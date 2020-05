Rusko: Vzteklý Kalousek nadával v ČT. Dohra Zemana. ,,P*ase Novotný”. A dnes bude veselo

K aféře s údajným přicestovalým travičem a 'ruské odvetě' už se vyjádřil i prezident Miloš Zeman na Českém rozhlase. „Tak pokud nejdou do Ruska a myslím si, že v tomto není možné vydat ani eurozatykač, ani zatykač od Interpolu, tak se jim nic nestane. Pokládám to za přemrštěnou reakci, ale je to reakce na hloupost, kterou udělali naši jinak bezvýznamní politici. Protože když je politik bezvýznamný, tak se snaží něčím upoutat. Buď tím, že má sexuální skandál, tím, že si nakrade nějaké peníze, nebo tím, že se zviditelní tímto způsobem. Myslím, že Praha 6, Praha i Řeporyje se mají starat o své osídlení a politiku, která je, řekl bych celostátní, ponechat na politicích,“ uvedl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu. Anketa Vadí vám, že policie a soudy stále popotahují Petra Nečase? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 5595 lidí

Dále teoretizoval, že komunální politici o policejní ochranu požádali sami, aby se zviditelnili. Respektu jako Bakalovu médiu nic nevěří, ale pobavilo ho, že údajný travič měl přijet s jedem ricin. „Moje malé znalosti chemie říkají, že ricin je jakési projímadlo, italští fašisté ho dokonce používali k trestání politických odpůrců zajímavým způsobem, ale alespoň to nebyla poprava. Každopádně, kdyby to byla pravda, tak by to musely potvrdit zpravodajské služby, což se zatím nestalo,“ prohlásil prezident a uvedl, že Vojenské zpravodajství, kterému z tajných služeb nejvíce věří, se aféře s Kolářem, Hřibem a Novotným nevěnuje.

Redakce iRozhlasu se následně dotyčných „bezvýznamných politiků“ zeptala na reakci. „Pan prezident Zeman kromě toho, že je senilní stařec, je také především člověk, který šéfuje mimo jiné rusko-čínskou ambasádu. Pražský hrad považuji za rusko-čínskou ambasádu. Kdyby se náš stát choval stejně suverénně, demokraticky a sebevědomě jako se chovají Řeporyje, Praha 6 nebo pražský magistrát, tak by byl svět krásnější,” reagoval starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který nedávno odhalil, že by měl zájem o kandidaturu do Sněmovny.

Primátor Zdeněk Hřib od Pirátů uvedl, že Zeman by se měl spíše postavit za své občany a „nikoliv hájit zájmy cizích mocností”. „Měl by hájit zejména svobodu slova, ale i bezpečnost a práva občanů, aby ta svoboda slova nebyla jen na papíře. Právo na obecní samosprávu občanům garantuje přímo ústava,” pravil. Přejmenování náměstí si prý přáli místní obyvatelé a souhlasil i s odstraněním sochy maršála Koněva.

Starosta Ondřej Kolář z TOP09 se Zemanovými slovy nechtěl zabývat. „O slovech pana prezidenta si nemyslím nic, jeho komentář jsem neposlouchal. Mám online jednání komise pro životní prostředí a to je pro mě i z hlediska duševní hygieny a pohody lepší a přínosnější, než poslouchat pana prezidenta,” vysvětlil iRozhlasu.

S prezidentovým názorem souhlasil předseda Strany nezávislosti České republiky, František Matějka. „Všichni tři jen těží vlastní politický kapitál. Nejde jim a nikdy nešlo ani o Čínu a Rusko, natož o Koněva,“ napsal.

A pozornost věnoval zvláště Novotnému: „Bývaly doby, kdy by slušný normální novinář neopřel o to bulvární prase, které založilo svůj byznys na zveřejňování špíny na jiné lidi a parazitování na nich, ani kolo. Dnes je z Novotného starosta a novináři se z něj můžou posr*t, protože se jim hodí do boje proti každému, kdo nejde s nimi. Smutná výpověď doby a úrovně žurnalistiky a zpravodajství v této zemi.“

S největší pravděpodobností se téma 2. světové války, Ruska a pomníků bude řešit i v dnešní Aréně Jaromíra Soukupa, kam se mají dostavit poslanec Jaroslav Foldyna a primátor Hřib a také starosta Pavel Novotný. „Neváhal jsem jedinou vteřinu. Jedním z dalších hostů totiž je Jaroslav Foldyna. Nejenom, že jsem okamžitě řekl ano, ale cítil jsem erekci. Taková je pravda, politik nemá lhát,“ ozřejmil své nadšení starosta z ODS.

Pozvánka do zítřejší Arény Jaromíra Soukupa. Neváhal jsem jedinou vteřinu. Jední z dašlích hostů totiž je @FoldynaJaroslav. Nejenom, že jsem okamžitě řekl ano, ale cítil jsem erekci. Taková je pravda, politik nemá lhát. — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) May 5, 2020

Rusko a údajné vměšování se do záležitostí České republiky se řešilo i v Událostech, komentářích, kde moderátor Martin Řezníček informoval, že poslanci SPD a ČSSD nepodpořili zařazení jednání o vměšování na program Sněmovny. Radim Fiala z SPD k tomu uvedl, že tento návrh nepodpořili, protože to považují za antiruskou kampaň k příležitosti 75. výročí osvobození Československa. Místopředseda ČSSD Veselý mínil, že to, jak se chová Rusko, je pro jakýkoliv suverénní stát nepřijatelné, ale návrh nepodpořili, protože byl předložen jednostranně. A prý opomíjel to, že Novotný s Kolářem pro své chování neměli odůvodnění, ani historický podklad, Veselý to přirovnal k předělávání historie.

Řezníček se ptal, co je neodůvodněného na tom, že městská část rozhoduje dle svých práv. „Každý má právo chovat se jako idiot, ale pak se nesmí divit, že se k němu jako k idiotovi bude někdo chovat,“ odpovídal Veselý a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek naštvaně vystartoval: „Já se ohrazuji proti vaším slovům, stačí, že vyhrožují ruští ministři. Neurážejte komunální politiky ještě vy, pane kolego!“ Ale Veselý dále mínil, že předělávání historie a jednostranný pohled na ní jsou chybné.

Odmítl nařčení, že by se jednalo o politikaření, i ministr Petříček údajně Sněmovnu žádal, ať do diplomacie netahají politiku, protože „tím se to pokazilo“.

„Pánové udělali krok, měli na to právo, já to nezpochybňuji, který má diplomatické dopady, vůbec to s ministerstvem zahraničí nijak nekonzultovali a potom volají po tom, aby s tím ministerstvo zahraničí něco udělalo,“ vyčetl komunálním politikům Veselý a dodal, že buď to měli nejdříve konzultovat a pak se obracet na ministerstvo, ale když nekonzultovali, tak se ho nemají domáhat.

Miroslav Kalousek pak dostal slovo a řekl, že se mu tyto „plky“ velmi těžko poslouchají a kritizoval myšlenku, že do diplomacie by se neměla tahat politika. „Členové ruské vlády veřejně vyhrožují českým komunálním politikům za to, že konali zcela legitimně, v rámci zákona, v rámci svých pravomocí. Zcela prokazatelně je tu zvýšená činnost ruské zpravodajské služby, zcela prokazatelně došlo k útoku na českou ambasádu v Moskvě a konzulát v Petrohradě a tohle všechno si česká vláda nechává líbit velmi sterilními řečmi nebo dokonce urážkami těch komunálních politiků,“ rozčiloval se.

Veselý mu skočil do řeči, že se musí ohradit on, protože kdyby své kroky komunální politici konzultovali, tak by situace taková být nemusela. „Česká vláda by se měla proti tomu zásadním způsobem ohradit, což neudělala,“ mínil Kalousek. „Což udělala,“ hádal se Veselý. „Což neudělala, tady není žádné usnesení české vlády, tady nejsou žádné kroky české vlády, tady jsou nějaké sterilní výroky ministra zahraničí, ale není tady žádný akt české vlády,“ pokračoval Kalousek a dodal, že v TOP 09 chtěli, aby se ohradila alespoň Poslanecká sněmovna. „Aby řekla, tohle si k nám dovolovat nebudete,“ mával Kalousek brýlemi. „Jak slyšíte mé kolegy, jak z SPD, tak ze sociální demokracie, tak to pokládají za nevhodné, protože si myslí, že tohle si k nám Rusko dovolovat může a že si za to mohou ti komunální politici sami,“ útočil předseda poslaneckého klubu.

Proti jeho slovům se ohradili oba další hosté. Fiala pravil, že jemu přijde reakce Ruska přemrštěná, ale v legislativní nouzi by se tím Sněmovna asi zabývat neměla, což Řezníček rozporoval, že se kvůli legislativní nouzi život nezastavil. A Veselý dodal, že usnesení už padlo na zahraničním výboru, který je k tomu prý určen. Ale Kalousek už byl znovu rozčilen: „Pane místopředsedo, zahraniční výbor není Poslanecká sněmovna, úplně stejně jako ministr zahraničí není vláda. Vláda to nechala na ministrovi zahraničí a žádné stanovisko nepřijala. Úplně stejně je pro nás nepřijatelné, že Poslanecká sněmovna to nechala na zahraničním výboru a nepřijala usnesení. Bojíte se Ruska, chováte se servilně k Rusku a doplatíme na to,“ poučoval Veselého, který ještě stihl reagovat: „To mě uráží, není to pravda a naprosto to odmítám.“

