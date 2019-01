Šafrovo forum: Babiš se schovává v Singapuru, aby se nemusel účastnit akcí k Palachovu výročí

Česká republika si v těchto dnech připomíná 50. výročí upálení Jana Palacha. Student filozofické fakulty se svým radikálním činem snažil probudit své spoluobčany z letargie. Z letargie, do které se postupně dostali po srpnu 1968, po příjezdu okupačních sovětských tanků do Československa.

Jak to nakonec dopadlo, víme. Začala normalizace a komunisté se snažili Palachův čin vymazat z myslí lidí. Nepodařilo se jim to a akce pořádané v ledu 1989 ukázaly, že i po 20 letech lidé čin mladého studenta uchovali ve svých myslích.

Pan Andrej Babiš se však stal členem komunistické strany právě v době normalizace, a chtěl-li být tehdy někdo členem komunistické strany, musel veřejně schvalovat okupaci naší země. Stavěl se tedy proti názoru Jana Palacha, který okupaci odsuzoval. A to je podle serveru Forum24.cz důvod, proč Babiš odjel do Singapuru právě v tuto dobu. Jako bývalý komunista nechce čelit rozhořčení lidí.

„O náhodu rozhodně nejde. Kdyby výročí bylo pro Babiše důležité, bez problémů by si zařídil, aby v těchto dnech byl v České republice. Jenže to po zkušenosti u Českého rozhlasu v srpnu 2018 jistě nechce... Babiš je v Singapuru jednoduše kvůli tomu, že v Praze nemá v těchto dnech co dělat,“ lze se dočíst na serveru.

autor: mp