Rusko, Zeman, ale i Jaromír Soukup. Martin Nejedlý mediálně vystoupil

„Já jsem nikdy takový nebyl. Za posledních 20 let to nebylo jedinkrát, kdy jsem byl tázán na věci, které nebyly zrovna příjemné, a vždycky jsem odpověděl. A teď mi to opravdu připadá, že prostě nechci mluvit. Ne, že mám co skrývat, prostě nechci,“ vysvětloval nejprve, proč odmítal žádosti o rozhovor s tím, že jeho vyjádření mohou být médii zkreslována, či "rozebírána na prvočinitele".

Jako příklad mu posloužil Jaromír Soukup a jeho TV Barrandov: " V jednom okamžiku sedával vedle nás a chtěl s námi sedat a chodit s námi za ručičku jako děti v mateřské školce. A teď je to ten největší kritik.“

Nakonec k rozhovoru pro Seznam Zprávy ale svolil.

„Proboha, vždyť je to dobře pro naši zemi, že někdo s nimi uměl mluvit. Kdybychom tehdy nemluvili, kdo by za nás dělal tu politiku?“ vyjádřil se Nejedlý k orientaci prezidenta Zemana směrem na východ.

Téma rozhovoru bylo dané a byla jím hradní politika zaměřená na vztahy s Ruskem.

„Naši exportéři vždycky hledali v energetice, v zemědělství, a můžu definovat daleko více záležitostí, ruský trh. Rozumím tomu, že se to nelíbilo, ale je to velmoc. Spojené státy, Čína a Rusko – tenhle bermudský trojúhelník. Pan prezident asi věděl, proč to dělá,“ obhajoval Nejedlý tehdejší "předválečné" postoje prezidenta Zemana s poukazem na současné rozdělení světových sfér vlivu.

„Měli říct: ‚Rychle si vytvořte pro zemi jiné varianty, protože tohle přijde.‘ Ne, teď říkají: ‚My jsme vám to říkali.‘ Ale výsledek je ten, že naši občané, naši důchodci, naši novomanželé budou platit nehorázné ceny za něco, co v jednom okamžiku bude velmi těžké pro náš národ,“ řekl na námitku, že na nebezpečí vztahu s Ruskem a naši závislost na ruském plynu upozorňovaly i tajné služby.

„Kdyby každý byl Sibyla a měl tu kouli a věděl, jak to v budoucnosti dopadne, rozumím tomu, že by asi ty věci zvažoval. Ale to nikdo neviděl.“

