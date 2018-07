Rusko? Už dost těch řečí, je to jinak, naštval se Donald Trump

Momentálně Trumpa trápí nejvíce zřejmě speciální vyšetřovací tým prokurátora Roberta Muellera, který má za úkol prozkoumat případnou vazbu mezi týmem Donalda Trumpa a Ruskem. Jeden z jeho víkendových tweetů neřeší nic jiného: „Ten neférový hon na čarodějnice, který je veden 13 naštvanými demokraty (a nyní přidali 4 další, jeden z nich dokonce pracoval pro Bílý dům Baracka Obamy), se zdá být oddaný snaze poškodit šance republikánů v listopadových volbách. Tahle výmluva demokratů pro porážku ve volbách 2016 nikdy neskončí!“

Donald Trump ale, věrný své pověsti, nezůstal u jednoho tweetu. „Žádná koluze, žádné obstrukce – ale to je úplně jedno, protože těch 13 naštvaných demokratů, kteří jdou jen po republikánech a demokraty zcela chrání, chce, aby se tento hon na čarodějnice táhl až do listopadových voleb. Republikáni by se ve vlastním zájmu měli rychle vzpamatovat a odhalit, co tihle lidé dělají,“ varoval Trump a definitivně již překřtil vyšetřovací tým na „13 naštvaných demokratů“.

Poté se Donald Trump vrátil k prezidentské kampani z doby před dvěma lety.

„Vypadá to čím dál tím více, že štáb Trumpovy kampaně byl nelegálně špehován pro politický zisk křivé Hillary Clintonové a Demokratického národního výboru. Zeptejte se jí, jak jim to fungovalo – šlo jí to lépe proti šílenému Berniemu. Republikáni se musí obrnit. Ilegální podvod,“ lamentoval Trump a připomněl podivné primárky amerických demokratů, ve kterých Clintonová porazila socialistického kandidáta Bernieho Sanderse.

K těmto víkendovým tweetům přidal Donald Trump v neděli večer ještě jeden. Hovoří o údajném zapojení Baracka Obamy. „Takže prezident Obama o Rusku věděl před samotnou volbou. Proč s tím něco neudělal? Proč neupozornil náš volební štáb? Protože je to všechno jeden velký podvod, proto, on si myslel, že křivá Hillary vyhraje,“ zuřil Trump.

autor: mak