S Kalouskem a Fialou ne! Sebrat peníze ČT, hřímal Okamura. A mluvil i o vládě

Vláda prosazuje často zcela opačný program, než SPD. ČSSD podle Okamury napáchala v minulosti ve vládě mnoho škod a SPD usiluje o to, aby ČSSD vládu opustila. „Nebudeme se ale spojovat s pány Kalouskem, Bartošem, Fialou či Bělobrádkem,“ ujistil. SPD má vlastní program a vlastní politiku.

Vláda podle Okamury záměrně blokuje řadu návrhů SPD včetně těch akutně potřebných, typu zákona o pomoci lidem v dluhové pasti, nebo zákona o referendu či zákona proti lichvě, který platí ve většině zemí EU. „Všechno jsou to zákony, které by pomohly slušným lidem v této republice,“ dodal.

Naopak věci, které ve vládě prosazuje ČSSD, by SPD chtěla zrušit. Zejména štědrou sociální podporu nepřizpůsobivým, zahraniční mise české armády nebo inkluzi ve školství. „Chceme, aby Český rozhlas a Česká televize přestaly manipulovat vysílání a aby začaly dodržovat zákon,“ řekl dále Okamura. Ideálem by bylo zrušení koncesionářských poplatků a zavedení České televize jako státní příspěvkové organizace, jejíž hospodaření by mohlo podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Jako katastrofální popsal Okamura zahraniční politiku vlády Andreje Babiše. „Zahraniční politika je plně ve službách Evropské unie, vláda podporuje migraci a islamizaci,“ hřímal Okamura a sálem se ozval smích.

Dále Okamura pokračoval ve výčtu zákonů, které SPD navrhla, a které jiné naopak nepodporuje. „SPD odmítá návrhy vlády na zvyšování daní, doslova šílené jsou úvahy o zvyšování věku odchodu do důchodu. Pro to všechno nepodpoříme tuto vládu a budeme hlasovat pro nedůvěru,“ opakoval předseda SPD s tím, že současná vláda nefunguje dobře a je v rozporu s programem SPD.

Jako řešení vidí Okamura odchod ČSSD z vlády. „Prosazujeme odchod ČSSD z vlády a sestavení vlády odborníků pod vedením vítězné strany, hnutí ANO. Takovou vládu podpoříme,“ slíbil Okamura, ale dodal, že by se muselo jednat o programových bodech SPD.

Předchozí řečníky z tzv. demokratického bloku ODS, TOP 09 nebo Pirátů Okamura označil jako elitáře. „My na špinavé a pomlouvačné kampaně těchto stran nedáme, protože tyto strany se pokoušely o něco podobného u mě, když mě nařkli z vytunelování Úsvitu nebo ze šíření extremismu a neúspěšně volali po mém odvolání,“ řekl Okamura.

Politici podle Okamury nechtějí demokracii, protože jsou to elitáři, a nechtějí, aby občané mluvili do věcí elit. „ČSSD se drží vlády zuby nehty, ačkoliv ve volbách neuspěli. Nejde jim totiž o spravedlnost a demokracii, ale chtějí moc, aby mohli dále likvidovat český stát v zájmu nadnárodních evropských elit,“ neustále se vracel k tématu přímé demokracie Okamura a zopakoval, že SPD vládu dnes nepodpoří.

