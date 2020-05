Šéf ODS akce Pavla Novotného přechází, Saša Vondra ne: Hraje pěšáka v ruské propagandě!

reklama

Europoslanec Vondra se v rozhovoru mimo jiné vyjádřil ke sporu mezi europoslancem Zahradilem a řeporyjským starostou Pavlem Novotným. Oba jsou jeho straničtí kolegové.

"Já si nemyslím, že tohle je typ sporu nebo téma, které by mělo hýbat českou politikou. Je třeba klást si otázku, jak tohle vzniká. Tak zaprvé je tu Miloš Zeman, který postavil jednostranně svou politiku na Rusku a Číně. Nikam jinam nejezdí, sem za ním také nikdo nejezdí, a lidi to samozřejmě štve. Pak je tu vláda, která to nechává plavat. Premiér si nechce rozházet vztah s prezidentem, protože ho potřebuje, takže mlčí. Ministr zahraničí něco drobně pípne, ale v zásadě se bojí. Takže strategická politika žádná. Jsou to hrátky ve prospěch pár byznysmenů, kteří se motají okolo Hradu. A tím, že je vláda neakční, tak se do toho terénu, protože jsou tu lidi, které to štve, pouštějí komunální politici a cítí příležitost se zviditelnit. Tak provokují. Provokují, hodně křičí, ale kde mají tu hůl, až půjde do tuhého? Mně nevadí, že si v Řeporyjích postaví pomník vlasovcům, já jsem rodák z Prahy 5 a vím, že to byli vlasovci, kdo to tam vyčistil od Němců. To vím od babičky. Ale nemyslím si, že má valnou cenu se cpát do ruské televize a hrát pěšáka v ruské propagandě. A ani bych nejezdil s multikárou křičet na ruskou ambasádu,“ poznamenal k tomu Vondra.

Fotogalerie: - Věnec řeporyjským vlasovcům

Anketa Věříte, že Kreml vyslal agenta, který měl odpravit starostu Prahy 6 Koláře? Věřím 5% Nevěřím 95% hlasovalo: 34730 lidí

Vyjádřil se také k tomu, že francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová ohlásili plán na založení společného fondu financovaného eurobondy, za které bude ručit Evropská unie svým rozpočtem. „Macron přitlačil Merkelovou trošku ke zdi, ale tohle řešení je prostě vydání dluhopisů, takže to řešení, které prosazovala Francie, a Německo se tomu doteď bránilo... Samozřejmě je to asi snaha zachránit zejména Itálii, ale i Španělsko a další jižní země, protože bez pomoci by se eurozóna asi brzo rozložila, protože Itálie by si nebyla schopná na trhu normálně půjčovat. A programy kvantitativního uvolňování Evropské centrální banky by nestačily. Jak jsem pochopil, je to zřejmě snaha udělat řešení na celounijní úrovni, ne jenom na úrovni eurozóny,“ poznamenal Vondra s tím, že Česko by se mělo v té souvislosti držet tří podmínek.

Své pak uvedl také k tomu, jak moc koronakrize poškodila Evropskou unii. Euroskepticismus v Itálii je teď podle všeho na historickém maximu. „Četl jsem ta čísla, a není to vizitka pro Brusel. Šedesát procent pro negativní postoj k Unii o něčem svědčí. Je tam paradox, jak jsem si všiml, že jak lidé dostanou strach, tak se obracejí na stát. Na jednu stranu Evropská unie klesla na historické dno v průzkumech, z druhé strany asi deset procent ztratil i Salvini jako její největší kritik. Myslím, že to ukazuje, že Italové jsou frustrovaní z toho, že nic nedostali, ale jsou odhodlaní dál bojovat, aby dostali. Proto, myslím, se tady konal ten manévr Macrona s Merkelovou, to je v přímém kontextu toho, co se děje v Itálii,“ podotkl.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: ANO navrhlo, aby město hradilo očkování proti sezónní chřipce všem občanům Prahy. Koalice to odmítla Jan Kozák: Neposkvrněné početí Panny Marie a co tento zázrak pro nás znamená Petice: Stop zastrašování rodičů aneb Normální je chodit do školy Konec privatizace na Praze 1, která v minulosti z nájemníků udělala milionáře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.