Šéf komory lékařů v ČT varoval před „potenciálním průšvihem“ týkajícím se šíření koronaviru

reklama

„V zásadě se teď nedá dělat nic jiného než to, co se dělá. Chtěl bych vyzvat všechny k disciplíně a zodpovědnosti. Měli bychom se nyní jako obyvatelé této země semknout a podporovat svou vládu, dělá, co umí,“ vyjádřil se Kubek s tím, že pokud přijde nějaké autoritativní vyhlášení, tak bychom jej měli také všichni respektovat.

Je podle něj logické, že se již přijímají zásadní opatření, jako jsou zavírání škol, rušení spojů karantény pro lidi, ale také omezení na úřadech a při pořádání velkých akcí. „Jen je možná příliš ponechán prostor pro tzv. lidskou tvořivost: jedna škola se chová tak, druhá tak. Pořadatelé akce se také chovají různě,“ zmínil prezident České lékařské komory, který by uvítal větší koordinaci.

Anketa Bojíte se koronaviru? Ano 38% Ne 62% hlasovalo: 8964 lidí

Poukázal na to, že o víkendu se z Itálie údajně vrátilo do Česka na 25 tisíc lidí, což je prý „potenciální průšvih“. „Tento víkend už neměly kanceláře vozit žádné turisty do severní Itálie. Lidé by už do Itálie prostě jezdit neměli. Vzhledem k situaci v Itálii je nerozumné tam jezdit,“ řekl rezolutně Kubek s tím, že lidé se nemusejí bát, že přijdou o peníze a dostanou veliké storno poplatky.

Je si vědom, že cestování lidí zcela ovládnout nelze i vzhledem ke křížení cest na letištích, ke kterému dochází neustále. „Nejde však vše přehazovat na vládu, každý musí mít právě tu svou zodpovědnost. Prvotní je dodržovat zásadní pravidla hygieny, tedy smrkat do kapesníku a mýt si ruce,“ připomněl.

Fotogalerie: - Není důvod k panice

Poté dal do srovnání počet lidí u nás nakažených chřipkou a nakažených koronavirem. „V současnosti je u nás epidemie chřipky, máme 130 tisíc lidí s chřipkou nebo podobným respiračním onemocněním. Oproti tomu máme pět lidí s pozitivním koronavirem. Na chřipku v letošní chřipkové sezóně umřelo asi padesát lidí a 250 lidí mělo tak závažný průběh, že byli hospitalizovaní na jednotkách intenzivní péče,“ upřesnil.

„Proč jsou tedy ale potřeba ty autoratitavní typy opatření?“ zajímala se Tvarůžková na základě čísel, která Kubek výše uvedl a která ukazují nepoměr nákaz. „Rozumný člověk říká: člověk má doufat v nejlepší a připravovat se na nejhorší. Riskovat se má pouze, pokud to má smysl. A jet do Itálie, kde je riziko nákazy, je stejně nerozumné, jako jet teď do Číny.“

Psali jsme: Neskupujte roušky a respirátory! Potřebují je lékaři, ne občané, vyzývá Babiš Mynáře do karantény! Mouka z Číny. Vystrašení Češi. Jan Hrušínský pokřikoval na internetu V domácí karanténě je 307 lidí, Babiš nabádá ke klidu Prevence koronaviru: Univerzita Karlova poučuje studenty, jak správně kašlat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.