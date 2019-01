Ruský špion v tramvaji. Politik Václav Moravec, tvrdohlavý Pospíšil. A Respekt jako Gustáv Husák... Soukup ohlásil vstup do politiky a pak se s Ovčáčkem totálně odvázali

Jaromír Soukup, generální ředitel TV Barrandov, pozval do vysílání hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. A hned zkraje ho požádal, aby chodil do televize pravidelně. Mluvčí prezidenta Zemana přislíbil, že se pokusí přijít jednou za měsíc. A pak spustil slovní kanonádu, které padli za oběť Česká televize, Respekt, Piráti, Václav Moravec i neúspěšní prezidentští kandidáti.

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup ve své televizi oznámil, že zakládá politické hnutí LIST Jaromíra Soukupa. Označil tento krok za zásadní životní rozhodnutí, které ovlivní i jeho vystupování v TV Barrandov. Soukup, který sám moderuje více než deset pořadů, chce mít více času na politické aktivity. Na obrazovkách se tak možná bude objevovat méně než dosud.

„Již rok ve svých pořadech mluvím s nejvyššími politiky této země,“ začal. Přitom se mu, jak se pochlubil, podařilo politikům podsunout řadu důležitých témat. Jako první prý například upozornil na problém oligarchů v české politice. „Byl jsem první, kdo premiérovi Babišovi řekl, že by velké zahraniční firmy neměly vyvádět peníze do ciziny a dělat si z českého daňového práva dobrý den,“ pokračoval.

Jeho názory prý padaly na úrodnou půdu. Řadě lidí byl prý tak protivný, že dokonce dostal poštou prázdnou nábojnici.

Jenže mu to nestačí. Ve svém pořadu si povšiml, že politici pořád říkají „mělo by se“. „A mě už to jejich ‚mělo by se‘ přestalo bavit,“ dodal. „Proto jsem se rozhodl, že sám vstoupím do politiky,“ ohlásil. Soukup zakládá politické hnutí LIST Jaromíra Soukupa.

„Každý rok uvedu seznam věcí, které je potřeba změnit,“ plánoval. Zmínil například „odpovědnost politiků za to, že nám zdražují život“. Rovněž by měli být zodpovědní za to, že na kamarády a jejich firmy přenášejí to, co by měli dělat sami. „Prostě buďme vlastenci a braňme české národní zájmy,“ uzavřel Soukup ohlášení své kandidatury.

Ale pokud se někdo těšil, že Soukup z obrazovek může zmizet už dnes, těšil se marně. Generální ředitel TV Barrandov nejenže nezmizel, ale ještě před kamerami přivítal speciálního hosta – hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. A hned na úvod rozhovoru ho požádal, aby přibližně jednou za měsíc dorazil do TV Barrandov a povídali si spolu jako občané Jiří Ovčáček a Jaromír Soukup. Ovčáček přislíbil, že se bude snažit přijít. „Někomu by se mé názory mohly líbit, někoho jiného by mohly naštvat, to se stává,“ upozornil Ovčáček.

Pár slov věnoval i začátkům své novinářské kariéry. Psal pro komunistické Haló noviny nebo deník Právo. Na tuto dobu vzpomíná prý jako na časy svobody, které se nám už dnes tolik nedostává, protože se média kádrují mezi sebou. „Oni se mezi sebou začali kádrovat, fotit, kdo píše dobře, kdo píše špatně, toho musíme pokárat, toho musíme pochválit. To je jako za minulého režimu,“ nešetřil ostrými slovy Ovčáček. „Kdyby mohli, tak televizi Barrandov zakážou okamžitě,“ přisadil si ještě.

Soukup poté přehodil slovní výhybku a ptal se Ovčáčka na kauzu čínské firmy Huawei, která může údajně mít mezinárodní důsledky. Co si Ovčáček o celém problému myslí? „Když vy tady vystupujete ve své televizi, nemáte strach, že se vám tady pohybují ruští a čínští agenti?“ ptal se Ovčáček. „Ne, nemám,“ prozradil Soukup. Ovčáček kontroval, že má pocit, že dnes máme ruské a čínské špiony asi všude. „Já mám obavy, že číhají i v tramvaji,“ poznamenal sarkasticky Ovčáček.

Poté se pustil do předsedy ODS Petra Fialy, který před čínskými a ruskými špiony také varuje, ale údajně se nesnaží zjistit, kde je pravda. „Mně to přijde tak neskutečně lokajské,“ zlobil se Ovčáček. „Problém je v tom, že politici mají kontrolovat tajné služby a nemělo by to být tak, že tajné služby vládnou státu,“ zlobil se dál hradní mluvčí.

„Když se podíváte na to, jak se BIS vyjadřuje k vyučování ve školách, tak to už je zásah,“ začal další větu Ovčáček. Soukup mu skočil do řeči s tím, že o školní osnovy se má starat Ministerstvo školství, a ne BIS. „Já myslím, že řešení by mělo být komplexní. Když se BIS vyjadřuje i ke školství, tak zrušme vládu a nechme vládnout BIS,“ rýpl si Ovčáček. „Aby tady v roce 30. výročí mluvila tajná služba do toho, co se bude vyučovat, to je skandální,“ nešetřil ostrými slovními náboji hradní mluvčí s tím, že snad i u velikánů z národního obrození budeme teď zkoumat, zda nebyli moc proruští, kroutil hlavou host.

Obavy z čínských a ruských špionů se prý dají vysvětlit i obchodní válkou mezi USA a Čínou. „Až se součástí obchodní války stane i Burundi Burundi, tak si v Respektu budete číst, jak jsou všude špioni Burundi Burundi a jak je to strašně nebezpečné,“ zaznělo z úst Jiřího Ovčáčka.

A nejvíc prý budou před Burundi Burundi varovat politici – prázdné nádoby, kteří dokážou vršit jednu frázi na druhou, ale obsah v nich lidé najdou jen těžko. Ačkoli nikoho přímo nejmenoval, konstatoval, že má na mysli např. neúspěšné prezidentské kandidáty, z nichž se stali senátoři.

Pár slov padlo i k tomu, co chystá Praha. Praha chce zrevidovat smlouvu s Čínou. „To je to černobílé vidění světa,“ šil do primátora Prahy Zdeňka Hřiba (Piráti), který konstatoval, že je třeba podívat se na koncept politiky jedné Číny, podle které je ostrov Tchaj-wan součástí Číny. Politiku jedné Číny přitom uznávají i Američané. „Najednou tu máme chytrou Prahu, která bojuje proti něčemu, co je i oficiální politikou České republiky,“ kroutil hlavou Ovčáček. Hlavní město prý možná doufá, že se dočká pochvaly v Respektu a v České televizi.

Ovčáček v souvislosti s Čínou připomněl, že i čeští komunisté za minulého režimu haněli Čínu, když došlo k roztržce mezi Moskvou a Pekingem, a dnes neomarxisté znovu vystrkují růžky. Teprve čas pak podle Ovčáčka ukáže, zda Piráti s touto politikou uspějí, nebo propadnou. Ovčáček má za to, že až další volby ukážou, zda jsou Piráti stranou zabydlenou v českém politickém systému, nebo jsou jen stranou na jedno volební období.

Ve druhé polovině rozhovoru přidal pár slov k tématu politické satiry. Podle Ovčáčka je satira součástí společenského života, ale pokud něco odsuzuje, tak jsou to zlé útoky, které si berou na paškál zdraví člověka, např. zdraví prezidenta Miloše Zemana. Osobně ho překvapuje, že na něj slovně útočí lidé i za to, že si dovoluje svým spoluobčanům popřát hezký večer. „To jsou ti lepšolidé,“ nebral si servítky. Takovýchto lepšolidí je podle Ovčáčka plný časopis Respekt nebo server Aktuálně.cz. Ovčáček prý už jen čeká, kdy se právě z Respektu neozve klasická věta komunistického prezidenta Gustava Husáka, „něch odpadne, co je kolísavé, a něch zůstane, co je pevné a charakterné“.

Pokud jde o politiky, Jiří Ovčáček prý nejvíc věří Miloši Zemanovi. Zato o Jiřím Pospíšilovi tvrdí, že je nejtvrdohlavějším politikem. „On pořád o té TOP 09 říká, že ji pozvedne z popela,“ vysvětloval Ovčáček, proč si myslí právě o Pospíšilovi, že je nejtvrdohlavější. Nejvtipnější je prý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Nejpracovitější je podle hradního mluvčího český předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Překvapivou informaci vytáhl Ovčáček z rukávu, když měl prozradit, koho považuje za nejukecanějšího českého politika. Jmenoval totiž moderátora České televize Václava Moravce. „Já Václava Moravce nepovažuji za televizního moderátora, ale za politika, protože on mluví a mluví a neustále nám sděluje, co si myslí, a pak tam jsou ti ostatní politici, kteří toho tolik neřeknou,“ vyložil svůj názor na Moravce host.

autor: mp