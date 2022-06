Rusko prohrává válku, píší v USA. Publicista se drží za čelo: Vždyť je to jinak

Zelenskyj při čtvrtečním proslovu v lucemburském parlamentu připustil, že ruská armáda již má ve své moci 20 % ukrajinského území, což je více než Lucembursko, Belgie a Nizozemí dohromady. „Zelenskyj přiznal, že Rusko nyní drží pětinu Ukrajiny, suverénně největší země v Evropě. Nepřiznal však, že Rusko zároveň kontroluje průmyslové centrum Ukrajiny, 90 % jejích energetických zdrojů (včetně veškeré ropy na moři) a její kriticky důležité přístavy a lodní dopravu,“ píše Chellaney na svém twitteru.

Zelensky admits Russia now holds one-fifth of Ukraine, the largest country entirely within Europe. What he didn't acknowledge is that Russia controls Ukraine's industrial heartland, 90% of its energy resources (including all of offshore oil), and its critical ports and shipping.

To, že Ukrajina i přes masivní podporu spojenců prohrává, však překvapivě vůbec nereflektuje americký tisk. „Při čtení amerického tisku byste to nepoznali. V posledních dnech The Washington Post uvedl, že ‚momentum války se zřetelně obrací proti agresorovi‘, zatímco časopis Forbes prohlásil, že Rusko ‚válku prohrává‘. Další média uvedla, že mu docházejí možnosti, jak se vyhnout porážce,“ nechápe Chellaney přístup americkým médií.

You wouldn't know this by reading the US press. In recent days, @washingtonpost reported "the tide of war is clearly shifting against the aggressor," while @Forbes proclaimed Russia is "losing the war." Other media outlets have said it is running out of options to avoid defeat.