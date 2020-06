Rozřezáváme Achillovu patu Miroslava Kalouska. Řev a krev. Kšefty z doby, kdy byl Havel na trůnu a Klaus v čele vlády

reklama

Při debatě o žalostném stavu techniky české armády poslanec Růžička mezi jinými tématy narazil na svého sněmovního kolegu.

„V tom roce 1993 nějaký náměstek ministra obrany zodpovědný za rozpočet a akviziční procesy, možná, že ho znáte, jmenuje se Kalousek, začíná do ministerstva obrany přinášet nový systém, který se jmenuje outsourcing. Co to znamená? To znamená, že opravárenská činnost v rámci ministerstva obrany nebo armády se totálně rozpadá, protože pan náměstek razí teorii, že proč budeme opravovat, když si ty služby můžeme nakupovat,” uvedl Růžička doslova.

Právě díky Kalouskovu outsourcingu údajně armáda přišla o specialisty, kteří se o bojovou techniku dokázali postarat. Ve výčtu profesí zmínil tankisty, autaře, techniky, výzbrojáře. Tito prý chybí zejména na úrovních čet, rot, praporů, nikoli ve funkcích velitelsko-štábních.

„Včera večer mi jako reakci na článek v ParlamentníchListech.cz volal pan poslanec Kalousek. Zkráceně řečeno oznámil mi, že jsem bezvýznamný člověk a ať si už nikdy jeho jméno neberu do úst. Nevím, jaká kritéria má na hodnocení, ale vcelku mě to od něj potěšilo,“ informoval Růžička s odkazem na článek, který Kalouska nadzvedl.

Nyní se vraťme o několik desetiletí nazpět.

Miroslav Kalousek už od roku 1990 působil ve státní správě. V letech 1990–1992 pracoval na Úřadu vlády jako odborný poradce místopředsedy vlády ČR se zaměřením na otázky ekonomické transformace. Od července 1992 působil v Úřadu vlády ČSFR jako ředitel odboru poradců místopředsedy vlády ČSFR. V letech 1993 až 1998 zastával post náměstka ministra obrany. Staral se o finanční řízení resortu, armádní restrukturalizace i řízení armádních zakázek. O finančních transakcích, které se měly tehdy na uvedeném resortu odehrávat, se hovoří dodnes.

Jakákoli zmínka na toto téma podle našich několika sněmovních zdrojů působí na zástupce TOP 09 jako rudý hadr. „Něco se tam muselo stát, on sám o tom nikdy nemluví,“ sdělil jeden z poslanců naší redakci.

Co přesně to mohlo být? Jednoznačnou odpověď musíme hledat v minulosti, tentokrát trochu bližší.

Psal se 11. červenec 2018, kdy se ve 22.08 Miroslav Kalousek postavil k řečnickému pultu ve sněmovně a začal s kritikou Andreje Babiše. „Pane premiére, promiňte, takhle se nechová chlap. Chlap se baví i s lidmi, kteří mají jiný názor. Vy utíkáte před lidmi, kteří mají jiný názor, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte, kňouráte, fňukáte... Děláte všechno, co normální chlap nedělá. Bojíte se lidí s jinými názory, kňouráte, fňukáte, křivě přísaháte na zdraví svých dětí, podvádíte a kňučíte," opakoval hned několikrát.

Miroslavu Kalouskovi se nelíbil článek, později odsoudil taky naši anketu

Z poslanecké lavice se v tu dobu ozval Jaroslav Faltýnek. „On je vožralej, nech toho!“ pokřikoval na Kalouska, čehož si všimly i přítomné zapisovatelky.

Vzájemné útoky Miroslava Kalouska a Andreje Babiš jsou známé. Tentokrát však byla premiérova reakce o mnoho silnější. Důvodem byla jasná citlivost na děti, kterou je Babiš pověstný. Zřejmě i proto reagoval tak, jak mnozí nečekali. Konkrétními kšefty, které si spojil s Miroslavem Kalouskem a jeho temnou minulostí.

„Tak o čem tady vykládáte celej den?! Tady to je. Černé na bílém. A já jsem tým demonstrantům to chtěl přečíst. Řvali a začali na mě házet láhve! Vaši demonstranti! Dneska jste tam byl. Nebyl jste nadšenej? Skandovali vaše jméno, pane Kalousku. No tak co je to za pokrytectví? Proč se tady bavíme celý den o komunistech? Proč? Vždyť vy jste s nimi chtěl dělat stejnou věc! Ne, vy jste chtěl dokonce vládu! My máme len toleranci. Takže to je jedna věc. Já už jsem tam byl. Tak si to zařiďte, aby ty vaši kámoši neřvali a neházeli na mě láhve,“ konstatoval premiér ve 22.10.

A pak přišlo to nejdůležitější.

On mi nebude tuná vykládat o StB! Já jsem třikrát vyhrál soud! Tak chodtě to říct tým demonstrantům. A já? My jsme měli v rodině tři emigračky! A můj táta nemohl profesně postupovat kvůli tomu, že bratr mojí mámy odjel 21. srpna 1968, když nás obsadili Rusáci. Tak ty mi nebudeš tady vykládať o estébácích! A já jsem ten soud vyhrál! A takový zloděj zlodějský mě nebude tady urážet! Symbol korupce!“ uzavřel Babiš s tím, že si vyprošuje, aby se kdokoli zmiňoval o jeho dětech.

Nejzajímavější na celé hádce bylo, že Miroslav Kalousek na věci týkající se firmy Omnipol, své rodiny, Richarda Hávy vůbec nereagoval.

