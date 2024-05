SPOLU do kampaně: Porazit Putinovy užitečné idioty, vyzval Vondra

Koalice SPOLU, jež kandiduje ve volbách do Evropského parlamentu opět dohromady, jako tomu bylo ve sněmovních volbách, dnes vstoupila do ostré fáze kampaně. Heslem kandidátky je Bezpečná Evropa a silné Česko. „Naším cílem je zabránit populistům a extremistům, aby v této době měli významný vliv na budoucnost Evropy. Jsme jediní, kteří mají reálnou šanci to dokázat,“ řekl mimo jiné při představování kandidátky premiér Petr Fiala (ODS).

„Dnes mám pro vás zásadní zprávu. Koalice SPOLU je jediným demokratickým uskupením, které má reálnou šanci porazit v evropských volbách hnutí ANO, a zabránit tak zhoubnému vlivu populistů a extremistů na budoucnost Evropy. A proč je pro každého rozumného občana naší země důležité, aby v Evropském parlamentu měly většinu právě demokratické strany? Protože v dalších měsících budeme muset vyřešit hned několik tíživých problémů. A pokud je vyřešíme správně, pak všem Evropanům, a tedy i občanům České republiky, budeme schopni i nadále garantovat osobní bezpečnost a také dlouhodobou prosperitu,“ sdělil úvodem Petr Fiala (ODS).

„Sami víte, že nežijeme v jednoduché době. Čelíme celé řadě nových nebezpečí. Neohrožují nás pouze bezprostřední dopady války na Ukrajině. Evropu dnes ohrožuje také cílená snaha Ruska a Číny získat politickou i ekonomickou dominanci nad západním světem. A to je samo o sobě velkým důvodem pro to, abychom posílili společnou bezpečnost všech demokratických evropských zemí. A nemusím připomínat, že to lze jenom velmi těžko dělat s politiky, kteří těmto dvěma agresivním geopolitickým hráčům dlouhodobě ustupují, nebo dokonce nadbíhají. A je jedno, zda to dělají přímo, nepřímo, vědomě, nevědomě, kvůli svým osobním nebo třeba obchodním zájmům. Velkým společným evropským tématem posledních dnů, posledních měsíců, posledních roků je energetická bezpečnost a soběstačnost. Nemůžeme dopustit, abychom se opět stali vydíratelnými přes dodávky strategických surovin, jak se nám to stalo právě před dvěma lety,“ dodal Fiala.

Hovořil také o nelegální migraci z Asie a Afriky, nestabilitě ve světě i zhoršování klimatu. „Povedou ke zvyšujícímu se tlaku na Evropu. A z migrace se bohužel stala také zákeřná geopolitická hra. A Evropa musí umět tento problém úspěšně zvládnout. Proto Česká republika spoluzaložila skupinu zemí, které vědí, že musíme jít nad rámec migračního paktu. Toho migračního paktu, který byl přijat. Cílem je společná silná ochrana evropských hranic a hlavně řešení problémů migrace tam, kde začíná, tedy mimo Evropu. Řešit migraci až v Evropě, to už je pozdě,“ dodal za potlesku Fiala. Podle jeho slov musíme také Evropskou unii rozumně měnit. „Brusel potřebuje méně byrokracie, méně administrativy, méně ideologie, více zdravého rozumu. A i o dostatku zdravého rozumu budou tyto volby,“ apeloval Fiala.

„Nevěřte těm, kteří zaměňují boj za lepší Evropu, s bojem proti Bruselu a proti Evropské unii,“ řekl Fiala, že kandidátka koalice SPOLU nabízí výběr toho nejlepšího, co má naše republika v tuto chvíli k dispozici. Heslem kandidátky SPOLU je Bezpečná Evropa a silné Česko. „Naším cílem je zabránit populistům a extremistům, aby v této době měli významný vliv na budoucnost Evropy. Jsme jediní, kteří mají reálnou šanci to dokázat,“ zakončil Fiala.

„Moto Evropské unie je jednota rozmanitosti. Jsme různí lidé, máme různé názory, ale důležité je, že umíme spolupracovat a že víme, co je naším společným cílem. To je i cílem kandidátky SPOLU. Už přestat rozlišovat na my a oni, Brusel a my tady v Česku. To přece od samotného vstupu do EU dávno neplatí. My všichni jsme Evropská unie. My všichni ji tvoříme a my všichni se podílíme na tom, kam bude směřovat v těch dalších letech,“ pokračovala lídryně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která chce směřovat na Západ.

„Vidíme i na blízkém Slovensku, co všechno může rozdělení společnosti způsobit, mějme to na paměti. I o to se tady v těchto volbách bude hrát. A hraje se skutečně o hodně. Teď hrajeme o to, jestli budeme žít v bezpečné zemi. Jedině když budeme žít v bezpečí, budeme moci prosperovat. Uplatnit svůj talent a svoji píli pro to, aby se nám všem dařilo,“ sdělila Pekarová Adamová.

„My SPOLU máme opravdu šanci v těchto volbách vyhrát. Ale k tomu potřebujeme jedno: abyste přišli k volbám,“ dodala lídryně topky.

„Jsme na prahu poslední fáze volební kampaně do evropských voleb. Naše koalice SPOLU ví, co je na Evropě důležité, dobré a co funguje. Díky čemu máme hospodářský rozvoj, prosperitu, díky čemu se rozvíjejí naše firmy, naše země, ale zároveň také víme, co není úplně dokonalé a co třeba potřebuje opravit, co potřebuje revidovat. Nejenom v oblasti bezpečnosti, ochrany vnějších hranic, energetické bezpečnosti, ale třeba v oblasti snížení byrokatické zátěže a podobně. K tomu tady máme zkušený tým, který od prvního okamžiku po volbách bude vědět, co a jak má dělat,“ pokračoval lídr lidovců Marian Jurečka. Jedině koalice SPOLU podle něj dokáže porazit populisty a strach. „Pojďme vyhrát,“ zakončil Jurečka.

Lídrem kandidátky SPOLU je europoslanec za ODS Alexandr Vondra. „Z Evropského parlamentu jsem zvyklý mluvit rychle a krátce. To není narážka na skvělý projev našeho premiéra, ale je to zavedená tradice v Evropském parlamentu. A jako lídr SPOLU jsem dostal malou výjimku. Na rozdíl od kolegů nebudu mluvit jen minutu, ale dvě nebo tři. Mám pro vás dvě zásadní zprávy. Zpráva číslo jedna: SPOLU má skvělý tým. Jsem hrdý, že jsem jeho lídrem a ukazuje to i probíhající kampaň. Dnes a denně ji vedeme po celé zemi. Jezdíme, mluvíme s lidmi, vysvětlujeme. Všichni za jednoho, jeden za všechny. Nemusíme mít na všechno stejné názory. Ale za nejpodstatnější považuji to, že všech 28 mužů a žen na naší kandidátce má naši republiku v srdci. Věříme ve svobodu, věříme v demokracii, věříme v kapitalismus a věříme, že Česká republika má být jasně ukotvena na Západě. Zpráva číslo dvě: SPOLU je na dostřel hnutí ANO. Naši konkurenti to moc dobře vědí a chci, abyste to věděli i vy v sále a také lidé, kteří to sledují v televizi. Abych použil hokejovou hantýrku. Hrajeme v útočném pásmu, tlačíme, gólman soupeře leží na zádech. Stačí k vítězství jediné, doklepnout puk do branky,“ řekl Vondra, že nyní spouští závěrečnou koncovku. „Puk do branky dotlačíme a hnutí ANO v závěrečné powerplay vyřídíme, porazíme,“ řekl. „Máme to ve svých rukou, pojďme všichni do toho,“ burácel Vondra.

„Na závěr mi dovolte, budu teď trochu osobní. V politice jsem s různými přestávkami plus minus čtyřicet let. Troufám si tvrdit, že když se ohlédnu dozadu, nemám se za svou práci co stydět. Vždy pro mě byl zájem Česka a našich občanů na prvním místě. Ano, možná nejsem kluk z plakátu, který se na všechny stále usmívá, papouškuje druhé a nemá na nic názor, aby náhodou někoho urazil. Nejsem ani loutkou, která vždy udělá to, co šéf zavelí. A Petr to moc dobře ví. Jsem pravičák, říkám si, co si myslím, a dělám to, co považuji za správné. Pokud dáte hlas kandidátce SPOLU, dáte hlas nejen mně, ale i skupině lidí, kteří budou mít v Evropském parlamentu zájmy této země na prvním místě. Budou tam lidé, kteří věří ve svobodu a ve spolupracující Evropu, kteří nejsou loutkami jednoho muže a kteří jasně vědí, kdo jsou naši spojenci a kdo jsou naši protivníci. Nečekají nás jednoduché roky doma ani v Evropě. Volte proto zkušenost a odvahu a běžte k volbám. Volte ty, kteří se v Evropě neztratí. Volte ty, kteří mohou vyhrát a porazit užitečné idioty Vladimira Putina,“ zakončil Vondra.

