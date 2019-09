Sám před sebou by si měl odplivnout! Expremiér ztrhal vystoupení „jakéhosi historika“ v ČT o Koněvovi

„Česká televize by neměla přehánět svou antiruskou předpojatost,“ píše ve svém komentáři pro server Vasevec.cz bývalý premiér Jiří Paroubek. Paroubek v komentáři popisuje, že v pátečním vysílání ČT24 „s jistým úžasem sledoval vystoupení jakéhosi historika jménem Jiří Plachý, který zdůvodňoval, proč vlastně z historického hlediska je v Praze 6 socha maršála Koněva jaksi ‚nadbytečná‘“. A k osvobození Prahy dodává: „Pokud někdo říká, že si v Praze pomohli vlastně Pražané sami, tak je to jen písmeno A abecedy. Písmeno B ovšem je, že tomu předcházelo ohromné tažení Rudé armády od Moskvy až do Berlína a 27 milionů lidských obětí z řad občanů Sovětského svazu.“

Anketa Jakou roli sehrál ruský národ v dějinách Československa a České republiky? Jednoznačně kladnou 86% Spíše kladnou 6% Spíše zápornou 5% Jednoznačně zápornou 3% hlasovalo: 7288 lidí

A k počtu padlých dodává: „Připusťme, že toto číslo, byť o něm pochybuji, je pravdivé. Ale co těch 150 tisíc až 160 tisíc zabitých rudoarmějců v průběhu osvobozování Československa?“ Podle Paroubka je dobré si tyto oběti připomenout. „To, že se sovětská motorizovaná vojska hnula ihned po dokončení berlínské operace směrem na Prahu, bylo celkem dobře známé velení skupiny armád Střed (rozmístěné tehdy v Čechách) nacistického maršála Schörnera. A pochopitelně kdo měl ruce a nohy a nezdržel se cestou, tak se snažil zmizet v americkém zajetí. A věděl proč,“ píše dále. Pokud by se totiž dostal do zajetí sovětského, čekala by jej podle Paroubka „mrazivá Sibiř a dlouhá léta pobytu v gulagu“.

Po pádu Berlína, po smrti Hitlera a po podpisu kapitulace německých vojsk v Remeši 8. května 1945 již nebylo ze strany Němců podle Paroubka o co bojovat, a Němcům tak mělo jít jen o vlastní záchranu a holý život. Ihned však dodává, že: „Fanatici se ovšem najdou všude. Pokud někdo říká, že si v Praze pomohli vlastně Pražané sami, tak je to jen písmeno A abecedy. Písmeno B ovšem je, že tomu předcházelo ohromné tažení Rudé armády od Moskvy až do Berlína a 27 milionů lidských obětí z řad občanů Sovětského svazu.“

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Celý Paroubkův komentář si můžete přečíst zde: Jiří Paroubek: Klauni z radnice v Praze 6

Podle Paroubka by si Plachý „za svůj páteční výkon v ČT zkrátka měl sám před sebou odplivnout“.

Psali jsme: Policie eviduje v případu Koněvovy sochy osm incidentů Výzva premiérovi: Památka hrdinů, kteří nám přinesli mír, nesmí být rukojmím nevychovanců Kauza Koněv: Nejsem vnuk gestapáka! ohradil se starosta Prahy 6 Kolář. A vrátil úder na Hrad Místo Koněva garáže! Debata starosty Prahy 6 a komunisty odhalila mnohé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak