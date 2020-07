Rozverný starosta se pochlubil, s čím se na něj lidé obracejí: „Kam mám jet na nákup, když odmítám Babišova nebo polská vejce?“

Potřebuje Cheb asistentku na vyřizování blbých dotazů? Takové nápady zaznívají poté, co starosta zveřejnil, co po něm veřejnost běžně požaduje. Aneb takto vypadá řízení města v časech korony. Těžko říct, zda je to k smíchu nebo k pláči, jakými absurditami lidé obtěžují hlavního radničního politika v době nouzového, potažmo krizového stavu. A jaká je cena pohraniční obce, která se dávala věnem?

Koncem července se starosta západočeského města Cheb rozhodl zveřejnit glosu, která vychází i v městských radničních listech. Jak sám avizoval, vždy jednou za rok – uprostřed prázdnin – si dopřeje luxus a úvodník Radničních listů pojme trochu rozverněji. Letos mu k tomu informační náboje poskytla epidemie.

Jal se vytvořit výběrový souhrn toho, jaké telefonáty, maily či zprávy, dostal uplynulých měsících. Vesměs prý začínaly slovy: „Já vím, že teď máte spoustu jiných starostí, ale…

Pane starosto, stávkuje mi šicí stroj…

Kvůli jakým „akutním“ záležitostem obyvatelé psali přímo starostovi?

„… žádám o laskavou radu, kam nyní (po výskytu koronaviru v německém pohraničí) jezdit pro základní nákup, když například odmítám Babišova nebo polská vejce?“

„… ráda bych ušila roušky pro zdravotníky, ovšem stávkuje mi šicí stroj. Můžete mi prosím poslat kontakt na opraváře?“

„…smí se lít horký olej z pánve ke kořenům stromů v parku?“

„…nemohl by Chetes sekat trávu někdy jindy? Vzbudili mě už v osm hodin.“ Starosta reagoval: „To bylo o víkendu?“ Odpověď: „Ne, v úterý!“

„…teče mi v bytě baterie u dřezu a nikdo se nemá k opravě, objednáte ji?“ Starostův dotaz: „A hlásil jste závadu na správě budov?“ Odpověď: „Ne.“ Odpovídám: „Bez toho vám opravář nedorazí. A jen pro jistotu – bydlíte v městském bytě?“ Odpověď: „Ne, u soukromníka.“

„…proč tady v Růžové ulici stavíte parkoviště?“ Reakce starosty: „V Růžové ulici žádné parkoviště nestavíme.“ Odpověď: „Lžete, koukám na to z okna!“ Starosta: „A to je ve vnitrobloku za základní uměleckou školou?“ Odpověď: „Ne, to je tady mezi paneláky u Pivovarské ulice.“ Starosta: „A není to náhodou Sadová ulice?“ Odpověď: „Jo, je! Já tu totiž bydlím.“

„…ta mailová adresa na nového lékaře, co jste mi poslal, nefunguje! Přikládám snímek obrazovky.“ Starostova rada: „Když nebudete do adresy psát ‚sezam‘, ale ‚seznam‘, fungovat to bude.“ Odpověď: „Promiňte, švagr mi vzal brýle.“

„…proč místo výstavby nových domů neopravíte ty staré?“ Dotaz starosty: „Mohla byste uvést, které domy máte na mysli?“ Odpověď: „Nevím, já to v Chebu neznám.“

Antonín Jalovec se ale očividně baví a nehroutí. „Starostování leckdy nebývá lehkým údělem. Přeji krásné léto s úsměvem na tváři!“ uzavřel totiž své informace.

Starosta některým lidem prodlužuje život

Pro mnoho lidí byl každopádně pohled do jeho pracovního zákulisí užitečný. „Na to abyste si najal AVBD (asistentku pro vyřizování blbých dotazů),“ poradil mu kuchař Daniel Martyka.

Objevily se i dotazy, zda nepřemýšlel o připojení Chebu k Německu. „Kdysi se dávalo Chebsko věnem, třeba nastane zase taková situace,“ podotkl Pavol Pápeš. Na to starosta Antonín Jalovec reagoval: „Taky jsme už od roku 1322 propadlá zástava. Nedávno jsem to přepočítával na ceny stříbra a vycházelo to na pouhých 68 milionů za celé Chebsko!“

Někteří si po přečteních bizarních otázek, kterými lidé obtěžují starostu, nebrali servítky: „To žijou v Chebu opravdu takoví blbci? A ještě Vás tím obtěžují. Tak Vám přeju pevné nervy, pane starosto.“ (Saša Selecká).

„Ale jako scénka Felixe Holzmana by to bylo fajn...“ podotkla Alena Dirbáková a dodala: „Musíte mít nervy doslova ze železa... Netušila jsem ani, co starostování může obnášet.“

„Tímto úvodníkem mi byl podstatně prodloužen život,“ poznamenala stručně po přečtení starostovy glosy další čtenářka.

