S Okamurou na náměstí: ODS, haj*líci, největší sprosťárna, chrlili lidé. Kdo řídí Pavla?

Na českobudějovické náměstí dorazily stovky příznivců SPD. Někteří v ruce drželi české vlajky. Objevily se zde také cedule například s nápisy – Státní moc jsme my, lidé. Nechceme tu cizí vojska!!! nebo Méně amerických zbraní, více míru! Zájemci měli možnost podepsat petici za demisi vlády Petra Fialy. U petičních stolečků se od začátku tvořily fronty.

Důchodci, zdravotně postižení občané mají problémy. A samoživitelky…

Neradostnou ekonomickou situaci mnohých lidí i zvyšování daní rozebral hned na začátku svého proslovu Tomio Okamura.

„Prostě ta vláda naslibovala před volbami Američanům, naslibovala před volbami Bruselu a teď samozřejmě musí plnit. Nehledě na to, že českým občanům zdražují životy. Nehledě na to, že 40 procent samoživitelek nemá ani už jak uživit své děti. Nehledě na to, že důchodci, zdravotně postižení spoluobčané, mají velké ekonomické problémy. A zároveň oni (vláda) chtějí zvýšit daně o sto miliard. Sto miliard vám chtějí všem vytáhnout z kapes, ale letos v únoru si sami sobě vládní poslanci prohlasovali zvýšení platu politiků,“ uvedl a z davu se ozval pískot.

„Jsou to sv*ně! Defenestrace! Defenestrace!“ křičeli lidé pod pódiem na adresu vlády a někteří mávali českými vlajkami.

Okamura poté vysvětlil, že on sám navrhl už potřetí zamrazit platy politiků na celé volební období, což mu prý zamítli.

„Vláda posílá stamiliardy do zahraničí, na úkor našich občanů, a ještě nám chtějí zvyšovat daně. Ale těch problémů je tady mnohem více,“ varoval a pokračoval.

Migrační vlna a „vlastizrádná vláda“

„Teď se na nás valí obrovská migrační vlna a média mlčí o tom, že těch nelegálních afrických a arabských migrantů je mnohem více, než v tom vrcholu v roce 2015. Ta migrační vlna je mnohem větší. To znamená, za letošní rok, jenom do Evropy, má přijít další cirka milion nelegální afrických a islámských migrantů,“ uvedl a vysvětlil. „A v čem je problém? Že Fialova vláda zcela vlastizrádně, ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN, jménem Fialovy vlády, odsouhlasil v Evropské unii takzvaný migrační pakt EU. Tam jsou kvóty – 30 tisíc migrantů pro Českou republiku, ročně samozřejmě, nebo placení drahého výpalného 20 tisíc eur, což je 500 tisíc korun v přepočtu, za každého odmítnutého migranta. My se nedoplatíme! Buď budeme muset platit miliardy z našich daní, nebo je sem budeme muset přijmout.

„Rakušan do basy!“ ozval se výkřik z davu a Okamura pokračoval.

„Tato vláda likviduje Českou republiku v přímém přenosu!“ nebral si servítky.

Následně se dostal například i ke konfliktu na Ukrajině, promluvil i o tom, že se postupně mění rozložení sil ve světě a zmínil uskupení BRICS.

Psali jsme: Jiří Kobza: Sankce jako způsob sebevraždy Nový řád. Týká se nás. Drulák bez iluzí o summitu BRICS Pokus o prolomení dominance Západu. A ten neví, co říci. Novináři o summitu BRICS mlčí, poslanec Kobza pozorně sledoval Senátorka Zwyrtek Hamplová: Šest nových členů BRICS. Kdy se probudíme?

Vzkaz vládě i prezidentovi – měli by se stydět… Ukončení vládního fiaska

Někteří z přítomných politiků pak přes Parlamentní listy poslali vzkaz vládě. Nechyběla ani slova pro prezidenta.

Velmi stručný a jasný vzkaz poslal vládě Tomio Okamura, který v té chvíli už byl doslova v obležení svých příznivců pod pódiem.

„Já bych jim chtěl vzkázat, aby se chovali demokraticky, a tím pádem, aby odstoupili a umožnili předčasné volby. Bylo by to rychlé a elegantní ukončení tohoto vládního fiaska. A myslím, že by bylo opravdu demokratické, aby nechali občany ČR, aby demokraticky rozhodli v nových volbách, aby občané rozdali nové politické karty,“ uvedl.

Vzkaz pro naše zákonodárce pak měla i předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová.

„Naprosto spontánně, první, co mě napadá, že by se měli stydět. Za to, jak vlastizrádnou, nadnárodní politiku cizích zemí nám tady aplikují. Protože všechny země kolem, ať už jsou to země V4, Polsko, Maďarsko, Slovensko, ale i země západní Evropy, mají vždy svou zemi na prvním místě. Svou zemi a své občany. A dělají všechno proto, aby to tak bylo do budoucna,“ shrnula.

Servítky na adresu prezidenta a vlády si nebral ani poslanec Jaroslav Foldyna. „Panu prezidentovi bych vzkázal, aby měl trošičku morálku k tomu, v jaké době žil a kdo ho vychoval a co dělal. Co vychvaloval do včerejška a jak se chová dneska prostě. Vadí mi to pokrytectví. Všechno mu připravuje pan Kolář. Pan Kolář ho řídí. A je vidět, že pan prezident není schopen vyhodnotit ty kroky, co dělá, takže je podřízenej pana Koláře. A já nevím, komu je podřízený pan Kolář. A nechci to vědět,“ pokýval a dostal se i ke vzkazu vládě.

„Vláda? Že se těším na jejich konec,“ uzavřel stručně a z davu se ozvalo.

„Kdyby byla pryč, tak je pozdě!“

Horší jak za komunistů… Ať si nes*rou do huby…

Někteří lidé, kteří na akci přišli, se celkem ochotně vyjádřili k současné situaci. A servítky si rozhodně nebrali. Jméno ale nikdo prozradit nechtěl. Prý mají obavy.

„Já si myslím, že je to horší jak za komunistů, za těch komunistů, co na ně nadávají. A musím k tomu dodat, že jsem komunista nikdy nebyl. Nebyl jsem ani v Jiskrách ani v Pionýru ani v ČSM ani v SSM, natož v kontrarozvědce. Takže už jsem měl dávno sedět na prezidentském místě,“ neodpustil si malé „rýpnutí“ starší muž a pokračoval. „Chtěli pořád komunisty trestat, zavírat, najednou tady máme jejich prezidenta. Tak ať si s odpuštěním nes*rou do huby,“ vzkázal rázně a pokračoval: „To je šílený. A nehledě na to, že už se tam drápal jeden na šéfa Ústavního soudu. Kdyby se tomu nesmál celý svět okolo, tak tam možná dneska sedí. Vždyť jsme pro blázny ne celé Evropě, ale celému světu,“ kroutil hlavou a na dotaz, zda prozradí své jméno se jen usmál. „Já jsem pan Miroslav, aby mě nestíhali.“

„Raději jméno neříkejte!“ přitakali mu i lidi kolem nás. Bez toho, že by své příjmení prozradili, ale mluvili více než ochotně.

„To se nebojte. V kriminále je to lepší než v důchodu, paní. Tam dostanete tři teplá jídla denně,“ nabádal se smíchem „pan Miroslav“ vedle stojící důchodkyni. A ta se rozmluvila.

„To už je nesnesitelná situace. Zažila jsem toho hodně. Vždycky, když tam byla ODS, tak jsem byla naštvaná. Teď tihleti hajzlíci, co jsou tam všichni podvodama, že se dostali, to je sprosťárna největší. A že se s tím nemůže hnout. O Pavlovi nemluvím, co má za sebou. A oni budou kritizovat jiný lidi? To už není možné, co dělají,“ rozčílila se paní Ludmila. „Příjmení já nikde nezveřejňuji, kdybyste to natáčeli pro televizi, tak to bych neřekla,“ vysvětlila.

