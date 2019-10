Seberme peníze velkým bankám! navrhuje Valachová. Kupka z ODS se bojí, že by pak odešly z ČR

Místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová na úvod řekla, že zdanění bank je skutečně věc, se kterou počítají, ve smyslu posílení zdrojů do budoucna. „Reakce pana předsedy vlády byla zbytečně radikální a rychlá,“ myslí si. Vyzvala ke klidnému jednání. „Jde o to, bavit se o konkrétních parametrech a detailech případné takové sektorové bankovní daně,“ podotkla poslankyně ČSSD, která prosazuje bankovní daň.

Anketa Vadilo vám, že Karel Gott podepsal tzv. Antichartu? Vadilo 10% Nevadilo 90% hlasovalo: 13862 lidí

„Doufám, že k ničemu takovému nedojde a jsou to jen takové marketingové výkřiky,“ prohlásil premiér Babiš v předchozím díle Událostí, komentářů. „Tato slova jsou ostrá. Nejsem jediná v klubu sociální demokracie, která tato slova nevnímá zrovna příjemně,“ ohradila se Valachová vůči Babišovým vyjádřením na adresu sociálních demokratů.

Připomněla proto i pohled odborníků, kteří upozorňuji, že v budoucích letech dojde ke zpomalení ekonomiky. Upozornila, že rovněž lidé také očekávají, že jim budou zajištěny sociální služby, zdravotnictví, ale i bezplatné a kvalitní vzdělání. „Na to musíme vzít někde zdroje a my chceme brát tam, kde peníze jsou, velké banky peníze mají,“ dodala a poukázala na jiné země, jako jsou třeba Francie, Německo, nebo Rakousko, které rozhodně nedecimují občany tím, že mají zdanění finančního sektoru. „Chceme o tom vést dialog,“ shrnula Valachová,

Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. ČSSD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do diskuse se vložil místopředseda ODS Martin Kupka, jenž předeslal, že se musí smát, když zrovna z úst Andreje Babiše slyší kritiku „marketingových výkřiků“. „Z jeho úst to sedí mimořádně vtipně,“ bavil se poslanec.

Poté už se kriticky vyjádřil k otázce bankovní daně. „Tady se sociální demokraté dopouštějí faulu na svých vlastních voličích, protože už jim neřeknou, že je to krok, který by postihl právě je,“ řekl svůj názor Kupka.

Dává za pravdu premiérovi v tom, že by to skutečně znamenalo zdražení bankovních služeb a nejvíce by to dopadlo na ty ekonomicky nejslabší ve společnosti. „To je problém celé řady dalších návrhů sociálních demokratů, kdy to na první pohled vypadá líbivě, populisticky, ale na pohled druhý to může znamenat vážné postižení české ekonomiky. A dokonce těch, kterým by naopak měl český stát pomáhat,“ zdůraznil místopředseda ODS.

Zmínil několik příkladů, které známe v případě bankovní daně, kdy se to státům, které jsou nám ekonomicky blízké, nevyplatilo, ať už je to Slovensko, nebo například Maďarsko či Polsko. „Znamenalo to tam například odchod těch bank, v jiných případech to znamenalo pokles tržeb a zdražení služeb,“ přiblížil Kupka a nezapomněl poukázat na varování Mezinárodního měnového fondu, že takový krok by mohl Českou republiku ohrozit – mohl by snížit její atraktivitu. „Místo aby k nám investice přicházely, tak by se od nás stěhovaly a to dobré není,“ myslí si Kupka.

Mgr. Martin Kupka ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já mám pocit, že se snad jako sociální demokraté budeme snažit vyloupit dětské pokladničky!“ nevydržela už poslouchat Kupkovo řečnění Valachová. „Bavíme se o nejsilnějším sektoru ekonomiky, o finančních službách a o tom, že jak Německo, Rakousko a Francie tyto sektory zdaňují,“ zopakovala ve své argumentaci.

„Mimochodem, naše banky a jejich matky jsou právě v těchto zemích, tam podléhají tomuto zdanění, a jejich dcery, které mají obrovské zisky, ty tedy zkrachují? To se nestane. Prosím vás, to je zcela dětinské,“ uhodila na místopředsedu ODS a dodala, že v této věci je připravena na tvrdě vyjednávání a rozhodně neplánují opakovat chyby Maďarská, Polská, nebo Slovenska.

„Jestli chceme být odpovědní, tak příjmy a výdaje se sebou musí korespondovat – a to není na vypovězení koaliční smlouvy, to je naopak v souladu s koaliční smlouvou. S hnutím ANO o tom chci jednat za zavřenými dveřmi, pod koaliční radou, nikoli pod světly reflektorů, i když mám Českou televizi ráda,“ řekla na závěr k tématu Valachová.

Psali jsme: Rozmyslete si to! Na*raný Babiš hrozí ČSSD koncem vlády. Situace se stupňuje Jaroslav Michal: Bankovní daň v Česku – dočasné příjmy pro stát, nepříznivé důsledky pro spotřebitele a ekonomiku Daňový problém, na který doplácí ti nejchudší. Škrty? A co zdravotnictví a školství? Docentka Švihlíková má pár otázek pro pravici Hamáček v ČT: Kdyby Staněk nekonal, tak by fakticky Fajtovo jednání kryl

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab