SPOLU před centrem UFFO: Best in Evropa, vykládá Babiš, ale není to pravda. Nepodlehněte klamu

Nováčkem mezi politickými kandidáty je Martin Křovina (ODS), podnikatel a zastupitel Hořic v Podkrkonoší. V Trutnově rozdával Hořické trubičky a balónky. Proč se rozhodl kandidovat do Parlamentu? „Rozhodl jsem se podpořit kolegy, kterým věřím, které jsem poznal už před kampaní a myslím, že je potřeba nových a mladých, aby se politika oživila. Politika by měla zajímat širší okruh lidí, aby nešlo jen o mlácení slámy u piva v hospodě, ale zapojení se,“ vysvětlil Křovina, jedenáctka na kandidátce.

Změnu, která je hlavním slovem volební koalice SPOLU, potřebuje podle Křoviny hlavně způsob hospodaření státu, který dostal za posledních osm let zabrat včetně vyčerpávající covidové epidemie. „Jako podnikatel při výpadku příjmů nebo snížení obratu přiměřeně přibrzdím, ale ne rozdávat a přidávat z půjčených peněz. Samozřejmě řešení není jednoduché, ale ekonomika se změnila, stejně jako přímý a nepřímý prodej a služby, které jsou po covidu vydrancované. Do předcovidového stavu bude velmi těžký návrat a doufám, že všichni jsme si uvědomili, že je to chřipka, že to není válka a že musíme fungovat dál,“ řekl pro ParlamentníListy.cz hořický zastupitel.

Vadí mu tedy především obrovské zadlužení úvěrem se splatností pro dvě další generace. „A co si za to koupíme. Voliče? Ano, přidalo se lidem, ale nepřidala jim vláda, ale vývoj a inflace. Co bude za deset let? Budeme jen splácet. Stát vám nemůže dát nic, co vám předtím nebo potom nevezme,“ upozornil Křovina.

Adamec: SPOLU je důkazem, že dohoda je možná

Mezi těmi, kdo se na místě potkával s voliči, byl politický matador a poslanec ODS Ivan Adamec. Starostou Trutnova je už téměř čtvrt století, do Sněmovny se kdysi dostal kroužkováním z devátého místa, když přeskočil všechny ostatní. To, že Trutnov a jeho obyvatele dobře zná, se ukázalo během chvíle. S každým druhým se pozdravil, staršímu invalidnímu pánovi potvrdil, že mu rada města schválila bydlení, pár slov v tykání prohodí i s kolemjdoucím dělníkem. Politika ho prý ještě bavit nepřestala, a tak je jedničkou kandidátky v Královéhradeckém kraji. Dvojku mu dělá lidovec Pavel Bělobrádek.

Ivan Adamec je s dosavadní předvolební spoluprací s KDU-ČSL a TOP 09 spokojen. „Koalice vznikla spontánně, předsedové našli shodu a přirozeného lídra, a tím je Petr Fiala. Když porovnáte kandidáty, jiný výsledek nevidím. V politice jsme zapomněli, že máme diskutovat, máme kultivovat společnost a poslední dobou, když dochází argumenty, přechází řada lidí k osobním útokům, a to je úplně špatně. Je to souboj argumentů, nikoliv toho, že někdo z jiné politické strany je můj nepřítel. To tady bylo za komunistů,“ uvedl redakci trutnovský starosta a poslanec.

„Jestli byla koalice dobrý nápad, ukážou volby. Já jsem spokojen, protože přes různé názorové střety se nám nakonec podařilo vytvořit poměrně vypovídající program pro naše voliče. Musím říci, že jsem se účastnil tvorby programu a podařilo se do něj dostat přes 90 procent našich bodů, což svědčí o tom, že snaha o dohodu je. Když teď slyším názory, proč je tam Topka, proč lidovci a podobně… tak voliči po nás chtěli, ať se pravice spojí a není roztříštěná proti levicové frontě, a když to uděláme, zase se hledá jiné ale,“ shrnul Adamec, podle něhož jde také o zkoušku, jak jsou strany schopny se dohodnout v případě sestavování vlády. „Ukazuje se, že to možné je. Kdyby na sestavování vlády došlo, programové prohlášení máme v podstatě hotové,“ podotkl Adamec.

Každý si musí projít procesem od levice k pravici

Případná spolupráce s Piráty a Starosty ve Sněmovně se mu ale příliš nezamlouvá. „Piráti mají jeden velký problém, že se z protestní strany chtějí stát stranou vládní nebo státotvornou. A to není jednoduché, kritika je vždy jednoduchá a kolikrát není založena na reálných podkladech, protože ti lidi vůbec netuší, co se děje. Kritizovat tedy umí každý, ale něco vytvořit umí málokdo. A posun z kritiky k tvorbě a státotvorectví je velmi obtížný. Pro mě jsou jako junior partneři a i ve Sněmovně je tak vnímám. Mladí lidé mají větší sklon k liberální politice. Řada z nich jsou pracovití, hodně liberální a levicová politika mladých lidí skončí v okamžiku, kdy se musejí starat o sebe a o rodinu. Pak si říkají, proč bych měl živit někoho, kdo státu nic nedává? Je to těžký proces, ale každý si tím musí projít,“ domnívá se starosta krkonošského města Trutnova.

A je přesvědčen, že shoda se dá najít i na reformách, které Česká republika dlouhodobě potřebuje – tedy reformu důchodovou, reformu školství i zdravotnictví. Na těchto reformách se musí najít shoda. Není to za pět minut dvanáct, už máme za dvě vteřiny dvanáct, protože populace nám stárne a čas pro současné čtyřicátníky se krátí. Je třeba přesvědčit i část opozice,“ řekl Adamec a v této souvislosti připomněl částečnou reformu za premiérování Petra Nečase. Právě proti ní bouřlivě protestovala opozice a navíc bylo málo času vše prodiskutovat.

Lidé si na důchod nešetří pojištěním, jen platí důchody jiným

„My máme průběžný důchodový systém, který nefunguje tak, že si lidé šetří na důchod placením sociálního pojištění. Jeden den dostanou lidé výplaty a druhý den se vyplácejí důchody. Jestliže nám stárne populace – a v Královéhradeckém kraji jsme na tom mezi nejhoršími – co se stane? Peníze, které odevzdají do systému pracující, nebudou stačit na výplatu důchodů. Bude se brát z rozpočtu a ten není bezedný,“ sdělil. Nelíbí se mu ani zadluženost země a zvyšující se výdaje na provoz státu.

Adamec odmítl, že by ve volební kampani šlo pouze o odstranění premiéra Andreje Babiše (ANO). „Máme program veskrze pozitivní. Babiš je populista a hraje, jak se mu to hodí, bez nějaké odpovědnosti za to, co přijde v budoucnu. Změna je tak logická, proto je součástí naší kampaně i Antibabiš, ale jde jen o zlomek. Na rozdíl od premiéra, který po nás plive po všech stejně, máme pozitivní program, chceme stát nastartovat, aby se nám žilo dobře, a hlavně pamatujeme na své vnuky,“ pokračoval poslanec ODS. Podle něj se v posledních dvou třech letech ukázalo, že hnutí ANO na budoucnosti nezáleží. „Byl covid, byla těžká doba, ale zdaleka ne všechny finance nakumulované v dluhu šly na následky covidu. Všichni se diví, že se zdražuje, jak říkají Češi, bude drahota. Přišla inflace, protože stát natiskl více peněz, než vyrobil prací. Protože všechny platby šly z dluhu státního rozpočtu a na všechno jsme si půjčili. Česká republika byla v ekonomickém růstu a vůbec jsme nemuseli dluh zvyšovat. Přesto se zvyšoval, protože se populisticky rozdávalo tam, kde se to hodilo, kde byly voličské hlasy,“ uvedl Ivan Adamec.

Za střídavého deště zatím ve chvílích sucha obsazovaly děti skákací hrad a ve stánku se rozdávala káva, volební materiály, propisky, reflexní prvky, vše v barvách SPOLU. Kolem nás prošla maminka s dcerou, která dostala modrý balónek. „Budu vás volit a držím vám palce,“ řekla maminka starostovi.

Starosta: Babiše dobíhá jeho minulost

K současné kauze premiéra ohledně objeveného nákupu nemovitostí ve Francii, které nakoupil přes offshorové firmy (Panama Papers) Adamec řekl: „Nevím, nakolik je akce načasovaná z hlediska období voleb, ale vzhledem k tomu, že se jedná o světovou nebo alespoň evropskou záležitost, tak Andreje Babiše dobíhá minulost. Jako podnikatel využíval všechny možnosti a pohyboval se na hraně našich i evropských zákonů a teď se mu to vrací. Co je dovoleno podnikatelům, protože na ně není tolik vidět, není povoleno politikům, to je třeba říci.“

Nakonec ještě dodal apel veřejnosti: „Problémů je celá řada. Já apeluji na lidi, aby nepodlehli klamu, že stát bude sociální místo, kde se neustále bude přidávat na všechny strany a říkat, jak jsme na tom best in Evropa a realita bude úplně jiná. Stejně všechno jednou doběhne a pak bude ta rána velká.“

