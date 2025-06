„Obrovský, brutální a nelítostný útok Ruska.“ Ukrajina nervózní

Agentura Reuters přišla s exkluzivní informací, že Rusové ve svých útocích na Ukrajině ještě přidají na obrátkách. Má jít o reakci na dronovou ukrajinskou operaci Pavučina.

Rusko v pátek provedlo intenzivní raketovou a dronovou operaci na ukrajinské hlavní město a ruské ministerstvo obrany uvedlo, že úder na vojenské a s armádou související cíle byl reakcí na to, co označilo za ukrajinské „teroristické činy“ proti Rusku.

Ruské a ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu a Bílý dům na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly. Michael Kofman, expert na Rusko z Carnegieho nadace pro mezinárodní mír, má za to, že by Rusové specificky mohli udeřit proti ukrajinské tajné službě (SBU), která operaci Pavučina připravila. Problém je podle něj v tom, že Rusové provádějí různé operace den co den a je otázka, jak moc je mohou ještě vystupňovat.

K ruské odvetě se vyjadřoval i 47. prezident USA, který si s Putinem telefonoval. Později novinářům řekl, že „to pravděpodobně nebude hezké“. „Nelíbí se mi to. Řekl jsem: ‚Nedělejte to. Neměli byste to dělat. Měli byste to zastavit‘,“ řekl Trump o svém rozhovoru s Putinem. „Ale opět je tam hodně nenávisti.“

Server britského listu The Guardian upozornil, že Polsko v pondělí brzy ráno vyslalo do vzduchu několik letadel. K ochraně vlastního vzdušného prostoru. Má jít o reakci na nejnovější ruský úder proti cílům na západní Ukrajině. „Přijaté kroky mají za cíl zajistit bezpečnost v regionech hraničících s ohroženými oblastmi,“ oznámilo velení polských ozbrojených sil.

Mezitím Rusové tvrdí, že jeho síly poprvé za víc než tři roky války postupují k okraji Dněpropetrovské oblasti ve střední a východní části Ukrajiny. Ukrajinský vojenský mluvčí Dmytro Zaporožec uvedl, že se ruské síly snaží „vybudovat předmostí pro útok“ na Kostantynivku, důležitý logistický uzel ukrajinské armády.

Podle serveru Kyiv Post je ruský postup v Sumské a v Dněpropetrovské oblasti opravdu nebezpečný. Podle agentury AFP varovný prst zvedá i ukrajinské vojenské velení, protože Rusko by mohlo v převážně rovinaté oblasti postupovat relativně rychle, vzhledem k tomu, že je zde méně přírodních překážek nebo vesnic, které by kyjevské síly mohly využít jako obranné pozice.

