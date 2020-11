Rozvolňování? Blatný je méně optimistický, než byl v pondělí. Psí skóre je sice dobré, ale jen někde

reklama

Úvodem se Blatný vyjádřil k tomu, zda se v pondělí dostaneme na stupeň 3 v systému PES a k uvolňování restrikcí. „Kdybyste se mě zeptal v pondělí, tak bych vám řekl, že ta pravděpodobnost je velká, když se mě ptáte dnes, tak vám řeknu, že je menší. Vidím to tak padesát na padesát. Neumím vám to odpovědět. Protože tak, jak říkám od začátku, snažíme se vycházet nikoliv z dojmů nebo přání, ale z dat, která máme. A i když je v současné době Česká republika stále na úrovni skóre, které by to umožňovalo, tak řada krajů se ve svých parametrech horší. Nejsou optimální ani hodnoty hospitalizovaných pacientů v některých nemocnicích, takže je docela možné, že v pondělí k onomu uvolnění nedojde,“ sdělil Blatný.

„I když by k němu nedošlo, myslím si, že to je bezpečnější a správnější varianta, než kdybychom rozvolnili a za týden se museli k té složité situaci vracet,“ dodal Blatný. Vláda chce rozhodnout v neděli, v případě, že by však skóre bylo vysoko, mohli bychom mít podle Blatného informaci i dříve.

V Praze se podle jeho slov drží situace pod kontrolou, v řadě krajů – zejména ve východních Čechách a na Vysočině – se ta situace horší. „Když bychom to spočítali na celou republiku mimo Prahy, bude to zřejmě všechno jinak. Praha zřejmě celou republiku nyní zlepšuje, ale Praha, jakkoliv v ní žije hodně lidí, tak je poměrně malou částí a nemůžeme k ní přistupovat jinak,“ uvedl Blatný, že nechal připravit analýzu.

Blatný následně hovořil i o plánovaném testování před Vánoci, které by chtěl zavést jako možnost pro lidi, kteří se cítí být ohroženi a chtějí pro sebe a své rodiny zjistit, jak na tom jsou. „Bude to dobrovolné,“ zdůraznil. „Ve chvíli, kdy by došlo k neřízenému uvolňování, zadělali bychom si téměř jistě na třetí vlnu. Budeme se snažit, aby ta pravděpodobnost, že dojde ke zvýšení incidence nemocných, se snížila právě tím, že to rozvolnění nastane až tehdy, kdy bude opravdu bezpečné a v kombinaci alespoň s tím limitovaným testováním,“ dodal. Co bude nově platit, to se podle jeho slov dozvíme dnes nebo zítra – zda to ale bude platit, se lidé dozvědí až v neděli.

Důležité podle něj je také, aby došlo k zachování zdravotnického systému funkčního pro všechny. „Abychom nebyli nuceni jenom ho rezervovat pro osoby s covidem-19. Díky tomu, že náš zdravotnický systém je velmi robustní a funguje dobře, jsme se nikdy nedostali do situace jako Itálie nebo některé jiné země. Ale je to tak, že jsme museli omezit ostatní péči. A musíme udělat všechno pro to, aby tato omezení byla minimální,“ dodal.

Evropská komise potvrdila uzavření už šesté smlouvy o dodávce vakcíny proti covidu-19. Kdy je podle Blatného reálné, že by se mohlo začít s očkováním u nás? „Primární věc, která to rozhodne, je, až dá Evropská léková agentura souhlas s registrací té vakcíny. Což věříme, že se stane v prvním kvartálu příštího roku. Někteří věří, že se to stane ještě dřív. Já jsem v tom trošku skeptický. A to je den, kdy se v principu umožní vakcinace jako taková. My máme uzavřeny zatím smlouvy a do konce měsíce musíme zaplatit necelé dvě miliardy za první dávky,“ sdělil Blatný. Objednáno bylo na 11 milionů dávek od čtyř společností, garantovány byly podle Blatného ještě další dávky. „Nejsem si vědom, že by některá z vakcín byla preferovaná pro takovou nebo jinou kategorii. Část toho bude ovšem záležet na logistice. Některé vakcíny jsou vhodnější k hromadnému očkování – například vakcína od firmy Pfizer,“ poznamenal. Teplota minus 70 stupňů Celsia, kterou vakcína potřebuje, podle všeho nebude problémem. „Veškerou logistiku zajistí dodavatel, respektive výrobce. Je to jeden z důvodů, proč je to dražší vakcína, ale pořád se bavíme o rozdílu v řádu desítek, maximálně stovek korun,“ dodal.

Přeočkování pak podle Blatného bude muset asi být sezónně jako u chřipky. „Je to velmi pravděpodobné, protože ten virus má spoustu společného, a jenom zatím víme, že existují lidé, kteří po onemocnění, které proběhlo na jaře, mají stále dostatečné množství protilátek. Nicméně na druhou stranu víme, že jsou lidé, kteří po prodělané infekci nemají žádné protilátky a prodělali ji opakovaně,“ sdělil.

Zásadní pak podle něj je, aby se nechala naočkovat většina společnosti. „Rád bych upozornil všechny z nás, kteří jsme možná zapomněli, že právě díky vakcinaci zmizely spalničky, zmizely neštovice a spousta dalších nemocí, na které bychom vymírali daleko hůř než na covid-19. Jde o zodpovědnost celé společnosti, díky které se podařilo eliminovat tyto nemoci. Je jenom na nás, abychom si to uvědomili,“ dodal, že důležité, aby bylo očkováno 60–70 procent populace. Vakcína je v současné době jen pro dospělé.

