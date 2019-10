Rozmyslete si to! Na*raný Babiš hrozí ČSSD koncem vlády. Situace se stupňuje

V nedělních Otázkách Václava Moravce České televize obvinila místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), že se „plazí před bankami“. Prohlásila také, že ČSSD vrátí na stůl plány na zavedení sektorové bankovní daně, kterou hnutí ANO opakovaně odmítlo.

Fotogalerie: - Koněvem sem, Koněvem tam

Anketa Vadí vám, že ministryně Schillerová citovala názor občana ve znění ,,je to opoziční a senátorská špína"? Vadí 3% Nevadí 97% hlasovalo: 2142 lidí

Andrej Babiš chápe návrat ČSSD k myšlence bankovní daně jako porušení koaliční smlouvy.

„Pokud to ČSSD udělá, je to porušení smlouvy, a musíme zvážit, jestli v takové koalici chceme pokračovat. Bylo by dobré, aby si kolegové smlouvu přečetli, než něco podniknou,“ řekl LN premiér Andrej Babiš (ANO).

Sociální demokraté věří, že by bankovní daň přinesla do rozpočtu 14 miliard korun. Členové hnutí ANO oponují, že by to v konečném důsledku jen zhoršilo postavení klientů českých bank.

Psali jsme: Důchody? Stát se o vás nepostará. Řekněte to lidem. Z rozhlasu zní vážná slova Bič na kuřáky! Pokuta za „vajgl“, krabička o stovku dráž. Německo se má na co těšit Maláčová se u Moravce rozpálila: Babiš se plazí před bankami. Ty mají obrovské zisky! Demonstranti na Václavském náměstí požadovali hlubší spolupráci s EU

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp