Mafie, udeřil Okamura. Perou miliardy, a zavírali by za plakát

Politici vládní koalice v čele s premiérem Fialou zatloukají, mlží a nechtějí veřejnosti nic objasnit. STAN měl na Ministerstvu spravedlnosti svého náměstka a také se tváří jako by se nic nestalo a nadále Fialovu vládu podporují. Všichni ve vládních stranách spolu drží basu. Pěkně to smrdí. Nikomu z vládní koalice se od moci a od koryta nechce. Podle mého názoru by měla vláda podat demisi a podporujeme hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, ke kterému dojde během června.

Soudy nezabavily počítač a digitální peněženky odsouzeného Jiřikovského, a to navzdory předchozí judikatuře, která to fakticky přikazovala, pokud byl počítač použitý při trestné činnosti – což zcela nepochybně byl. Nikdo přitom nemůže ani na sekundu pochybovat, že by šlo o čisté peníze. Ze všech rozsudků je jasné, že šlo o peníze buď ukradené, nebo peníze z provizí za nelegální nezdaněné obchody zločinců a mafií na darknetu.

Po deseti dnech od provalení této kauzy je podle mého názoru na stole jedna zásadní otázka, na kterou se všichni ptají, tuší jak to asi bylo, ale nemáme odpověď. Měl z vyprání „špinavých“ bitcoinů někdo z ODS nebo kolem Fialovy vlády nějaké peníze? Putovaly miliardy z prodeje bitcoinů k někomu kolem Fialovy vlády? A případně komu? Každý den se dozvídáme nové věci. Nedávno jsme se dozvěděli, že jednání kolem těchto bitcoinů probíhala minimálně už dva roky. Potvrdil to náměstek ministra spravedlnosti za ODS Antonín Stanislav, který v uplynulých dnech také rezignoval.

Nelze začít jinak, než největší kauzou Fialovy vlády, příběhem s bitcoiny pro Ministerstvo spravedlnosti. Co říci na to, že ministr Blažek s vědomím premiéra a ministra financí vyjednává s osobou odsouzenou za hospodářskou kriminalitu a následně jí stát umožní dostat se k zablokovaným prostředkům ve výši 12 miliard korun?

Hovoříte o tom, že je třeba dát po současné vládě v zahraniční politice do pořádku zejména vztahy s našimi nejbližšími sousedy z V4. Ty ale dostávají v poslední době dost zabrat, ať vyjádřením prezidenta Pavla k polským volbám, nebo „Zdechovského misí“ na Slovensku. Co je podle vás pro obnovu a zlepšení těchto vztahů třeba udělat?

Stačí sundat Fialovu vládu a začít jednat se sousedy slušně, bez urážek a ideologie. Víc nic. Jsou to suverénní země a nám by nemělo být nic po tom, jaké zákony a pravidla tam mají. Tedy pokud nás nijak neohrožují, což je případ západních zemí a kritika je na místě, protože dovozem migrantů do Evropy přímo ohrožují i nás a naše občany. Máme tu v Schengenu volný pohyb osob a každý islamista nebo gangster, kterého západní země přivezou a dají mu pobyt, pak může kdykoli odjet k nám. To je skutečně velké nebezpečí a to musíme zarazit.

To, že Maďarsko a nejen ono, třeba zakazuje propagandu homosexuality nebo sexuálních úchylek u nezletilých, nás nijak neohrožuje a je to navíc po mém soudu naprosto správné. Potvrzují to už i mnohá data a kauzy ze západu, hlavně z USA, kde třeba děti podlehly LGBT propagandě, změnily pohlaví a po odeznění puberty poté, co se jim srovnaly hormony, zjistily že udělali hroznou chybu, protože se už kluk necítil jako holka, ale zase jako kluk – jenže už ho fakticky vykastrovali. To je šílené a kdo tohle prosazuje je zločinec.

Mluví se o demisi celé vlády. Má ale podle vás smysl, že by se do říjnových voleb hledalo nějaké alternativní řešení v podobě úřednické vlády?

Tady přece nejde o termíny voleb, ale jen a jen o to, zda premiér a jeho lidé vyvodí odpovědnost z obchodu s penězi z drog, pedofilie a dalších zločinů. Nic víc. Místo aby zabavili 12 a půl miliardy, tak jednu vzali a zbytek opět zmizel a tentokrát už zřejmě nenávratně pryč – komu a kam nevíme, ale je jisté, že nešly na charitu, ale zapojily se zase do zločineckého systému, a tím mám na mysli i případnou „malou domů“ pro vládní politiky nebo jejich spolupracovníky. Jinými slovy – Fiala a spol. vrátili minimálně něco přes 11 miliard organizovanému zločinu. Za to musí ihned rezignovat a čelit trestnímu stíhání, ne zametat stopy na ministerstvech spravedlnosti, vnitra a na financích.

Mě chce Fialova vládní koalice zavřít na tři roky za protiimigrační plakát, aby odstranili politickou konkurenci, ale oni tady zároveň „perou“ miliardy ze zločinu. Připomíná mi to mafii.

V kabinetě máme novou ministryni spravedlnosti, poslankyni Decroix, která o sobě říká, že je dcerou Evropy a celá svá studia práv absolvovala ve Francii. Je to podle vás vhodná názorová výbava pro ministra české vlády?

Podle mého názoru má místopředsedkyně ODS Decroix za úkol pouze zametat stopy a ututlávat, aby to Fialova vládní koalice nějak doklepala do voleb. A názory paní Decroix přece známe, chce přijetí eura v ČR a podporuje diktát z Evropské unie. S tím SPD nesouhlasí.

Viděl jsem v TV CNN Prima rozhovor s jejich politickým komentátorem, který se přímo besed účastnil, a potvrdil, že většina účastníků Fialových besed je komparz, například z řad místních členů ODS. Udržují tak premiéra Fialu mimo realitu. Je to zoufalé, ale zároveň nebezpečné. Proto je Fiala úplně mimo a myslí si, jak je skvělý, a ničí dál naši republiku. Nejnovější průzkum agentury STEM hovoří jasně – Fialově vládě a Rakušanovi určitě věří pouze 3 % občanů. Měli už dávno skončit.