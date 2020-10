Šéf Motola ohromil moderátora v rádiu: Máme přes 500 volných lůžek. Normální režim. Někteří lékaři mají i málo práce

reklama

Jako první padla otázka na to, jak motolská nemocnice, největší v republice, zvládá údajnou koronavirovou krizi. „No já radši budu prezentovat fakta, v tuto chvíli máme 520 volných lůžek, z toho je 480 volných na kyslíku a 40 volných na JIP, a máme v tuto chvíli hospitalizováno 187 lidí, ze kterých je šest na umělé plicní ventilaci a asi 140 lehkých nebo bezpříznakových případů. Máme rezervu hodně přes 500 lůžek,“ sdělil lékař možná trochu udivenému moderátorovi.

Ten pak nadhodil další téma, a tím byl možný nedostatek zdravotních pomůcek a materiálu. „Já jsem takovou zprávu ani nezaznamenal a hlavně my si nakupujeme sami, takže ono je to spíš asi o tom, jak fungují obchodní oddělení jednotlivých nemocnic, a my máme všeho zásoby na dva měsíce,“ prohlásil suverénně ředitel.

Padl také dotaz na kapacitu lékařů a případné rušení některých operativních zákroků, které je možné odložit. „No ty zákroky se neruší, protože by na ně nebyla kapacita, ale protože to bylo nařízení centrálně řídícího týmu,“ prohlásil Ludvík s tím, že by byli schopni vykonat až 130 zákroků denně, ale kvůli těmto omezením spadnou cca na 30 zákroků. Ani provoz dětských oddělení, kterými je Motol vyhlášená, nebyl podle Ludvíka omezen.

Dále uvedl, že nemocnice má nyní v izolaci 351 zaměstnanců včetně účetních, personalistů atd. a dětská oddělení, která nejsou vytížena, používají jako zásobárnu personálu. Lékařů a sester je v izolaci kolem 200. Zaměstnanců celkem má nemocnice 6 300, z toho je 4 500 zdravotníků.

„My jedeme v normálním režimu. To znamená, že třeba střídání na těch covidových jednotkách, kde lékaři musejí být v tom celkovém obrnění, v tom skafandru, tak tam se střídají po třech hodinách a pak si jdou odpočinout. My v současné době nemáme zvýšené množství přesčasů,“ uklidnil Ludvík posluchače. Dokonce řekl, že na některých odděleních vinou omezení zákroků mají lékaři málo práce.

Moderátor upozornil, že někteří jiní ředitelé nemocnic říkají, že jsou téměř na hraně finančního krachu. „Já si neumím představit, proč by měli být na hraně finančního krachu, protože víceméně všichni žijeme ze záloh, ta situace může nastat v květnu při vyúčtování příštího roku, ale aby v letošním roce neměli peníze, i když pojišťovny nabízejí zvýšené zálohy, tak tomu nerozumím,“ podivil se Ludvík.

„Většinou umírají lidé, kteří jsou v terminálním stadiu života na LDN a byl jim také zjištěn covid,“ potvrdil Ludvík s tím, že průměrný věk nakažených covidem v nemocnici je cca 70 let a umírají lidé v průměru 79+.

„Podle mého názoru je klíčové, aby nám ta lůžka v nemocnicích nezabírali právě ti lehcí a bezpříznakoví pacienti. Tady je klíčové, aby do nemocnic přišli jenom lidé, kteří mají ten střední nebo těžký průběh. To znamená ti, kteří mají nějaký problém s kyslíkem nebo když ten virus opravdu útočí. Když se nám tato opravdu klíčová záležitost podaří uhrát, tak já nemám o české zdravotnictví obavy,“ uvedl Ludvík. Dále ubezpečil, že nemocnice Motol je připravena případně přijímat i pacienty z jiných nemocnic, které by se mohly zaplnit. Nemocnice si podle něj samozřejmě vypomáhají.

Ludvík se také skepticky vyjádřil k případnému lockdownu, který navrhuje třeba šéf lékařů Kubek. „Milan Kubek vždycky říká, ať se lékaři starají o medicínu, a on teď vyzývá k ekonomickému lockdownu, to podle mě úplně rozumné není. On si musí každý uvědomit, kolik stojí jeden den zavření ekonomiky, a už teď jsme spoustu ztratili. Zdraví národa a zdraví ekonomiky je tak úzce propojené, že kvůli jednomu nemůžete ničit druhé.“ K práci médií prohlásil: „Já když si přečtu ty headliny, tak si taky říkám, jak je to hrozné, a pak, když přijdu do nemocnice, tak relativně všichni zvládáme. Spousta lidí prostě využívá současnou krizi, aby se zviditelnili, a pochopili, že čím strašnější zpráva, tím větší zviditelnění. České zdravotnictví to zatím zvládá.“

