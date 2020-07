Sáhli mi na koleno, píše Pekarová. Mně na prsa, dodává Marksová. Ale pozor: Jiná žena se ozvala. A vidí to jinak

Sexuální obtěžování. Tomuto tématu se nedávno věnoval Deník N, který přinesl zkušenosti 35 žen, včetně političek. „Pokaždé, když mi vlekař podával kotvu, sáhl mi na prsa. Nedokázala jsem mu nic říct a radši jsem úplně přestala lyžovat,“ uvedla například nová náměstkyně ministra Petříčka Michaela Marksová Tominová. Ale blogerka Andrea Novotná nabízí jiný pohled. Podle ní se ženy staví do role oběti samy a to, že se ze sexuálního obtěžování dělá celospolečenský problém prý nepomůže. Slušní muži se pak budou bát pochválit ženám účes, ale burani zůstanou burany.

Deník N přednedávnem zveřejnil seriál o sexuálním obtěžování žen s výpovědí 3 žen, které se „rozhodly nemlčet“. V rámci něj promluvily i známé političky jako Olga Richterová od Pirátů, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová či nová náměstkyně na ministerstvu zahraničí Michaela Marksová Tominová.

Olga Richterová uvedla jednu historku z mládí. Prý ještě v teenagerském věku před jejím internátem čekával nahý muž s kabátem a kabát rozhaloval. „Jinak se mi nic podobného nestalo, ale vím, že jsem výjimka,“ dodala.

Markéta Adamová Pekarová vypověděla, že obtěžování zažila před patnácti lety, když byla na brigádě jako kompars v jednom českém seriálu. „Točilo se v létě, měla jsem kraťasy a v jedné scéně jsme s hercem seděli v autě. Moje role spočívala jen v tom, že jsem měla z auta vystoupit. Záběr se opakoval vícekrát, přičemž když jsme v jednom momentě na něco čekali, začal mi sahat na stehno a sunul ruku výše s odůvodněním, že když už hrajeme pár, máme se podle toho chovat. Ani v tomto případě jsem si to líbit nenechala, opět se jednalo o nepřijatelné zneužití situace kvůli dotykům, které jsou za hranou. Sprostými urážkami, kterými mě pak i před štábem počastoval, vše jen korunoval,“ obvinila předsedkyně herce. Doplnila, že v politice se s podobným jednáním naštěstí nesetkala.

A Michaelu Marksovou Tominovou prý v mládí ošahával vlekař. „Bylo mi asi 15 let a byla jsem s kamarády lyžovat. Pokaždé když mi vlekař podával kotvu, sáhl mi na prsa. Nedokázala jsem mu nic říct a radši jsem úplně přestala lyžovat. Po několika sjezdech jsem strávila zbytek dne v restauraci,“ uvedla s tím, že dnes své dcery učí, aby „posílaly tyhle chlapy někam, a to pořádně nahlas“.

v Press Port magazínu. Předně protestuje proti úsloví, že se ženy „staly oběťmi". „Nikdo se nestane obětí, pokud k tomu sám nedá svolení. Aniž bych chtěla bagatelizovat zkušenosti těchto žen, musím konstatovat, že možná jsou silné ve svých oborech, ale nejsou silné v nastavení hranic," namítla.

Dodala, že obtěžování zažila sama. „Bylo mi čtrnáct, když k nám do školy přišel učitel němčiny. Brzy mě začal mezi ostatními žáky protežovat, až to došlo do fáze různých rádoby nenápadných doteků a pohlazení. Když jsem jednou šla do sborovny pro třídní knihu, byl tam sám. Postavil se za mě a rukama mi sjížděl po těle. Vzala jsem knihu, odstoupila, podívala se mu do očí, řekla „na shledanou“ a odešla. Měla jsem strach, že se bude mstít. Ale nemstil. Zato se mě už nikdy nedotkl,“ dala příklad, jak se vypořádala se situací.

„Nejbizarnější zkušenost mám s člověkem od T-Mobilu. To byly ještě doby, kdy telekomunikační obchodníci odchytávali lidi na ulici a lákali je na výhodnější tarify. Jeden z takových vykuků si myslel, že k obchodu přidá ještě zisk v naturáliích. Se šibalským úsměvem se zeptal, jestli bych s ním nešla někam do křoví. Když jsem se ujistila, že to není skrytá kamera, s opovržením jsem jeho dotaz nahlas zopakovala před skupinou poblíž stojících lidí a pak se výsměšně rozesmála. Chlápek zrudnul a zmizel,“ uvedla dále.

I ji pískání ze staveb a narážky na její postavu či vzhled prý štvou. „A právě proto, že mě to štve, je moje odpověď jiná než odpověď oběti. Odpalovacích reakcí mám v arzenálu několik. Není nic složitého si je opatřit, buď vám pomůže vlastní mozek, nebo jakákoli příručka slovní sebeobrany,“ nabádá Novotná.

A tažení proti mužům coby agresorům jí přijde nespravedlivé a urážlivé. Podle ní se z osobního selhání dělá celospolečenský problém, takže se slušní muži bojí pochválit ženě účes, zatímco buran zůstane buranem. „Prostě to dopadne jako vždy, když se přijde s nějakým zmetkovitým opatřením: Nejvíc na něj doplatí ti, kdo jej nepotřebují,“ prohlásila. Dodala, že to, jak se k případnému obtěžování žena postaví, záleží jen na ní, a také že to, co ženy považují za obtěžování, se skoro u všech liší.

„Zajímavé je, že levicově orientovaní progresivisté nemají pokrytou ani tu základní rovinu – totiž osobní hranice a zdravé sebevědomí. Kdyby měli, nevycválané burany by odpálili jedna radost. Žádnou kampaň by nepotřebovali. Ale to už by pak nebyli správní levičáci. Ti totiž potřebují společenský boj a všelijaké kampaně stejně jako sexuální agresor svoji oběť,“ shrnula na závěr.

