Ruské volby, Mynář v Číně. Tvarůžková s lidovcem Benešíkem to stihli důkladně vysvětlit obojí

Ruský prezident Vladimir Putin v neděli podle očekávání s drtivým náskokem obhájil už v prvním kole svůj prezidentský mandát. „Putin neměl žádné pořádné kandidáty,“ komentuje Benešík prezidentské klání a dodává, že šéf Kremlu eliminuje své mužné kandidáty už v zárodku. „V tomto ohledu žádné překvapení,“ uvádí poslanec.

„Ona je to otázka výběru,“ pokračuje dále v hodnocení Benešík a doplňuje, že valná většina voličů neměla při volbě na výběr. Putin nepřipouští konkurenci. „Ve skutečnosti kandidoval sám,“ myslí si Benešík a dodává, že ostatní kandidáty nelze považovat za konkurenci. Jedinému opravdovému soupeři pak byla kandidatura znemožněna. Benešík upozorňuje, že Putin vedl předvolební kampaň prostřednictvím výkonu svého mandátu. „Má to pevně v rukou,“ zdůrazňuje Benešík s tím, že znovu zdůraznil fakt, že šéf Kremlu pořádnou konkurenci nepřipustí. Proto je podle něj „liché“ analyzovat, zda je ruský prezident porazitelný, či nikoliv. Podle něj má celou zemi pod kontrolou. Ruský režim prý podle měřítek České repuliky nemá s demokracií příliš mnoho společného.

Mgr. Ondřej Benešík KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Co vztahy Ruska a Západu? Měl by se Západ chovat konstruktivněji vůči Rusku? Další téma, ke kterému se Benešík v Interview ČT24 vyjádřil. Podle něj problém tkví v tom, že by se Západ neměl profilovat jako slabý aktér. Podle něj to ale neznamená ukazovat sílu, ale neukazovat slabost. Putin prý dokázal využít právě této slabosti Západu ve svůj prospěch. „Dělá to velmi dobře, dělá to dlouhodobě,“ uvedl a dodal, že jeho pojetí férové hry je velmi vzdálené tomu, co si představují západní lídři. Pokud se Západ nevzepře a neřekne, co nám vadí, Putin bude podle poslance pokračovat. „My musíme jasně trvat na tom, že sankce platí,“ vyjadřuje se dále na adresu sankčního mechanismu proti Rusku.

Ruskému režimu se i přesto stále daří získávat příznivce. „Vede záškodnickou činnost prostřednictvím ‚fake news‘,“ vysvětluje Benešík s odvoláním na zpravodajské služby, proč tomu tak je. Obranu České republiky pak vidí v mediální výchově. „Je absence mediálního vzdělávání,“ upozorňuje Benešík s tím, že se často podivuje nad tím, čemu jsou lidé ochotni uvěřit. Připomíná ale, že to není problém lidí. „Fake news jsou často postaveny na reálném základě,“ varuje Benešík a dodává, že informace jsou zveličené a překroucené. Otázka je, do jaké míry lze věřit těmto informacím, zajímá moderátorku. „Mám pochybovat o zpravodajských službách,“ zamýšlí se podiveně Benešík s tím, že jako občan České republiky věří těm, kteří hájí bezpečnost ČR. „Věřím českým zpravodajcům,“ uvedl a dodal, že o ruských zpravodajcích říci totéž nemůže.

Chemický útok na území Velké Británie. Britská vláda tvrdí, že bývalého agenta ruské tajné služby Sergeje Skripala a jeho dceru otrávila látka Novičok, kterou vyvinulo Rusko. „Buď ruská federace nemá své smrtící zbraně pod kontrolou, nebo ten útok přímo spáchala,“ komentuje dění Benešík s tím, že jinou variantu nevidí. „Nemám důvod nevěřit vládě Spojeného království,“ vysvětluje. V souvislosti s kauzou se uvádí, že mezi státy s nejpravděpodobnějším zdrojem smrtící látky patří i Česká republika. „Pokud by to měla být pravda, je to pro Českou republiku velký problém,“ uvádí, přičemž zdůrazňuje, že věří, že to tak není. Musí to být řádně vysvětleno. Pokud však jde o bezdůvodné bezdůkazné obvinění, nemůže si to Česká republika nechat líbit.

Velké otazníky stále panují okolo výpravy do Číny, kam se minulý týden vydalo trio Vratislav Mynář, Martin Nejedlý a Jaroslav Tvrdík. „Já tomu nerozumím, nechápu, proč tito pánové ve svých funkcích jeli do Číny něco zjišťovat. To je soukromý byznys Tvrdíka a spol.,“ uvedl a dodal, že nechápe, proč by český stát měl do toho zasahovat. „Jsou to soukromé záležitosti pánů na Hradě,“ řekl.

Psali jsme: Radim Valenčík: Putinův triumf a co hrozí Senátoři důrazně odmítají nařčení o původu chemické látky Novičok Zástupci českých parlamentních stran se shodují, že prezidentské volby v Rusku dopadly podle očekávání Jan Bureš: Ruská ekonomika verze Putin 6.0

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla