme už dlouho, jak to s ohledem na šíření nákazy vypadá. A pokud někdo, navíc lékařka, která, jak chápu, zřejmě nerespektovala doporučenou či už povinnou karanténu, tak je to chucpe. Minimálně finanční postih je v případě úmyslného nedodržení nastavených pravidel namístě. Alespoň by bylo trochu financí na náhrady živnostníkům a dalším, kterým stát omezil, nebo vyloženě zakázal jejich živobytí.

Co říkáte na čin Petra Kellnera, který ze svých peněz financuje masivní pomoc Česku, včetně roušek a respirátorů? Pomáhá i Martin Hausenblas skrze svou textilku Adler. Doufáte, že se přidají další miliardáři? Od kterých byste to očekával nejvíce?

Myslím, že je to chvályhodné. A pokud jsem zaznamenal, tak na rozdíl od „PR chartistky“ a ženy známého chartisty Dagmar Havlové jsem si nevšiml, že by se PPF či Hausenblas svým počínáním tak okatě chlubili. Ale třeba jsem si fakt jen nevšiml. Očekávání ani doufání vůči dalším miliardářům nemám. A myslím to neutrálně. Každého věc. Jsem si však prakticky jistý, že agent Bakala nebo agent a kvazi matematický „genius“ Janeček sní vlhké sny o migrantech, Havlovi, mnohoženství nebo novém volebním systému a nějací Češi jim jsou putna.

Anketa Měla by policie pokutovat občany, kteří během současných opatření např. skupinově popíjejí v parcích? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 14578 lidí

V Praze byly kvůli řádění koronaviru dočasně zrušeny modré zóny, což lidem usnadňuje parkování a tím třeba zásobování starších příbuzných. Pikantní ovšem je, že ačkoli o to některé městské části měly žádat pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), ten to odmítal. O zrušení se tak na mimořádné tiskové konferenci postaral Babišův kabinet. Z radnice Prahy 8 kupříkladu zní, že to magistrát odůvodnil rizikem problémů s parkováním. Padlo také obvinění, že prý Hřib a spol. jednají ideologicky a řidič je pro ně nepřítel. Jaký dojem na vás dělá fakt, že zrušení zón si musela protlačit vláda? A co říci k magistrátu, udělali tohle dobře?

Můj dojem je takový, že politický pozér a levný hrdina v boji s Čínou a Ruskem Hřib je od samého počátku mimo jak sáně v létě a lidem je nejvíc prospěšný ve chvíli, kdy je odstaven na vedlejší kolej. Nejlépe slepou. Magistrát to pod současným vedením, ne že bych ten předchozí obdivoval, udělal jako vždy zřejmě nejlépe, jak uměl, tedy diletantsky non plus ultra. Opravdu upřímně prosím Hřiba, ať jde konečně do lesa. Hodně hlubokého. Nejlépe bruselského nebo washingtonského. A dá nám svátek.

EU podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové podcenila koronavirus. Nyní už ale prý všichni chápou závažnost situace a nutnost drastických opatření. Leyenová rovněž změnila názor na zavírání hranic, které dříve kritizovala. „Všechna tato opatření zaváděná na čtrnáct dní nebo tři týdny mohou znít naším uším drasticky, ale pochopili jsme, že musí být uplatněna teď,“ prohlásila pro německý Bild. Čím si vysvětlujete tento obrat?

Leyenová s celou Evropskou komisí a všemi neobolševiky v Bruselu krásně parazitujícími na našich peněženkách je zadarmo drahá a bohužel pro nás především škodná. Jedno z mála, nebo možná jediné pozitivum tohoto koronaviru je v tom, že ukázal v úplné nahotě, jak zbytečný a impotentní je onen veřejnoprávní Českou televizí a Rozhlasem do nebes vzývaný EUsojuz v případě jakékoliv krizové situace. Změny názorů a kotrmelce dle právě se hodící situace a PR rozměru nepřekvapí.

Zajímavý je také fakt, že v případě řízené migrační invaze, která je pro Brusel žádoucí – navzdory tomu, co občas tvrdí – bylo uzavření hranic nemyslitelné a politik, který by dal takový příkaz, by byl de facto ukamenován. Ale jeden jakkoliv neznámý a nakažlivý koronavirus, na který za tři měsíce zatím zemřelo deset tisíc lidí, ač na chřipku ročně zemře až 650 tisíc, a hranice uzavřeny. Moc tomu nerozumím. Jednou nejde, podruhé jde.

Zpátečku vzal tento týden i divadelní ředitel Jan Hrušínský, kvůli svému nešťastnému příměru koronaviru k lehké chřipce. V rámci omluvy uvedl také, že v té době se podobně vyjadřovali i čelní představitelé státu. Hrušínský si podle svých slov uvědomuje nepatřičnost svého výroku a zdůrazňuje, že byl hnán obavou o své zaměstnance a kolegy. Berete jeho omluvu? Myslíte, že se společnost k Hrušínskému zachovala neférově v tom, že mu jeho slova dala „sežrat“ hůře než jiným? A pokud ano, proč?

Asi takhle. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Omluvy lepších lidí, které valorizují a smažou veškeré jejich neomluvitelné přešlapy, jakkoliv nechutné, mimózní a lidsky neakceptovatelné. Hrušínský a jeho věčná hysterie a sebestřednost. Šéf a prostitut z Evropských hodnot Jakub Janda a jeho gay porno nebo převlékač uniforem a kariérní komunista Petr Pavel. Jedna omluva a rázem jsou čistí. Samozřejmě jen v případě, že jde o progresivní takzvané liberální demokraty orientované nekriticky prounijně a proamericky.

Mám trochu pocit, že kdyby se omluvili Hitler nebo Stalin, samozřejmě za podmínky, že by byli hurá Evropany, slunečníky a lokajskými rektálními alpinisty vůči Bruselu a Washingtonu, tak by byli rázem ok a mohli kandidovat na šéfy Evropského parlamentu a Komise. Omluva je chvályhodná věc, jejíž schopnost mimochodem postrádám třeba u našeho prezidenta, ale i kdyby byla sebelíbeznější, nemůžeme přeci zcela shodit ze stolu to, co jí předcházelo.

Nový dokument z dílny EU uvádí, že ruská média spustila „významnou dezinformační kampaň“ proti Západu, aby ještě zhoršila dopad epidemie koronaviru. Rusku prý šlo o to vyvolat paniku a nedůvěru, uvádí se v dokumentu. Rusko prý ve svém konání nahradilo koronavirem témata, jako je migrace, nebo demonstrace žlutých vest ve Francii. Co na to říci? Kam až sahají ruské prsty? Nebo jde o stihomam?

Ruské prsty, jak dobře víme, sahají všude. A kam čirou náhodou nemůže sám Putin, nastrčí své hackery, agenty s nejsmrtelnějším novičokem, případně svou pátou kolonu kremlinů, kremlrolí a kremlobotů rozsemeněnou po celé galaxii, do níž patřím samozřejmě i já. Je dobře, že Evropská unie v době, kdy o ní v rámci akcí ohledně koronaviru či řízené migrační invaze není slyšet, řeší elementární problém děsivé ruské dezinformační kampaně, která je násobně smrtelnější než nějaký koronavirus. Předpokládám, že na těch několika stránkách pracovaly stovky uvědomělých úředníků a náklady byly v řádu desítek milionů eur.

Prezident Miloš Zeman po dlouhém mlčení ve čtvrtek večer promluvil k národu v televizí přenášeném projevu. Jeho kritici na něm nenechali nit suchou. Asi nejtvrdší byl novinář Tomáš Etzler. Zemana na Twitteru označil za trosku, kterou opovrhují všichni s mozkem v hlavě. Svůj příspěvek zakončil zhodnocením, že se Zeman pochcal a posral. Toto vyjádření bylo příliš i na některé z Etzlerových fanoušků, kteří mu to sdělili v komentářích. Jsou už takovéto výroky za hranou?

Vskutku vybrané vyjadřování zavedeného lepšího novináře Etzlera. Doporučoval bych méně chlastat a více myslet. I když chápu, že v jeho případě je obojí z kategorie sci-fi. Zajímavé, že zrovna samozvaní mesiášové a věrozvěsti pravdy, lásky a slušnosti tak často do éteru pouští takovou žumpu, že z toho snad musí omývat i ztělesněnou řeporyjskou vulgaritu s cedulkou Novotný – made in EU.

