STAN venku, lidovci také, topka sotva nad vodou. Čísla o koalici nehovoří pěkně

Průzkum společnosti Median probíhal od 20. května do 4 července. Sběr provádělo více než 30 tazatelů ve více než 60 okresech ČR.

Tento průzkum ukázal, že kdyby teď proběhly volby do Sněmovny, jejich jasným vítězem by byl s 29 procenty hlasů Andrej Babiš se svým hnutím ANO. Druhá ODS, dnes nejsilnější vládní strana, by získala 16,1 procenta hlasů. Na třetím místě, a tedy ještě na pomyslném žebříčku vítězů, by se ocitla SPD v čele s Tomiem Okamurou s 12,5 procenty hlasů.

Ale Okamurovi na záda dýchají Piráti, kteří jsou svým způsobem překvapením tohoto průzkumu. Podporu jim vyjádřilo 11,8 procenta voličů.

Dalším překvapením je výsledek ČSSD, která v tomto průzkumu získala 5,5 procenta, skončila hned za Piráty a předběhla další dnes vládní strany, konkrétně TOP 09 , která by získala 5,2 procenta hlasů voličů a jen těsně by pronikla do Sněmovny, ale také hnutí STAN, které by se se ziskem 4,8 procenta hlasů do Sněmovny nedostalo. Totéž platí o lidovcích, kteří by se ziskem 4,6 procenta taktéž zůstali mimo Sněmovnu.

Komunisté by v tomto průzkumu získali jen 2,8 procenta hlasů, Přísaha Roberta Šlachty 2,2 procenta, Zelení 1,8 a uskupení tří stran - Trikolory, Svobodných a Soukromníků 1,6 procenta hlasů.

Celý průzkum naleznete zde

