Salvini zvítězil. Byl to boj za nás za všechny, říká Macinka

Matteo Salvini čelil hrozbě trestu vězením kvůli kauze Open Arms. Italskému vicepremiérovi a lídrovi strany Liga Matteovi Salvinimu hrozil trest odnětí svobody až na šest let. Soud v pátek rozhodoval o jeho vině v případu blokování vylodění 147 migrantů z lodi španělské neziskové organizace Open Arms poblíž Lampedusy v roce 2019. Loď byla blokována necelé tři týdny a dostala se tak na první stránky světových médií. Do mediální smrště přispěl i hollywoodský herec Richard Gere, který osobně dovezl na loď potravinové zásoby. Hlavním žalobcem proti Salvinimu byl šéf neziskovky Open Arms Oscar Camps

Soud nakonec Salviniho zbavil viny ve všech bodech obžaloby.

Osvobozující rozsudek v procesu „je uznáním, že jsem splnil svou povinnost a splácí mi tolik hořkosti“, řekl před soudní budovou Salvini médiím. Když byl Salvini dotázán na jeho možný návrat na ministerstvo vnitra, odpověděl: „Zatím jsem v pořádku tam, kde jsem... To, co jsem udělal na ministerstvu vnitra, bylo naprosto správné. Pokud si někdo v posledních letech myslel: ,Nemůžete se vrátit na ministerstvo vnitra, protože u soudu jste potenciálně zločinec’… tak tahle věc odpadá,“ řekl a dodal, že nebude usilovat o místo ministra vnitra, protože je s prací svého kolegy Mattea Piantedosiho spokojený.

Matteovi Salvinimu vyjádřili veřejně podporu i maďarský premiér Viktor Orbán a předseda španělské strany Vox Santiago Abascal. Oba se nechali vyfotografovat v tričku s podobiznou Salviniho. Tričko bylo ve stylu policejního plakátu s nápisem „Wanted“. Pod ním bylo napsáno „Vinen za obranu Itálie“. Na zadní straně trička je článek 52 italské ústavy, který zní: „Obrana vlasti je svatou povinností každého občana“, spolu s hashtagem #iostoconsalvini, informuje server Euroactiv.

Velkou radost nad osvobozujícím rozsudkem vyjádřila italská premiérka Giorgia Meloniová, v jejíž vládě Matteo Salvini zastává post ministra dopravy. „Obrana italských hranic nemůže být nikdy zločinem. Osvobození Mattea Salviniho je skvělá zpráva. Pokračujme společně, s houževnatostí a odhodláním, v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví, proti obchodování s lidmi a za obranu národní suverenity,“ napsala Meloniová.

K osvobozujícímu rozsudku se vyjádřil na síti X i předseda české strany Motoristé sobě Petr Macinka. Motoristé, stejně jako Salviniho Liga, jsou v Evropském parlamentu sdruženi do frakce Patrioti pro Evropu. „Rád bych vyjádřil svou nezměrnou radost z výsledku včerejšího soudu v Palermu, který řekl to, co si asi všichni normální lidé v Evropě myslí o hrozbě šílené masové migrace organizované pomýlenými bruselskými elitami,“ napsal Macinka.

Podle Macinky bylo soudní řízení symbolem snahy podkopat identitu evropských národů. „Jsem rád, že mohu všem ve svém okolí říci, že náš přítel Matteo Salvini se dnes stal nesmazatelným symbolem boje, do kterého jsme všichni zapojeni. S potěšením mohu říci, že Matteo Salvini se stal symbolem velkého vítězství odvahy, zdravého rozumu a politického sebevědomí vůči pokusům oslabit a podkopat identitu evropských národů importem cizích kultur,“ napsal předseda Motoristů.

Následně Macinka oslovil přímo Salviniho. „Matteo, vyhrál jsi tvrdou bitvu v boji proti všem a za nás všechny,“ pochválil Macinka svého politického souputníka.

A srovnal Salviniho s velikány italské historie. Salviniho označil za rytíře italského lidu. „Na seznam nejlepších italských obránců se zapsal další ikonický muž. Už to není jen Africanus, Cunctator, Agrippa, Aurelian, Sforza, Garibaldi nebo Mazzini. Dnes se také Matteo Salvini zapsal do historických knih jako skutečný rytíř italského lidu,“ zaznělo od Petra Macinky.

