Rozumkova neziskovka pro pomoc uprchlíkům urážela Čechy na sociální síti

Organizace pro pomoc uprchlíkům šíří na sociální síti Facebook video, v němž varuje před šířením nenávisti ve společnosti a apeluje na své spoluobčany, aby pomáhali lidem, kteří to potřebují, aby se chovali solidárně. Diskuse pod videem se však vyvíjela v trochu jiném směru, než by si tvůrci pravděpodobně přáli. Sama nezisková organizace poděkovala za „dementní diskusi“.

Nezisková Organizace pro pomoc uprchlíkům, kterou vede Martin Rozumek, spustila na sociální síti Facebook kampaň nazvanou „Nechci litovat“. Jednotliví aktéři na videu k této kampani prohlašují, že jednou nechtějí litovat toho, že mlčeli, když jiní lidé šířili ve společnosti nenávist. Jednou nechtějí litovat toho, že své spoluobčany nevyzývali k solidaritě s lidmi, kteří potřebují naši pomoc.

Zaznělo např. vysvětlení, proč je třeba pomoci i lidem, kteří se snaží do Evropy dostat nelegálně. Je to především proto, že lidé, kteří prchají před válkou nebo před radikály, nemají žádné legální cesty, jak se do Evropy dostat a jak zde požádat o azyl. Proto podstupují smrtelně nebezpečnou cestu i s rizikem, že se mohou utopit ve Středozemním moři. Anketa Chcete předčasné volby? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 3664 lidí

Diskuse, která se pod videem rozběhla, se opravdu vyvíjela poněkud jiným směrem, než by si pravděpodobně účastníci neziskové organizace přáli. Dočetli se o sobě třeba i to, že se za rouškou pozitivních ideálů skrývá touha ovládnout svět a jejich hlavním nástrojem je údajně „mamon“.

„Jste ve skutečnosti političti agitátoři lidí toužících o ovládnutí světa ne lidskými ideály ale MAMONEM,“ uvedl i s užitím velkých písmen jeden z občanů.

Ve výroční zprávě za rok 2018 se můžeme dočíst, že od EU a jejích orgánů dostali pracovníci neziskové organizace přes 26 milionů, od Nadace Open Society Fund George Sorose 363 tisíc, od českých krajů a institucí necelé 4 miliony a ze soukromých darů skoro 600 tisíc.

„Protože muže a chlapce od útlého věku různé strany válečného konfliktu nutí bojovat, ať chtějí nebo nechtějí, a protože legální cesta k azylu neexistuje, tak zbývá ta nelegální, nebezpečná, přes moře. Proto obvykle utíkají nejdříve muži a pak je v případě udělení azylu právo sloučit nukleární rodinu, tj. manželka a dítě pod 18 let. A podobné argumenty, které tady frustrovaně ventilujete, jsou jako z kampaně před brexitem - tam se taky pořád psalo, kde Východoevropan koho přepadl, okradl, podvedl, akorát že tam se to nálepkování týkalo nás. Uznávám, že mnoha Čechům se uprchlictví těžko vysvětluje, my se raději shrbíme, držíme krok a sedíme za pecí před jakýmkoli diktátorem a masovým vrahem, ať se jmenuje Stalin či Hitler. Přesto jen od roku 1948-1989 uteklo cca 200.000 československých uprchlíků ze země, ale to v té době řada našich ‚fanoušků‘ na FB poslušně volila vrahy komunisty, že, protože to bylo výhodné,“ lze se dočíst v debatě pod příspěvkem, která se poněkud zvrtla.

„Ale jinak děkujeme za dementní dïskusi, zvedá sledovanost, což jistě váš guru na Hradě nebo Franta Ringo dávno pochopili, protože takový Ovčáček nedělá nic jiného, než že dementně a od věci diskutuje s každým joudou,“ uvedla nezisková organizace.

Psali jsme: VIDEO Martha Issová proti nenávisti: Láska a přijetí pro lidi všech barev pleti! Ladislav Jakl znovu vystoupil v médiích a opět křik. Šéf organizace pečující o uprchlíky neudržel nervy na uzdě a napsal... Organizace pro pomoc uprchlíkům vyzývá k účinné ochraně imigrantských dětí Rozumek: Někdy se bavím tím, jak naši politici a experti poučují Řecko nebo Itálii, co mají s imigranty dělat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp