Sázkaři pohřbívají Babiše. A kurs stále klesá

Bookmakeři tipují, že díky kauze s údajným únosem svého syna na Krym přijde premiér Andrej Babiš o svůj post. Sázková kancelář Tipsport vypsala sázkový kurz 1,5 : 1 na to, že Babiš nebude 1. února předsedou vlády s důvěrou Sněmovny. Kurz 2,38 : 1 je pak vypsán podle serveru iDNES.cz na opačný případ.

„Horká kauza premiéra Babiše a jeho syna, který tvrdí, že byl s vědomím svého otce zadržován na Krymu, by mohla s premiérovým křeslem skutečně zacloumat. Pokud by se potvrdilo, že byl Babiš mladší svým otcem ‚uklizen‘ kvůli vyšetřování Čapího hnízda, je podle aktuálního kurzu pravděpodobné, že by premiér musel rezignovat,“ uvedl podle serveru iDNES.cz bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

Kurzy se od jejich vypsání ovšem mírně změnily. Původní kurz 1,7 : 1 na to, že Babiš přijde o premiérské křeslo, zhruba po třech hodinách klesl na 1,5 : 1. „Vliv na to měla především různá politická vyjádření během odpoledne. Navíc jsme na premiérovo odstoupení dohromady přijali sázky za deset tisíc korun,“ doplnil mluvčí sázkové kanceláře Tipsport Jiří Hadrava.

Podle Tipsportu a Chance probíhají sázky i na to, zda šéf hnutí ANO bude v premiérském křesle na konci příštího roku. Úřad předsedy vlády bez Babiše je o něco pravděpodobnější. Kurz činí 1,33 : 1. Opačná situace pak počítá s kurzem 3 : 1.

Celá zpráva zde.

Syn premiéra Andrej Babiš mladší serveru Seznam Zprávy uvedl, že byl držen spolupracovníky jeho otce na Krymu kvůli kauze Čapí hnízdo, ve které premiér čelí obvinění z dotačního podvodu. Babišův záměr podle jeho syna byl, aby se syn nenacházel v České republice. Babišův syn také uvedl, že nevěděl, jaké dokumenty v kontextu kauzy Čapí hnízdo podepisuje.

Výroky syna premiéra Babiše vyvolaly ostrou vlnu reakcí jak z opozice, tak ze strany koaličních stran. Opoziční strany podaly návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě a samotného předsedu vlády vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce premiéra.

Předseda vlády oponuje a tvrzení popírá, považuje to podle serveru iDNES.cz za hyenismus a za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. „Babiš řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a ze země odjel dobrovolně,“ píše dále iDNES.cz.

Psali jsme: Jak je to tedy se svéprávností Andreje Babiše mladšího? Hovoří uznávaný právník, profesor Jelínek Vláda si nezaslouží důvěru, shodli se jednohlasně pirátští poslanci Sabina Slonková prozradila na kameru, jak to bylo s mladým Babišem: Přesně věděl, s kým mluví. Byl nemocný, odvezli ho na Krym, volal o pomoc Rakušan (STAN): Musíme zjistit, proč policie v kauze Čapího hnízda pochybila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla