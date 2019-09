Maláčová se u Moravce rozpálila: Babiš se plazí před bankami. Ty mají obrovské zisky!

„My máme v programovém prohlášení vlády, že chceme provést důchodovou reformu. Já jsem řekla, že se mi nelíbí slovo reforma, protože nechceme provést takovou reformu, jakou tady předvedla pravice. My nechceme privatizaci, to je hazard s důchody, což ČSSD odmítá,“ rozjela se Maláčová hned v úvodu.

Ale když chtěl Moravec slyšet, jak si tedy důchodovou reformu představuje, moc se toho nedozvěděl. „Já jsem vám už před vysíláním řekla, že vám nic neprozradím,“ zdůraznila členka vlády. „To se tady máme hodinu promlčet?“ zeptal se okamžitě moderátor. „Tak prozradím o trošičku víc,“ ustoupila ministryně.

Ráda by zavedla minimální důchod pro všechny lidi bez ohledu na to, kolik peněz odvedli do systému. Otázka je, z čeho by to bylo financováno. „Já myslím, že by to mělo být z daní, a to z firemních daní, protože ty jsou u nás velmi nízké. Občany už nechceme víc zatěžovat,“ zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí. Ráda by se podívala i na tzv. třetí pilíř, ve kterém si lidé spoří sami. Maláčová ocenila, že to lidé dělají. „Je dobře, že si lidé spoří, kdo může, ať si spoří. Ale zároveň by ty výnosy měly alespoň pokrýt inflaci,“ přála si.

Ekonomka Horská si posteskla, že ministryně sice mluví o reformě, ale ekonomové o ni nemají bližší informace, takže vlastně nemají co hodnotit. „Já si myslím, že se shodneme na tom, že současný systém je neudržitelný,“ začala Horská.

A Maláčová okamžitě začala kroutit hlavou, že s touto tezí nesouhlasí. Pokud jde o konkrétnější obrysy, členka vlády je prý představí až v prosinci, ale rozhodně ne dřív.

„Přiznejte nám, z jakých zdrojů to chcete financovat,“ uhodila ekonomka na členku vlády. Maláčová zopakovala, že podrobnosti prozradí opravdu až v prosinci. Ekonomka ji okamžitě varovala, že plán na vyšší zdanění firem má podstatnou slabinu. „Firmy mají rychlé nohy,“ pravila ekonomka s tím, že pokud stát nic neudělá, bude Česká republika za pár desítek let mít na krku schodek ve výši 290 miliard, který neufinancuje.

„Chystáte se zdanit všechno, co se hýbe? Nebo tady přiznejte, že se chystáte zvednout daně i fyzickým osobám,“ vypálila ekonomka s tím, že pokud se dostaneme do situace, kdy bude přerozdělováno stále více peněz z daní, ocitneme se prakticky zpět v socialismu.

Když se dostala ke slovu Richterová, ve shodě s Horskou zdůraznila, že i Piráti chtějí vědět, z čeho bude důchodovou reformu financovat. Na rozdíl od Horské však Maláčové sdělila, že je ochotna debatovat o zvýšení firemních daní. Poté první místopředsedkyně Pirátů nabídla ještě jednu cestu. „Víme, že obrovský prostor, v řádu desítek miliard korun, je u těžby nerostných surovin,“ prohlásila pirátka.

Navrhla, že bychom se mohli inspirovat Švédskem a zavést jakýsi národní důchodový fond a v něm si s podporou státu spořit. Maláčová tento nápad ocenila. Ale okamžitě dodala, že je třeba myslet i na lidi, kteří si nemohou spořit, protože většinu svých peněz vydají na to, aby měli kde večer složit hlavu. Až 1,2 milionu lidí vydělává do 20 tisíc měsíčně, a tito lidé si podle Maláčové prostě spořit nemohou.

Členka vlády také oznámila, že je připravena vrátit na stůl debatu o bankovní dani. Předseda vlády Andrej Babiš sice navrhl investiční fond místo bankovní daně, ale Richterová s Maláčovou se shodly na tom, že tenhle nápad je vlastně špatným vtipem, protože banky řekly, že do tohoto fondu vloží prostředky, když z toho budou mít výnos alespoň 2 procenta.

„Víte, že v první polovině tohoto roku měly banky obrovské zisky, 45 miliard. To jsou obrovské zisky, nevídané na Západě. Já si myslím, že bychom se neměli plazit před bankami,“ vypálila ministryně s dovětkem, že předseda vlády se před bankami v podstatě plazí.

Horská připomněla, že banky sice mají zisky, ale do české ekonomiky také desítky miliard investují. Pokud stát hledá peníze, měl by podle ekonomky provést systémovou reformu daňového systému, např. zvážit vyměřování daní z obratu. Stejně tak je podle Horské třeba lépe zdaňovat moderní ekonomické transfery. Touto reformou prý nemá na mysli zavedení digitální daně. Sektorové daně obecně Horská rozhodně nepovažuje za dobré.

Rozcupovala i lpění na minimální mzdě. „Stát parazituje na minimální mzdě. Dnes ta minimální mzda činí něco přes 12 tisíc, ale na odvodech víc než polovina z toho skončí ve státním rozpočtu. Ta odvodová zátěž je opravdu sprostě vysoká,“ nešetřila Maláčovou Horská.

„Odvody jsou vysoké u nízkopříjmových, ale jsou nízké u vysokopříjmových – a to je právě ten paradox. Ten systém je strašně tvrdý na nízkopříjmové občany. Ten, kdo se snaží a tvrdě pracuje za 14, 15, 16 tisíc, je za to po zásluze tvrdě potrestán,“ zahřměla Maláčová.

Když se znovu dostala ke slovu Richterová, upozornila, že České republice se daří v produkci počítačových her. V této oblasti nejsme jen montovnou a bylo by možné podporovat a následně danit tento segment ekonomiky.

Maláčová okamžitě oponovala, že segment počítačových her nevytváří příliš mnoho pracovních míst.

Poté se dámy vrátily k důchodům a Horská s Richterovou Maláčové vyčetly, že dnešní třicátníci či čtyřicátníci si u České správy sociálního zabezpečení nemohou zjistit, kolik budou mít penzi, až se za třicet, dvacet, deset let vydají do důchodu.

„To je demagogie,“ ozvala se Maláčová. Podle ní něco takového vypočítat nelze, protože parametry důchodového systému se průběžně mění. Mění se minimálně jednou za dva roky. „Ale teď prozradím něco, co jsem nechtěla. Přála bych si, aby Česká správa sociálního zabezpečení poslala čtyřicátníkům, padesátníkům a šedesátníkům dopis k narozeninám, aby jim napsala: Všechno nejlepší. Váš důchod bude takový a takový,“ prozradila členka vlády.

„A ty oslavence raní mrtvice,“ ozval se v tu chvíli Moravec.

Než se dámy rozloučily s diváky, Maláčová upozornila, že chce měnit systém dávek na bydlení, ale až poté, co najde shodu s obcemi. Vedle toho se chce podívat na dávky pro nezaměstnané. „Víme, že jsou problematické. Já chci, aby všichni, kteří mohou, tak aby pracovali a aby nezneužívali toho záchranného systému.“

