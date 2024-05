Rusové přesouvají síly. Ukrajinci ví, že je zle. Zapleteno Bělorusko

reklama

Není to tak dávno, co Rusové otevřeli novou frontu na severovýchodě Ukrajiny a přinutili ukrajinské ozbrojené síly, aby převelely vojáky na obranu této oblasti. Rusové dobyli několik vesnic a momentálně stále bojují o příhraniční město Vovčansk.

Není ovšem vyloučeno, že to nebyla zdaleka jediná nová fronta, kterou Rusové plánují otevřít. Bývalý ukrajinský důstojník, který na sociálních sítích vystupuje pod jménem Tatarigami, ve shrnutí situace ze 17. května uvedl, že v oblasti Černihivu sledují ruské síly a i když se poblíž oblasti nevyskytují žádné invazní síly, tak lokální vpády mohou roztáhnout frontu a donutit Ukrajince do oblasti poslat vojáky.

A pak je zde oblast Sumy. „Ačkoliv nemůžeme odhadnout současný stav sil, tak je vyšší než v oblasti Černihivu. Také vidíme demonstrativní akce, které mají vyvolávat zdání vyšší koncentrace sil. Hrozba dalšího vpádu do Sumské oblasti je velmi reálná,“ píše.

9/ Sumy area



While we can't estimate the current force numbers, they are larger than those near the Chernihiv oblast. We also see what seems like demonstrative actions, possibly exaggerating troop presence. The threat of another border incursion into Sumy Oblast is

very real. — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) May 17, 2024

Kromě toho, běloruský projekt Hajun, který píše o pohybech vojáků v Bělorusku, zveřejnil informace, že by do Běloruska mohla být transportována ruská vojenská technika. Běloruské dráhy se údajně chystaly na vojenskou dodávku s vojenským materiálem, municí a ruskými vojáky. A že probíhají opatření, aby dodávka zůstala v utajení.

Equipment of the Russian Armed Forces to be transferred to Belarus again?@belzhd_live received information that the Belarusian Railway is again preparing to receive military cargo trains with military equipment, ammunition and personnel of the Russian Armed Forces. Among other… pic.twitter.com/MGQpgCXzeJ — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 15, 2024

K informacím o této dodávce se pak ještě vrátili, vzhledem k tomu, jaké spekulace tato zpráva spustila. Připomínají, že přípravy neznamenají automaticky, že do Běloruska skutečně budou vysláni ruští vojáci. Možných důvodů, proč by k takovému transportu došlo, je více.

Jednak kvůli plánovanému rusko-běloruskému společnému cvičení, které je naplánováno na rok 2025. Součástí by pak byla i inspekce drah, které by ruské vojáky dopravovaly. To se projektu jeví jako nejpravděpodobnější. Nicméně, plánované cvičení může být zrušeno, jako bylo už jedno cvičení v roce 2023.

Další byť nepravděpodobnou možností je, že by v Bělorusku probíhal výcvik mobilizovaných. „Podotýkáme, že poslední mobilizovaní ruští občané opustili Bělorusko v červenci 2023. Z toho lze vyvodit, že Rusko nemělo potřebu infrastruktury pro jejich výcvik, ačkoli nábor nových vojáků do ruské armády neustále probíhá. Proto lze o takovém scénáři uvažovat pouze v případě, že počet mobilizovaných Rusů přesáhne kapacitu ruské infrastruktury,“ dodal projekt.

A jako třetí možnost vidí, že stejně jako v roce 2022 se jedná o přípravu pro pozemní operaci z území Běloruska. „Na rozdíl od roku 2022, kdy existoval prvek překvapení, je v roce 2024 severní hranice Ukrajiny ženijně opevněna a přesuny vojsk budou zaznamenány. V Bělorusku je trvale umístěn malý ruský kontingent a noví vojáci nepřišli,“ informoval Hajun. Čtvrtou možností je pak nějaký nepředpokládaný vývoj, např. eskalace na hranicích se státy NATO.

?? Comment by Belarusian Hajun on the information about preparations for the transportations of the Russian troops to Belarus



On May 15, @belzhd_live published information about preparations for the transportations of the Russian troops to Belarus. This information has caused a… pic.twitter.com/tR6N4Mj3LF — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) May 16, 2024

Zprávy, že se Rusové shromážďují u Sumy, přicházejí i z ruského informačního prostoru. Nicméně se prý jedná jen o nárůst sil a zatím se nezdá, že by hrozil útok.

There's no indication that Russia is planning an imminent attack, this is simply a build-up, so far it's nothing big. — Masno (@NovichokRossiya) May 20, 2024

Analytik Simplicius podotýká, že jediná dvě města, na která by odrazovým můstkem bylo Bělorusko, jsou Černihiv nebo Kyjev. Dodává, že se může jednat o maskirovku, tedy pohyby vojsk, které mají protivníka znervóznit. Ale otázkou zůstává, kolik sil jsou Rusové schopni vyzbrojit a ochotni poslat.

