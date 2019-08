Rudy Linka pro PL: USA a problém s migranty bez práce? Ne. Dávky neexistují, umřeli by hlady. Největší problém Evropy? Kondom

Rudy Linka – jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě žijící trvale v New Yorku, kam také už za několik hodin odlétá… Co všechno si myslí o Donaldu Trumpovi? Proč nechce nikomu nařizovat, jak se má chovat k imigrantům...? Jaké jsou podobnosti mezi českou a americkou politikou? A co čeká od dalších prezidentských voleb v Americe?

Rudy, prožil jsi teď v Česku více než tři měsíce, co kromě už známého jazzového festivalu tě tu zaměstnávalo?

Tak je to projekt, který už třetim rokem jde každý podzim na ČT Art a je to hudební talk and play show, kde si zvu muzikanty na naši usedlost na Šumavu. Je to hodně práce, ale ještě více radosti, protože hosté jsou vlastně ty největší hudebni legendy naši země jako třeba Petr Janda nebo Jiří Suchý, ale i mezinarodni hvězdy jako Ralph Towner nebo John Scofield. Série začíná v říjnu a je každý pátek . Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 2999 lidí

A kde vlastně ten seriál vznikal?

Jak víš, já mám usedlost na Šumavě, tak tam právě za mnou přijížděli všichni ti skvělí hudebníci například včetně toho Jiřího Suchého.

Počkej, usedllost – není to ta, o které jsi před 10 lety říkal, že ji nikdy neopravíš?

No, ono to pořád ještě není hotové. Nakonec se mi to ale zkrátka povedlo, mám tam hlavně veškeré vybavení k natáčení hudby, je to tam opravdu pěkné. Už je to 16 let, co jsme to koupili a stále na tom děláme. Teď zrovna přestavujeme to, co už jsme postavili, ale samozřejmě špatně... (smích)

Rudy, po pracovním létě v Česku letíš teď zase zpátky do New Yorku, jak se těšíš?

Těším se samozřejmě moc, hlavně na dceru. Je to přece jenom můj domov už 35 let.

Říká se, že kdo chce v Americe v jakémkoliv oboru prorazit, vydá se do New Yorku. Je to prý takový magnet na talenty z celého světa...

Přesně tak. Ať chceš být kuchař, malíř nebo básník, tak už jenom tím, že přijedeš do New Yorku, tak jsi o třídu lepší, protože tam je především obrovská inspirace. A ta tě pořád táhne a žene dopředu.

A až tam přiletíš a otevřeš noviny a uvidíš, jaká jsou ta témata... Zajímají se třeba Američani o problém evropské imigrace, který tady se řeší v potu tváře od roku 2015?

No mluví se o tom, protože Trump to totiž vlastně využil ke své kampani. On říká, podívejte se na Evropu, jak špatně to s nimi dopadlo. A je mnoho lidí, kteří s ním souhlasí a bojí se dalších imigrantů. A čím méně toho o nich vědí, tím víc se bojí.

Máme jako Evropané nějakou osobní zodpovědnost za uprchlíky, teď především ty africké? Ale stejně tak jako Američané...

Tomáši, já ti nebudu říkat, jestli máme nebo nemáme, to je na každém z nás, jak se s tím vypořádá. Ale my jsme ještě nikdy nebyli v situaci, kdy bychom někomu museli nezištně pomáhat, takže všechny ty řeči o sounáležitosti a křesťanských hodnotách, to jsou všechno jen kecy, kecy, kecy a zase jen kecy, protože lidi, kteří opravdu něco pro někoho nezištně udělají, je na světě hrozné málo .

Když si vezmeš třeba druhou světovou válku, tak tam se najednou ukázali lidi, kteří pod hrozbou likvidace sebe i vlastní rodiny přechovávali doma Židy a pomáhali jim. Proto říkám, že je to fakt individuální.

A o Americe vždycky platilo, že nezáleželo na náboženství, rase, barvě kůže, ale na schopnostech. Kdo něco uměl a nebál se práce, ten se tam netratil. Ale dneska si tím už nejsem tak jistý, že Amerika stále zůstává tou otevřenou zemí. Ale v Americe problém s imigranty, kteří nedělají, prostě není, protože třeba právě každý ten Afričan přijde a najde si práci. On taky nemůže nic jiného dělat, protože tam nejsou žádné sociální dávky – to by prostě zemřel hlady.

Fotogalerie: - Bez lesů není života

O nás Češích někdy ze zahraničí slýchám, že jsme xenofobní a rasistický národ, který se mezi sebe brání kohokoliv přijmout… Ale ekonomicky je tu velká poptávka po levné pracovní síle.

Jasně, my akceptujeme imigranty na práci, kterou nikdo nechce dělat, a navíc za tak málo peněz. A pak se stane to, co se stalo v Americe, že ta další generace imigrantů už ma lepší vzdělání a vydělává více peněz. Takže taková postupná asimilace.

A ty víš, že já jsem nejdřív emigroval do Švédska, mám taky švédské občanství, moje žena je Švédka.

A já si vzpomínám na největší osobnost té švédské politiky, což byl Olof Palme, který během vánočního projevu třeba těm obyvatelům prostě řekl: „My Švédové nejsme vůbec jednoduchý národ a nejsme velice nepřístupni . S námi se těžko žije. Musíme jít do sebe a více se snažit aby se u nás emigrantům líbilo.“

Dneska je to tak, že ti Švédové berou sami řekněme třeba 7 tisíc eur. A dávají těm imigrantům třeba 1800 eur, za což se dá přežít, ale kdo chce jenom přežít? Všichni lidé chtějí mít dobrou práci a mít pocit ze je společnost potřebuje a že mají respekt.

Takže, co je podle tebe, pro nás Evropu největší problém. Je to ta migrace?

Já ti něco řeknu – nejhorší problém Evropy je kondom... ! (smích)

No ne, vážně, protože jestli sem nikdo vhodný nepřijde, nesmísí se s námi a nezvýší se díky tomu pořádně porodnost, tak to znamená, že celý tenhle národ, ale prakticky celá Evropa, časem vyhyne.

Ještě se vrátím k Donaldu Trumpovi. Velmi detailně si vzpomínám, jak jsme tady nejdřív predikovali a komentovali ten vývoj a pak zase složitě vysvětlovali, proč se to nakonec stalo tak, jak se to stát vůbec nemělo. Ale přece jen mě překvapilo, že většina amerických novin tuhle volbu tehdy líčila opravdu jako zcela osudovou nezvratnou apokalypsu a nástup období temna a smrt přicházející do Bílého domu atd. ... Jak to hodnotíš už s tou dnešní zkušeností?

Tomáši, já myslím, že to nebylo přehnané ani trochu, protože dneska taky vidíme, jakého prezidenta máme. Že to, co Trump řekne – postrádá smysl. A to je ta tragédie, která se teď odehrává – nejenom pro USA, ale i pro celý svět.

Co si máš myslet o politikovi, který třeba řekne, že obdivuje severokorejského diktátora Kim Čong-una, protože je to bezvadný vůdce!

A pak třeba když měly USA a KLDR tu schůzku ve Vietnamu, kde se nic nepodepsalo, tak po návratu byli dva členové té korejské výpravy okamžitě popraveni – a ty tři dámy, které byly taky součástí té skupiny – byly poslány na forced labor (nucené práce).

A to samé, když se Trump podívá Putinovi do jeho krásných očí a pak řekne, že na něm vidí, že žádné americké volby nezmanipuloval a že mu věří víc než CIA…

Pak zase přijede na schůzku G7 a hrozně se diví, proč tam není Rusko. Kvůli Krymu? Aha…Nebo ta obchodní válka s Čínou, kdy už ho mnozí prosí, aby toho nechal. A všichni se ho na té G7 ptají, jestli vážně chce přesunut ty všechny americké firmy z Číny do USA, a on řekne: „No já vlastně teď přemýšlím nad tím, že to byla asi blbost.“ A tohle má být americký prezident? Anketa Zaslouží si Věra Jourová pokračovat v Evropské komisi jako zástupkyně České republiky? Zaslouží 12% Nezaslouží 88% hlasovalo: 8166 lidí

A když jsou v Kalifornii ty požáry, tak on prohlásí, že jim nedá tu federální pomoc, protože Kalifornie je ve volbách vždycky proti němu! A to by se dalo takhle pokračovat...

Ale to, že už začíná být ohrožena i šance vstoupit na americký kontinent a svobodně tam začít žít, nebo třeba žít jinde, ale snít o tom a mít šanci na ten reálný americký sen, tak to je pro mě ta největší prohra, když tuhle šanci ti lidi z celého světa ztrácejí.

Rudy, ty ze své pozice nechápeš, jak někdo mohl volit Trumpa, tady zase spousta lidí není ani ochotná přiznat, že žije v zemi, která zvolila třeba Zemana. Je tu nějaká paralela?

Určitě povahově tu asi nějaká je. Rozdíl spočívá ale v tom, že Zeman stále ještě nemá dost pravomocí k tomu, aby ekonomicky tuhle zemi potopil.

Jenomže Trump má takovou moc, že může potopit nejenom Ameriku, ale celý svět.

Ale jinak máš naprostou pravdu,Tomáši, že z politiky se i tady stalo náboženství. Buď jsi pro Trumpa nebo pro Zemana – anebo pro toho, co je na té druhé straně barikády. Ale žádná smysluplná diskuse mezi těmi dvěma tábory prostě neexistuje. Nic mezi tím není, Prostě buď – anebo. S námi, nebo proti nám!

Ale víš, co já taky, když mluvíme o té české politice, osobně nechápu? Když vidím třeba teď ty záběry ze srpna 68, tak jak někdo může po tom všem volit komunisty. Prostě stranu, která tě zastřelila, protože jsi tu jenom nechtěl zůstat a chtěl jsi odejít.

Víš, Rudy, to je problém, který se měl vyřešit zákazem té strany hned na začátku 90. let, protože teď po 30 letech už je na to pozdě.

Dobře, a proč se ti komunisti sami nechtějí alespoň přejmenovat?

No, protože je to značka. Prostě mají sice už stárnoucí a vymírající, ale pořád relativně početné voliče, kteří právě na tu kontinuitu slyší... Rozumíš mi?

Jasně, já ti rozumím. Víš, v Americe, tam se taky stávají věci, že všechno v té politice jde z extrému do extrému. Barack Obama byl třeba první černý prezident v Americe. A to vlastně hlavně proto, že předtím úřadoval Bush mladší, který se proslavil svým vpádem do Iráku..

Kde ihned objevil všechny ty atomové zbraně...

No jasně. Ty, které tam nikdy nebyly... a řada Američanů tam přitom ale zbytečně umřela.

A lidi ho prostě nenáviděli, aspoň většina z nich. A proto taky potom radši volili toho Obamu. A zase absurdně Barack Obama vlastně umožnil, že byl zvolený Trump.

Jak přesně?

Protože tam najednou zůstal ten typický bílý volič, který toho Obamu prostě rozhodně nemohl přenést přes srdce – a ten si řekl, tak koho teda teď? Ženskou? Ženskou!!? Ženská, to je ještě horší, než černý chlap! No to ani náhodou. Takže zbyl Trump.

Fotogalerie: - Pochod Milionu chvilek

No počkej, Rudy… (smích)

Ne, ne, věř tomu, Tomáši, to mluvím o Americe a o jedné skupině těch lidí. Protože ten bílý chlap z těch 50., 60. let, když přijde domů, naleje si tu whisky a zapne televizi a když má zrovna den, tak plácne svojí ženu po zadku, tak ten chlap se neustále zmenšuje.

Vydělává mnohem míň peněz a fabrika se mu stěhuje nebo jako třeba horníkovi mu uzavírají ty uhelné doly úplně. A do toho přijde ten Trump a úplně v pohodě jim řekne, že to zase bude všechno OK, že to bude stejné...

Na to ale musíš být zatraceně naivní, abys tomu věřil. A oni prostě jsou.

Ale já myslím, že to všechno má v Americe přece jen jeden pozitivní dopad – že všichni se teď začali zajímat mnohem víc o politiku. A věřím a nepochybuji o tom, že půjdou taky v hodně vysokém počtu k příštím volbám!

Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.

Psali jsme: Salviniho konec. Chystali to už od ledna? Koluje fascinující video s Merkelovou Babiš a Trump by měli být největšími nepřáteli, soudí ekonom. Evropa si prý neuvědomuje riziko z Číny Ministr Hamáček: Pomáhat na místě je nejúčinnější způsob, jak proti migraci bojovat Ministerstvo vnitra: Vláda schválila zprávy o migraci a vnitřní bezpečnosti a akční plán boje proti terorismu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: .