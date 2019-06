Rozpad vlády: Jasné slovo z ČSSD i KSČM. A Okamura?

Za Babišem stojí jeho vlastní poslanci, například ministr životního prostředí Richard Brabec se pozastavuje nad tím, co vše je ve zprávě napsané, a jak je to možné. Podle jeho slov jsou tam některé úplně nesmyslné věci. A MF Dnes uvádí, že ani ČSSD nevystupovala na vládě tak zostra, jako vystupují někteří její poslanci. Předseda ČSSD Jan Hamáček nakonec přistoupil i na to, že reakci na audit budou připravovat úředníci dotčených ministerstev za ANO.

To se však některým sociálním demokratům nelíbilo, jak však píše MF Dnes, riskovat odchod z vlády a předčasné volby také nechtějí. „Musíme být trpěliví. Kdybychom teď odešli, pomohli bychom nanejvýš ODS a TOP 09, sobě určitě ne,“ nechal se slyšet jeden z vrcholných představitelů strany.

Opoziční strany tak sice mohou vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, potřebnou stojedničku by však asi nezískaly. I komunisté totiž dávají najevo, že v tuto chvíli nevidí důvod, proč by měl kabinet Andreje Babiše končit. „Pro mě by byl problém, kdyby ty peníze ani po finálním rozhodnutí nebyly vráceny. Jestli Agrofert ty peníze vrátí, daňovému poplatníkovi nevznikne žádná škoda,“ zmínil komunistický poslanec Jiří Dolejš.

„Odchodem z vlády by mohla sociální demokracie snad získat kousek důstojnosti, ale opravdu jen malý, protože pak by dala najevo, že vstup do vlády byla fatální chyba. S podporou Miloše Zemana může Andrej Babiš ustát i nejhorší možný scénář, tedy odchod koaličního partnera. Pořád je tu podpora komunistů a okamurovců, jedněm i druhým by nastala hvězdná hodina. Bylo by to ovšem pikantní, kdyby vládu miliardáře nachytaného při čachrování podpořil předvoj dělnické třídy sekundovaný partají, která proklamuje odvolatelnost politiků jako hlavní reklamní tahák. Kdo jiný než Babiš by měl být odvolán? To je otázka, kterou by si měl Tomio Okamura položit,“ poznamenal Ondřej Neff na serveru NeviditelnýPes.cz.

Původní text ZDE

autor: vef