Ruský vliv? Houby! Koupí nás Čína! Analýza hovoří jasně

Že nás ovládne Rusko, to je strach, který v českých mediálních kruzích krouží už dlouho. Tak dlouho, že se úplně zapomíná, že by nás mohli koupit Číňané. Berlínský Mercator Institute for China Studies a Global Public Policy Institute v únoru tohoto roku zveřejnily podrobnou zprávu mapující snahu o pronikání čínského, státem koordinovaného, vlivu do Evropy. Zprávu otiskl server sinopsis.cz.

Čínskému vlivu se podle zprávy věnuje mnohem menší pozornost než ruskému, ačkoliv jsou čínské snahy mnohem sofistikovanější a účinnější. Číňané prý „útočí" na dvou frontách, otevřeně, půjčkami a investicemi, a skrytě, ve zpravodajských službách. Skryté působení může zahrnovat navazování osobních vztahů a vytváření sítí kontaktů posilovaných např. formou pozvání do Číny se servisem „se vším všudy”. Pronikání se údajně zaměřuje na tři velké oblasti: na politické a ekonomické elity, média a veřejné mínění a na občanskou společnost a akademické kruhy.

A co tím Číňané sledují? Vytvoření sítě globální podpory k prosazování vlastních specifických stanovisek a politické agendy, oslabení spojenectví na Západě, jak v rámci Evropy, tak i přes Atlantik, a za třetí pozitivnější vnímání Číny ve světě.

Autoři studie varují, že pragmatické a neutrální hlasy, které tvrdí, že u Číny jde hlavně o obchod, se mýlí, protože v Číně jdou obchod a politika ruku v ruce. O tom svědčí prý i ústupky, které západní společnosti Číně dělají, jako podepisování prohlášení o tom, že Tchaj-wan je nedílnou součástí Číny, překreslování map leteckých společností či autocenzuru „citlivých“ článků o Tibetu či čínském hladomoru začátkem 60. let 20. století.

Doporučení, jak se čínskému vlivu bránit? Jednota, investice, kontrola. Evropské země by směrem k Číně měly vystupovat jednotně. Silné členské státy, jako je např. Německo nebo Francie, by měly upustit od vlastních bilaterálních smluv s Čínou, pokud chtějí do budoucna zabránit iniciativám, jako je východevropské sdružení 16+1.

Další doporučení se týkají investic do oblasti čínských studií, nabídnutí alternativ k čínským investicím v podfinancovaných oblastech – nejen v rámci EU, ale i v jejím sousedství – a vybudování účinných nástrojů ke kontrole zahraničních investic v evropských zemích. Energetika, zbrojní průmysl, média, financování zahraničních stran, to vše by mělo být bedlivě sledováno, aby bylo známo odkud čínský vítr vane.

Ale autoři také píší: „snahy o zastavení pronikání čínské politické agendy se nesmějí změnit v kampaň zaměřenou obecně proti Číňanům nebo čínské kultuře jako takové". Zřejmě si výzkumníci uvědomují, jak moc je Evropa na čínském exportu závislá.

Jako země, kde Čína slavila úspěchy se svými investicemi, označují autoři Srbsko, kde Číňané investovali už 3 miliardy dolarů a pak také Česko, kde působila společnost CEFC spojená se jménem Jaroslava Tvrdíka. „Zatímco ve střední a východní Evropě Čína využívá především politický a ekonomický vliv, v západní Evropě, kde je vzhledem k zavedenější liberální demokracii a bohatším finančním zdrojům těžší do této sféry proniknout, se Čína více zaměřuje na oblast médií," píše se dále v článku. V médiích si platí inzerci, např. o „vzkvétajícím Tibetu", ale i o čínské kultuře nebo ekonomických úspěších.

„Pro většinu Evropanů včetně politiků je Čína narozdíl od Ruska stále příliš vzdálená na to, aby růst jejího vlivu brali vážně. Někteří se proto z různých důvodů stávají hlásnými troubami čínské propagandy," píše se v článku. Podle Mareike Ohlberg, jedné z autorů zprávy, tak máme na jedné straně evropské aktéry, kteří si osvojují rétoriku Komunistické strany Číny, a na druhé straně jsou zde komunistickou stranou financované organizace, které využívají různých nálad v rámci Evropy k jejímu rozdělení.

