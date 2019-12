Ruské vyjádření k srpnu 1968 je podle českých politiků nepřijatelné

Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlášení ruské diplomacie označil za nepřijatelné a uvedl, že Rusové ukradli českému národu 21 let svobodného života. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) byl 21. srpen 1968 národní tragédií a je legitimní připomínat si oběti. Česko-ruské vztahy kalí spíš snaha události roku 1968 relativizovat, uvedl ministr. Předpokládá, že se počátkem příštího roku setká s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským.

„Je absolutně nepřijatelné, aby nám Rusko jakkoliv mluvilo do našeho rozhodnutí. Všem je jasné, co se v srpnu 1968 stalo. Byla to invaze ruských vojsk, s nevinnými civilními oběťmi a český národ z ní dodnes má trauma. Rusové mu tenkrát ukradli 21 let svobodného života. A my si to rozhodně musíme důstojně připomínat,“ napsal ČTK Babiš.

Ruská kritika toho, že ČR zařadila 21. srpen mezi památné dny, je nepřijatelná i podle Hradu. Okupaci Československa a její oběti je nutné si připomínat, ne na ně zapomenout, uvedl mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) by od ruské strany očekával více pokory. „Jestli něco nepřispívá ke spolupráci mezi oběma státy, tak je to snaha o přepisování dějin,“ uvedl. Vyjádření ruského ministerstva považuje za nepřijatelné, necitlivé a arogantní vůči obětem okupace předseda opoziční ODS Petr Fiala. Slova ministerstva jsou podle šéfa KDU-ČSL Marka Výborného jasným důkazem ruské snahy přepisovat historii a dezinterpretovat moderní dějiny. I šéf SPD Tomio Okamura si myslí, že Česká republika má svrchované právo uctít oběti srpnové agrese a nikdo nemá právo to negativně komentovat.

Jednadvacátý srpen 1968 byl podle Petříčka národní tragédií, při níž zemřelo mnoho nevinných civilních obětí. „Je zcela legitimní, že si připomínáme civilní oběti. Ovzduší kalí spíše snaha události roku 1968 relativizovat,“ soudí ministr. Novinářům řekl, že česko-ruské vztahy jsou nyní zatěžovány otázkami, které patří historikům, ne politikům. Kvůli věcné a odborné debatě o společné historii vzniklo česko-ruské fórum a na něm je Praha připravena o minulosti debatovat, dodal.

Česko si bude 21. srpen připomínat jako Den památky obětí invaze v roce 1968 a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy. Novelu zákona předložilo devět desítek poslanců ze všech klubů kromě KSČM, počátkem prosince ji schválil Senát a Zeman ji minulý týden podepsal.

Ruská diplomacie ve středu uvedla, že „snaha Prahy znovu se vracet k událostem starým půl století s cílem zapojit je do současného politického kontextu, neochota otočit tuto stránku dějin, která kalí ovzduší rusko-českých vztahů, sotva napomůže úspěšnému průběhu dvoustranné spolupráce“. Text označený jako komentář tiskového oddělení mluví o velkém rozčarování ze schválení zákona, který podle něj odporuje dvoustranným úmluvám, zakotveným v česko-ruské smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci ze srpna 1993.

Postoj k událostem roku 1968 už letos jednou zasáhl do česko-ruských vztahů. Dva ruští poslanci v červnu navrhli přiznat účastníkům invaze do Československa status válečných veteránů, což v Česku vyvolalo pobouření. Prezident Zeman si kvůli tomu předvolal ruského velvyslance Zmejevského.

