Schůzka Zemana s Babišem v Lánech se velmi protáhla. Premiér následně novinářům sdělil tyto novinky

„Měl jsem velice příjemnou večeři s panem prezidentem. Ten odpočívá, má se dobře, přibral dvě kila, je v pohodě. Víceméně jsme nastavili pravidla spolupráce, domluvili jsme se, že se budeme setkávat jednou měsíčně,“ sdělil Babiš úvodem.

Následně uvedl, že se Zemanem hovořili i o zahraniční politice, kde se oba shodují v tom, že je nutné se orientovat na lepší pozici v EU a NATO. „V EU můžeme sehrát podstatně důležitější roli než v minulosti,“ sdělil dále Babiš.

„Pan prezident mě také neomezuje časově ve vyjednávání o druhém pokusu o sestavení vlády. Pan prezident netrvá na 101 podpisech,“ podotkl dále Babiš. „Mám volnou ruku, žádné personální požadavky pan prezident nemá,“ sdělil Babiš s tím, že nepředpokládá, že by měly být ve hře předčasné volby.

Závěrem zmínil i to, že pozval prezidenta Zemana i jeho ženu do Průhonic na večeři, a to dne 18. února. Jde o večer dne, kdy bude zvolen nový předseda ČSSD na mimořádném sjezdu v Hradci Králové.

Andrej Babiš pak odpověděl i na jednu z novinářských otázek týkající se otázky referenda o členství ČR v EU, které chce prosadit Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Babiš se postavil rázně proti konkrétnímu hlasování o našem členství v Evropské unii. „No go,“ vystavil tomuto pomyslnou stopku Babiš.



Prezident Miloš Zeman povečeřel s premiérem Andrejem Babišem v Lánech. (Foto: Kancelář prezidenta republiky)

