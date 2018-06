Rusko a Putin v Rakousku. Jaroslav Bašta přišel do ČT, málem tam praskly kamery

6. 6. 2018 10:44

Rusko podle prezidenta Vladimira Putina překonalo potíže, které mu způsobily sankce ze strany Evropské unie. Po setkání se svým rakouským protějškem ve Vídni dodal, že by v zájmu všech měla hospodářská omezení skončit. Rakousko je první členskou zemí EU, kterou si Putin vybral k návštěvě od svého březnového znovuzvolení do funkce. Vídeň prý také chce být mostem mezi Ruskem a Bruselem. Jak funkční takový most může být? O tom promluvil v pořadu Události, komentáře na ČT24 někdejší velvyslanec České republiky v Rusku Jaroslav Bašta.