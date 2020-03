Rozumek si povídal v DVTV s Emmou o utrpení migrantů, českých xenofobech a o tom jak je udává. Jen pro silné povahy

Ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek nešetří kritickými slovy na adresu českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Popsal také, jak je to s uprchlíky na řecko-turecké hranici, kolik z nich je ve skutečnosti ekonomických migrantů a jakou hru s těmito lidmi hraje turecký prezident Erdogan. Bez milosti se pustil i do českého premiéra Andreje Babiše (ANO) a do českých politiků obecně.

Martin Rozumek má za to, že EU nečeká nová uprchlická vlna. „Já si myslím, že nikoli, protože (turecký prezident) Erdogan ta čísla uměle nafukuje. On už v pondělí tvrdil, že v pohybu je milion lidí, a ta čísla se podle našich informací pohybují mezi 15 až 20 tisíci. Cestují organizovaně v autobusech podporovaných tureckou vládou a tureckými městy – k řeckým hranicím,“ uvedl Rozumek s tím, že Erdogan u této hranice manipuluje s uprchlíky jako se šachovými figurkami. „Na druhé straně musíme říct, že Turecko se víceméně dobře stará o 3,6 milionu uprchlíků na svém území,“ doplnil ředitel neziskové organizace.

V této situaci má prý Rozumek pro Erdogana pochopení. Když vidí, že mu k turecké hranici míří takřka milion lidí a na hlavy jim padají bomby rusko-syrských sil, „tak ho chápu v tom, že se snaží vzbudit pozornost“.

„Musíme si uvědomit, že ti lidí, kteří se snaží dostat do Řecka, tak jsou z velké části lidé, kteří mají důvod obávat se pronásledování. Jsou mezi nimi Syřané Afghánci, Íránci, Iráčané, což jsou země, ve kterých je v podstatě rozvrat. Takže represe by je mohly na chvíli zastavit, ale zavřít hranice je v podstatě protiprávní. Evropská unie by se měla rychle dohodnout, jak rozhodovat koho přijmout a koho ne,“ sdělil Rozumek hned na úvod v rozhovoru pro DVTV. Zpovídala ho Emma Smetana.

Zatímco u migrantů, kteří přicházejí z Afriky do Španělska nebo Itálie, se dá říct, že to jsou v nadpoloviční většině ekonomičtí migranti, tedy ne uprchlíci, u cesty přes Turecko je to prý jiné. Tam je prý ekonomických migrantů jen asi 20 procent.

Řekové jsou prý v současné situaci zoufalí a vůbec neví kudy kam. Chtěli by migranty i uprchlíky rychle vracet do jejich domovských zemí, ale to by v tuto chvíli bylo v rozporu s mezinárodním právem. Na druhé straně i Turci porušují zákon. „Jsem přesvědčen, že turečtí policisté často spolupracují s těmi převaděči. Např. teď se objevily reklamy převaděčů, jak se dostat do Řecka, přímo v tureckých médiích, což se dříve nestávalo,“ upozornil Rozumek.

Češi by si podle Rozumka měli jasně uvědomit, že mezi uprchlíky jsou malé děti a těm český pohraničník se psem nepomůže. Ženevská úmluva, která stále platí a kterou jsme se zavázali dodržovat i my, nás zavazuje posoudit žádosti o azyl a v případně kladného vyhodnocení azyl poskytnout.

Uprchlická vlna je prý opravdu silnou zbraní v rukou Turecka. „Já si myslím, že je velmi silná, protože když se podíváme, co u nás způsobila spíše mediální migrační vlna, která proběhla v našem regionu, a byli jsme si schopni potom navolit extremisty do půli evropských parlamentů, tak si myslím, že ten strašák migrace funguje velmi dobře. Vidíme to dobře i v České republice, kde se pojila migrace a koronavirus a panika českých obyvatel je na vrcholu,“ uvedl Rozumek.

„Podle těch posledních zpráv je na řeckém území 5 300 dětí bez doprovodu. Z toho 1 800 žije v katastrofálních podmínkách na řeckých ostrovech a my se na to jen díváme,“ kroutil hlavou Rozumek. Místo pomoci posíláme policisty na hranici Makedonie. To není pomoc lidem, to je jen uchlácholení českých xenofobů. Já myslím, že politik má jít určitým způsobem vzorem a má dodržovat morální zásady a právo a není možné si říkat, že předpis o kvótách se mi nelíbí a nebudu ho dodržovat. To je jenom anarchie,“ uvedl Rozumek.

Sám Andrej Babiš migraci prý nerozumí, protože kdyby jí rozuměl, bude jasně podporovat evropskou pohraniční stráž Frontex. „Já si myslím, že pan Babiš vlastně vůbec nerozumí migraci a jeho poslední snaha nepodpořit Frontex je úplně mimo,“ zhodnotil premiérovo počínání Rozumek.

Pomoc bychom měli poskytnout i navzdory tomu, že někteří čeští občané mají strach a vyhrožují lidem z Organizace pro pomoc uprchlíkům i smrtí.

„Policie to řešívá, my se na ně obracíme poměrně často, ale výsledkem většinou bývá, že se věc překvalifikuje z trestného činu na přestupek a ten člověk potom dostane pokutu,“ prozradil Rozumek. „Měli jsme i takovou neformální dohodu s Ministerstvem vnitra, kdy my jim můžeme přeposlat tady ty výhrůžné dopisy a oni se snaží vyhodnotit, jestli je pisatel nějakým způsobem nebezpečný nebo nikoliv.

