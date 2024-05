„Blyatmobile 2.0.“ Ještě hůř pro Ukrajinu. Rusové vylepšili svůj vynález

reklama

Jak jsme již informovali, Rusové přizpůsobují svou techniku na bojišti. Jako jeden z vysmívaných, ale nakonec praktických konceptů se ukázala modifikace tanků, která dostala jméno „bitevní stodola“ nebo „blyatmobile“.

Psali jsme: „Blyatmobil.“ Ruský vynález se chytil. Odhalil ukrajinskou slabinu

„Bitevní stodola.“ Smáli se, ale funguje to. Rusové vyzráli na ukrajinské drony

Nyní se objevilo video s další modifikací. Kromě plechové konstrukce a protiminového zařízení na tanku přibyla klec. Ta je určena proti dronům, proti kterým je tank už chráněn právě přidělanou konstrukcí a také rušičkami. Ochrana vůči dronům by tak měla být, alespoň teoreticky, ještě větší.

???????? A new version of the Russian tank called “Cherepekha” in the Northern Military District zone



It differs from the King-Grill tank in that a mine thrall was added, and a cage was welded onto iron sheets. https://t.co/UQlVikLQkz pic.twitter.com/ZxOnc9MiUZ — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 5, 2024

Oficiálně se tato modifikace prý nazývá Čerepeka, nicméně výraz Blyatmobile, případně „Blyatmobile 2“ zřejmě na sociálních sítích zdomácněl.

Evolution of blyatmobile. I definitely don’t want to laugh at this tank upgrade and at people who risk their lives every day. I respect them ?? and may God help and protect their lives ?? But sometimes such modifications remind me scenes from Mad Max old movie ?? pic.twitter.com/aLzZpWap96 — Roberto (@UniqueMongolia) May 6, 2024

I think I prefer Blyatmobile.. Is the term interchangeable or is it spec specific ? — Godot (@chimesfreedom) May 5, 2024

Každopádně tyto, možná směšně vypadající tanky, jsou podle vojenských analytiků logickou vývojovou cestou. Ukrajina má nedostatek munice pro dělostřelectvo a i nedostatek naváděných protitankových střel. Čeho naopak dostatek stále má, jsou miny a drony. Právě těmi se snaží nedostatek těžkých zbraní suplovat, ale právě proti nim je tank upraven s protiminovým válcem a střechou, nyní navíc opatřenou klecí, která se na tancích objevovala již dříve.

Kritika vůči tanku se většinou opírá o fakt, že přivařením plechové konstrukce ztrácí tank pohyblivost věže s kanonem a de facto se z něj stává útočné dělo. Nemluvě o tom, že konstrukce snižuje již tak špatnou viditelnost. Ač je tato kritika pravdivá, tyto nevýhody jsou celkem zanedbatelné proti faktu, že takto vylepšený tank je v podstatě nezranitelný nejpoužívanějšími zbraněmi ukrajinské armády. Pro Ukrajinu by ovšem taková zbraň nedávala smysl. Jak se uvádí i v západních médiích, pokud něčím Rusové netrpí, je to nedostatek dělostřelecké munice.

Podle videa už se začínají protidronovými sítěmi vybavovat i standardní tanky ruské armády typu T-90.

??????The T-90M tank with a factory-made anti-drone grill at a training ground in the rear. pic.twitter.com/J7GS5D6BU6 — SIMPLICIUS ? (@simpatico771) May 1, 2024

