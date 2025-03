Rusové se „probudili“ a kráčejí dále. Nesmysly o dohodě s USA

Podle hlášení ukrajinských představitelů se prý ruská armáda začíná pohybovat na všech frontách. Rusové lehce postoupili v Záporoží, u Veliké Novosilky severozápadně od Soledaru a i na dalších místech. Zejména v Záporoží se jednalo o pohyb z pozic, které byly statické od konce roku 2022. Na sever od Kupjansku pak Rusové překonali řeku Oskil na dvou dalších místech, přičemž dvě předmostí již mají a rozšiřují je. Analytik Simplicius soudí, že tato fronta může být v nadcházejících měsících důležitá, protože se Rusové mohou rozhodnout právě tam používat své zdroje pro další ofenzivu.

V Torecku, kde v minulých týdnech Ukrajinci získali zpět některé pozice, Rusové opět útočí. „Ve skutečnosti se ukázalo, že velká část severní poloviny města se nacházela v šedé zóně, kterou ukrajinské ozbrojené síly pouze znovu dobyly. Naznačoval jsem, že Zelenskyj použil Toreck pro odlákání pozornosti od katastrofy u Kurska a poslal jednotky, aby se zmocnily velké šedé zóny kvůli PR, a vypadá to, že tomu tak bylo, vzhledem k tomu, že Toreck se rozpadá hned po ztrátě Kurska,“ píše analytik.

I proukrajinský účet DeepState, ze kterého čerpala například ČT, „vyjasňoval situaci“, tedy že v Torecku nebyl žádný protiútok a že linie kontroly ve městě nejsou statické.

Do angličtiny přeložený příspěvek účtu DeepState

V Torecku to prý nyní vypadá takto:

Pozice v Torecku (kontrola Rusů hnědě)

Zdroj: Simplicius/Substack

Co se týče situace u Kursku, Ukrajincům prý zbývá jedna malá vesnice Gogolevka a to ještě ne celá. Podle zpráv do ní Ukrajina stále posílá posily. Vesnice se nachází jen pár kilometrů od hraničního přechodu. A za již znovudobytou vesnicí Guevo drží Ukrajinci ještě „prázdnou“ oblast mezi vesnicí a hranicí.

Analytik se také věnuje zvěstem, že úspěch u Kursku byl možný jen proto, že se Putin domluvil s Trumpem na vyklizení Kursku, že se jedná o důsledek ukončení sdílení zpravodajských informací nebo dokonce že Američané dali informace o ukrajinských pozicích Rusům, protože na ukrajinské straně někteří tvrdili, že pozice dostaly zásah „zčistajasna“.

„To ale zcela ignoruje skutečnou situaci, tedy že ruské síly se pomalu blížily k jediné zásobovací trase ukrajinských ozbrojených sil. Zejména po dobytí Sverdlikova v polovině února se pozice Ukrajiny výrazně zhoršila, protože hlavní silnice Junakovka-Sudža se stále více dostávala pod palebnou kontrolu. Když pak ruské síly postupovaly z opačné strany a dostaly pod palebnou kontrolu zbývající paralelní zásobovací trasy, nezbývalo Ukrajině než uvažovat o rychlém ústupu,“ namítá.

„Propagandisté využívají fakt, že Sudža byla vyhrána bez větší bitvy, jako ‚důkaz‘, že byla uzavřena nějaká zákulisní dohoda a Ukrajině bylo umožněno couvnout. Ale pokud by tomu tak bylo, proč by Rusko potřebovalo velkou operaci s plynovodem, která byla plánována a připravována čtyři dlouhé měsíce, aby zasadilo konečný úder proplížením se za ukrajinské linie?“ ptá se dál a dodává, že každému, kdo situaci sledoval, muselo být jasné, že se musí Ukrajinci stáhnout, když jejich zásobovací trasy byly odříznuty de facto z obou stran. „Kdyby se nestáhli ‚bez boje‘, celé uskupení tisíců mužů by bylo zcela uvězněno v kotli,“ říká závěrem.

